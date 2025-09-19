Разделы

Бизнес
|

«МойОфис» и «Биплан» разработают совместное решение для корпоративной аналитики

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и «Биплан», разработчик решений для бизнес-аналитики, заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Компании планируют создать совместное решение для корпоративной бизнес-аналитики.

Интегрированное решение «МойОфис» и «Биплан» позволит корпоративным клиентам осуществлять комплексный анализ данных и их визуализацию в рамках полностью отечественной экосистемы. Это обеспечит безопасность информации в соответствии с требованиями российского законодательства. Объединение технологий позволит достичь высокой производительности аналитических вычислений. Компании обеспечат простоту внедрения и использования нового приложения, а также предоставят пользователям полную техническую поддержку на русском языке.

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

«Партнерство вендоров – это наиболее перспективный путь развития российской ИТ-индустрии. Коллаборации помогают повышать скорость разработки и дополнять существующие продукты новыми опциями. В результате интеграции решений «Биплан» в редакторы «МойОфис» мы расширим инструментарий наших приложений. Таким образом, мы сможем предложить рынку комплексный продукт, закрывающий все потребности корпоративных заказчиков в аналитическом функционале», – отметил генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

«Особое внимание в разработке уделяется созданию удобного инструментария для бизнес-пользователей. Мы стремимся создать решение, которое позволит анализировать данные без привлечения ИТ-специалистов, что существенно снизит затраты компаний на аналитическую работу», – отметил Николай Попов, генеральный директор компании «Биплан».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Сбербанк хочет завладеть крупнейшим российским производителем микроэлектроники, цена вопроса 30 миллиардов

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Помощь спешит, откуда не ждали. Главный конкурент Intel протянул ей руку и $5 миллиардов

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще