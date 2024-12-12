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Retail Rocket Group Smart Placement Ads


Smart Placement Ads от Retail Rocket Group — платформа для продвижения товаров на маркетплейсах и превращения интернет-магазина в retail media.


12.12.2024 «Лэтуаль» запустила рекламную платформу для продавцов 1
15.08.2024 Российские рекламодатели получат прямой доступ к трафику ecom-площадок 1
18.12.2023 «Бургер кинг» автоматизирует маркетинг с помощью Retail Rocket Group 1
09.08.2023 Исследование: продавцы маркетплейсов предпочитают товарную рекламу и таргетинг 1
19.07.2023 «Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Retail Rocket Group и организации, системы, технологии, персоны:

Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 8 4
Rocket Group - Рокет Групп 9 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 3
Детский мир - Зоозавр 14 2
Восход-К Авто - Авторусь 4 1
Кассир.ру - Kassir.ru 24 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 549 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 49 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Retail Rocket Group - Sailplay 2 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
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Европа 21768 1
Америка Латинская 1812 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 3
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 118 2
Зоология - наука о животных 2604 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
ROAS - Return on Ad Spend - рентабельность затрат на рекламу 5 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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