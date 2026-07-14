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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197763
ИКТ 15249
Организации 11708
Ведомства 1508
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Статьи 1578
Пресса 1304
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Мероприятия 895

Попов Николай

СОБЫТИЯ


14.07.2026 «Р7» запускает новый BI-инструмент «Р7-Аналитика» 1
19.09.2025 «МойОфис» и «Биплан» разработают совместное решение для корпоративной аналитики 1
17.10.2023 Российские разработчики сделали Power Point для данных: как это работает 1
17.08.2022 СДЭК запустил солнечную электростанцию 1
16.05.2013 Microsoft CRM Finance Club: секреты успеха банков 1
10.01.2006 Погиб директор департамента Мининформсвязи 1
27.06.2005 В СЗТ избран совет директоров 1
25.10.2004 Сотовый рынок России: Запад пересиливает страх 1
19.10.2004 Мининформсвязи: выдача лицензий на 3G начнется после достижения 40% уровня проникновения связи 1
27.11.2000 Минсвязи - СМАРТС: время раздавать лицензии и время их отбирать 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Попов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25723 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15623 2
Биплан24 - Biplane24 1 1
Italtel 25 1
МегаФон 10661 1
Amazon Inc - Amazon.com 3260 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Apple Inc 13098 1
Accenture plc 717 1
9534 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3009 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9487 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1088 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 1
Google LLC 12631 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
Siemens AG - Siemens Group 2669 1
Связной ГК 1400 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 208 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 237 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13689 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5598 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22805 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5245 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7535 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2659 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 615 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12114 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 462 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5127 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9239 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7817 1
Оцифровка - Digitization 5156 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 348 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12142 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35911 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1681 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9776 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25377 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1946 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3348 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33276 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8187 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 480 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 320 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6199 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9344 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5845 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11729 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1159 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1578 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5334 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6208 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29598 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2603 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1301 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5354 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 40 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12764 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4220 1
Google Android 15185 1
Apple iOS 8552 1
Новые облачные технологии - МойОфис 953 1
Microsoft Office 4142 1
Microsoft Windows 16831 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2493 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 752 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 853 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1510 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1393 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
НКК - ГКС - TopS Future Workspace 5 1
Рейман Леонид 1065 3
Пантелеева Ольга 5 1
Сметанников Максим 1 1
Аншуков Иван 1 1
Киселев Александр 115 1
Тарасенко Владимир 36 1
Граборов Антон 26 1
Левковский Дмитрий 11 1
Родионов Иван 73 1
Закоржевский Вячеслав 93 1
Иоспа Анна 7 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Прозоровский Василий 40 1
Солонин Виталий 90 1
Яшин Валерий 80 1
Акулич Владимир 42 1
Трифонов Андрей 10 1
Беляев Константин 15 1
Ракитин Эдуард 2 1
Ефимов Дмитрий 20 1
Иконников Александр 15 1
Рагозина Ирина 8 1
Гоголь Александр 21 1
Кислицкий Максим 7 1
Кабаков Андрей 1 1
Лебедева Екатерина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165128 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47385 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19434 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54557 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1425 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 900 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 759 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 2
Казахстан - Республика 6014 1
Европа 24913 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3426 1
Германия - Федеративная Республика 13174 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1509 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14784 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 779 1
Россия - ПФО - Самарская область 1558 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2250 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 673 1
Россия - СФО - Омская область 785 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 696 1
Румыния 752 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 677 1
Россия - ПФО - Пензенская область 635 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 459 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 765 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 733 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 651 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1535 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 786 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 480 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 635 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 30 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 236 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 55 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5468 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18052 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27114 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10832 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4491 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12240 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 478 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4580 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1654 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6065 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1315 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6550 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57338 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11661 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15937 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 215 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7488 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2736 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53160 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8776 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2165 1
Энергетика - Energy - Energetically 5817 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2095 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 197 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3077 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 97 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 640 1
Reference - Референс 220 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1877 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 1
Спорт - Футбол 767 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11545 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 685 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8575 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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