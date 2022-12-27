«Детский мир» запустил доставку в ПВЗ логистического оператора СДЭК

«Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, объявил о запуске доставки в пункты выдачи заказов СДЭК.

«Детский мир» подключил к системе доставки международного логистического оператора СДЭК. Теперь заказ, оформленный на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильных приложениях «Детский мир» и «Зоозавр», можно забрать в любом удобном пункте выдачи СДЭК.

Уже сегодня для клиентов «Детского мира» доступны более 3 тыс. ПВЗ в 68 регионах страны. Покупатели могут выбрать удобный для себя пункт выдачи при оформлении заказа на онлайн-площадках «Детского мира».

«Детский мир» интенсивно развивает форматы получения онлайн-заказов по всей стране. Теперь у клиентов нашего интернет-магазина появился еще один комфортный сервис – получение заказов в пунктах выдачи заказов СДЭК, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников. «Детский мир» как главный поставщик подарков и хорошего настроения стал еще ближе для миллионов клиентов», – сказал Руслан Фахртдинов, директор транспортной логистики интернет- магазина ГК «Детский мир».

«Благодаря разветвленной сети пунктов выдачи заказов СДЭК (более 3,8 тыс. ПВЗ по всей России) товары «Детского мира» станут еще ближе к клиентам, а СДЭК позаботится о том, чтобы доставка была максимально быстрой и комфортной. Кроме этого, оформив CDEK ID, клиенты смогут получать свои заказы без необходимости предоставления каких-либо документов и принимать участие в нашей программе лояльности», – сказала PR-директор СДЭК Анна Иоспа.