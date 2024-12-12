Retail Rocket Group Smart Placement Ads
Smart Placement Ads от Retail Rocket Group — платформа для продвижения товаров на маркетплейсах и превращения интернет-магазина в retail media.
Retail Rocket Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 8 4
|Rocket Group - Рокет Групп 9 1
|GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
|Mindbox - Майндбокс 19 1
|Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 3
|Детский мир - Зоозавр 14 2
|Восход-К Авто - Авторусь 4 1
|Кассир.ру - Kassir.ru 24 1
|Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
|Retail Rocket Group - Sailplay 2 1
|Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
|Родина Наталья 3 2
|Бровка Константин 3 2
|Асланов Артур 1 1
|Рощенко Артур 2 1
|Тимохин Сергей 2 1
|Власов Юрий 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144223 4
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
|Казахстан - Республика 5526 1
|Европа 21768 1
|Америка Латинская 1812 1
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