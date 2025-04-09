Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172660
ИКТ 13426
Организации 10525
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3417
Системы 25361
Персоны 74073
География 2791
Статьи 1513
Пресса 1205
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2605
Мероприятия 849

Иоспа Анна



09.04.2025 Россияне все чаще используют нейропоиск и нейросети в работе 1
27.12.2022 «Детский мир» запустил доставку в ПВЗ логистического оператора СДЭК 1
21.12.2022 СДЭК запустил доставку из Hoff 1
08.11.2022 Flowwow запустил доставку заказов с помощью СДЭК 1
17.08.2022 СДЭК запустил солнечную электростанцию 1
18.03.2022 СДЭК поможет «Лизаалерт» искать пропавших людей 1
19.10.2020 «СДЭК» запустила чат-бот с искусственным интеллектом 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Иоспа Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Flowwow - Флаувау 23 1
Google LLC 11894 1
Amazon Inc - Amazon.com 3030 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 148 6
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 14 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5179 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14295 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7295 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 114 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11373 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 322 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6950 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 351 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4414 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2060 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2035 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2571 1
Аксессуары 3944 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1574 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5942 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4833 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2375 1
СДЭК - CDEK ID 6 3
СДЭК - CDEK Media 5 1
Омнитек Программные решения - Flomni - Flomni Dialogs 2 1
Apple iOS 7912 1
Rakuten Viber 630 1
Фахртдинов Руслан 2 1
Яблонских Алеся 1 1
Сирота Павел 1 1
Мигаль Анна 7 1
Попов Николай 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 147118 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 763 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 675 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 335 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5218 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2706 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 519 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 216 1
Россия - ПФО - Саратовская область 744 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 597 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 402 1
Бразилия - Федеративная Республика 2382 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13385 1
Казахстан - Республика 5602 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17652 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1061 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 714 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 617 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1711 1
Россия - СФО - Новосибирск 4371 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1824 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1255 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 623 1
Россия - СФО - Омская область 689 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1315 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1589 4
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 254 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7147 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1231 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24499 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 454 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2408 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4965 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18943 1
Спорт - Футбол 649 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 147 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7827 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 420 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1771 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 620 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2307 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13869 1
Энергетика - Energy - Energetically 5179 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4054 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1691 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16566 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 462 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1931 1
TechMedia - Мегамозг 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153