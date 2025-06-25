«М.Видео-Эльдорадо» усилила конкуренцию на рынке retail media

«М.Видео-Эльдорадо» предложила рынку продвинутую рекламную платформу и интегрировала в инфраструктуру ритейл медиа новый комплекс рекламных технологий. Он позволит рекламодателям онлайн-площадки и маркетплейса «Эльдорадо» (eldorado.ru) самостоятельно настраивать и запускать персонализированное продвижение продукции с использованием таргетинга на базе искусственного интеллекта. Технологическим партнером компании стала martech-компания Retail Rocket Group. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Благодаря новым технологиям рекламодателям стало доступно размещение в формате товарных полок. Они представляют собой виртуальные «онлайн-полки» с заголовками «Рекомендуем лично вам», «Вам может понравиться» или «Специально для вас». Продавцы могут показывать их пользователям маркетплейса на всех этапах покупательского маршрута на сайте и в мобильном приложении.

Товарные полки сайта и маркетплейса «Эльдорадо» (eldorado.ru) работают на базе adtech-платформы Smart Placement Ads от Retail Rocket Group. Это означает, что продавцам площадки теперь стал доступен ML-таргетинг — они могут запускать рекламные кампании на аудиторию, которая с высокой вероятностью купит их продукцию. Алгоритмы платформы собирают и анализируют большие объемы анонимизированных данных о пользователях площадки в реальном времени, выделяют в них узкие сегменты аудитории и строят предиктивные модели (предсказывают будущее поведение потребителя). Это позволяет настраивать точечный поведенческий таргетинг — показывать посетителям площадки персонализированную рекламу в разных форматах.

Кроме того, бренды «Эльдорадо» теперь могут настраивать рекламные кампании и управлять ставками самостоятельно. Для их настройки и управления они получают доступ к специальному рекламному кабинету. Его интерфейс позволят управлять рекламными размещениями — выбирать места показов, задавать таргетинг, фиксировать лимит по бюджету, а также отслеживать основные показатели эффективности.

Директор по маркетингу компании «М.Видео-Эльдорадо» Денис Шевченко: «Интеграция новых рекламных технологий в инфраструктуру «Эльдорадо» — важный этап нашей стратегии по развитию рекламного направления. Благодаря высокому уровню автоматизации мы планируем полностью переформатировать внутренние и внешние бизнес-процессы. Это не только поможет нам стать более эффективными как компания, но и серьезно повлияет на результаты рекламных кампаний наших рекламодателей. И в первую очередь это связано с технологическими особенностями решения от нашего партнера Retail Rocket Group: благодаря ML-таргетингу платформа позволяет получать трехкратный возврат на инвестиции в рекламу».

Генеральный директор Retail Rocket Group CIS Павел Мысин: «Эффективная реклама — это не просто показы, а точное взаимодействие с покупателем в нужный момент, в шаге от покупки. Поэтому retail media уже сегодня становится ключевым каналом digital-рекламы в России, а в ближайшие годы его доля на рынке продолжит стремительно расти. Технологии персонализации клиентского опыта будут определять эффективность рекламных кампаний, помогая рекламодателям достигать максимальной релевантности и роста продаж. Вместе с Компанией «М.Видео-Эльдорадо» мы формируем новый стандарт персонализированной рекламы — умной, удобной и результативной для всех участников рынка».