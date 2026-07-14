Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Николай
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Попов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13689 4
|Рейман Леонид 1065 3
|Пантелеева Ольга 5 1
|Сметанников Максим 1 1
|Аншуков Иван 1 1
|Киселев Александр 115 1
|Тарасенко Владимир 36 1
|Граборов Антон 26 1
|Левковский Дмитрий 11 1
|Родионов Иван 73 1
|Закоржевский Вячеслав 93 1
|Иоспа Анна 7 1
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Солонин Виталий 90 1
|Яшин Валерий 80 1
|Акулич Владимир 42 1
|Трифонов Андрей 10 1
|Беляев Константин 15 1
|Ракитин Эдуард 2 1
|Ефимов Дмитрий 20 1
|Иконников Александр 15 1
|Рагозина Ирина 8 1
|Гоголь Александр 21 1
|Кислицкий Максим 7 1
|Кабаков Андрей 1 1
|Лебедева Екатерина 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8575 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.