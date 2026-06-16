Индексная книга (каталог) CNews*
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Иконников Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 15
Иконников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 4
|Microsoft Windows 2000 8678 3
|Минобрнауки РФ - Электронная библиотека России - программа 3 2
|Яшин Валерий 80 9
|Акулич Владимир 42 8
|Рагозина Ирина 8 7
|Гоголь Александр 21 7
|Левковский Дмитрий 11 7
|Родионов Иван 72 7
|Белов Вадим 23 6
|Ефимов Дмитрий 20 5
|Петрова Оксана 7 4
|Панченко Станислав 14 4
|Фингер Григорий 17 3
|Кузнецов Сергей 163 3
|Киселев Александр 114 3
|Грибов Александр 11 3
|Антонюк Борис 69 3
|Амарян Рубен 17 3
|Левенчук Анатолий 13 2
|Курносов Иван 9 2
|Вартанова Елена 6 2
|Авдиянц Сергей 2 2
|Петрова Ольга 11 2
|Юдинцев Юрий 2 2
|Умнова Евгения 2 2
|Grassmuck Volker - Грассмук Фолькер 2 2
|Сеславинский Михаил 32 2
|Якушев Михаил 50 2
|Пантелеев Алексей 13 2
|Поляков Александр 54 2
|Юрченко Евгений 133 2
|Коротков Андрей 87 2
|Тимошенко Любовь 19 2
|Михайлов Олег 23 2
|Беляев Константин 15 2
|Бобин Максим 12 1
|Авдиянц Станислав 10 1
|Билибин Юрий 7 1
|Умнова Елена 12 1
|Королева Ольга 12 1
|Бранис Александр 5 1
|Кузнецов Виктор 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 10
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.