Детский мир - Зоозавр - Zoozavr

«Зоозавр» (входит в ГК «Детский мир») - сеть ветеринарных кабинетов и груминг-салонов. Ветеринарные кабинеты для оказания комплексных терапевтических услуг, а также груминг-салоны для профессионального ухода за питомцем.

УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 В «Детском мире» робомашины теперь помогают игрушкам доехать до маленьких покупателей 1
30.09.2024 Хакеры украли 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира» 1
15.08.2024 Российские рекламодатели получат прямой доступ к трафику ecom-площадок 1
24.04.2024 Интегратор «Инфосистемы Джет» стал сервисным партнером «Детского мира» 1
08.04.2024 Продажи через мобильное приложение «Зоозавр» выросли на 52% 2
21.02.2024 «Детский мир» запустил доставку «по клику» 1
29.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
26.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
19.07.2023 «Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру 1
17.02.2023 За первый год работы мобильного приложения «Зоозавр» совершено более 200 тыс. установок 3
27.12.2022 «Детский мир» запустил доставку в ПВЗ логистического оператора СДЭК 1
27.10.2022 «Детский мир» повысил надежность и масштабируемость сети передачи данных 1
24.10.2022 «Детский мир» запустил доставку в отделения и почтоматы «Почты России» 1
25.03.2021 «Детский мир» запускает доставку через сервис «Сберлогистика» 1
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Детский мир и организации, системы, технологии, персоны:

Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 10 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1197 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1833 2
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 11 2
Softline - Софтлайн 3168 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 178 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13844 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1366 1
РТИ 146 1
МТС - Система Телеком 236 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 101 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 379 1
Softline - Develonica - Девелоника 147 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 285 1
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
Softline - Polymatica - Полиматика 184 1
SAP SE 5408 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 172 1
SoftClub - СофтКлуб 157 1
Rocket Group - Рокет Групп 13 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 201 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 266 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1758 2
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2956 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7957 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2639 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1577 1
Почта России ПАО 2224 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 12 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 147 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 56 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 73 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 12 1
Сбер - СберЛогистика 67 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 191 1
Кассир.ру - Kassir.ru 26 1
Восход-К Авто - Авторусь 4 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1019 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 718 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3417 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5127 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4616 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12788 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2705 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12019 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30784 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5720 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 122 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5051 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7879 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4484 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2766 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22326 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3535 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1494 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33293 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11170 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 815 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25290 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14497 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14266 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1071 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5858 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7261 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3923 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 156 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13289 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3888 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3169 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5529 1
Аксессуары 4067 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3450 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 52 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3032 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16858 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2044 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11778 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1329 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 339 1
Google Play - Google Store - Android Market 3401 2
Apple iPhone 6 4861 2
Apple - App Store 2980 2
Retail Rocket Group - Smart Placement Ads 6 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 53 2
СДЭК - CDEK ID 6 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 697 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 107 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 345 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 485 1
SAP Basis 15 1
Рычкова Наталья 3 3
Фахртдинов Руслан 2 2
Вандышева Татьяна 7 2
Бровка Константин 3 2
Чуканов Сергей 103 2
Егоров Максим 33 2
Нестеров Владимир 30 2
Евтушенков Владимир 212 1
Меламед Леонид 150 1
Дубовсков Андрей 89 1
Евтушенков Феликс 29 1
Шамолин Михаил 124 1
Гончарук Александр 92 1
Чирахов Владимир 9 1
Боев Сергей 25 1
Зайцева Мария 7 1
Поликарпова Юлия 1 1
Аликошвили Георгий 17 1
Иоспа Анна 7 1
Родина Наталья 3 1
Ставер Артем 3 1
Зюзиков Федор 1 1
Асланов Артур 1 1
Байло Алексей 1 1
Казаков Александр 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 13
Беларусь - Белоруссия 5977 8
Казахстан - Республика 5752 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45178 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2882 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2154 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18336 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2598 1
Украина 7754 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3024 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 485 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25529 10
Зоология - наука о животных 2757 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5782 4
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 220 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50517 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2042 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 333 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1393 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19972 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7902 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 126 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1638 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9893 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6128 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14780 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 752 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 96 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10521 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1795 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5179 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 248 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2874 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2437 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 53 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 147 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1782 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 677 1
Fashion industry - Индустрия моды 309 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2978 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4887 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5805 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1500 1
ROAS - Return on Ad Spend - рентабельность затрат на рекламу 6 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3662 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2038 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 65 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 317 1
23ABC News 172 1
РИА Новости 967 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 181 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
