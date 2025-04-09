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Иоспа Анна
|09.04.2025
|Россияне все чаще используют нейропоиск и нейросети в работе 1
|27.12.2022
|«Детский мир» запустил доставку в ПВЗ логистического оператора СДЭК 1
|21.12.2022
|СДЭК запустил доставку из Hoff 1
|08.11.2022
|Flowwow запустил доставку заказов с помощью СДЭК 1
|17.08.2022
|СДЭК запустил солнечную электростанцию 1
|18.03.2022
|СДЭК поможет «Лизаалерт» искать пропавших людей 1
|19.10.2020
|«СДЭК» запустила чат-бот с искусственным интеллектом 1
Иоспа Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Flowwow - Флаувау 23 1
|Google LLC 11894 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3030 1
|Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
|СДЭК - CDEK ID 6 3
|СДЭК - CDEK Media 5 1
|Омнитек Программные решения - Flomni - Flomni Dialogs 2 1
|Apple iOS 7912 1
|Rakuten Viber 630 1
|Фахртдинов Руслан 2 1
|Яблонских Алеся 1 1
|Сирота Павел 1 1
|Мигаль Анна 7 1
|Попов Николай 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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