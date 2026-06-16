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Иконников Александр

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Председателем совета директоров «СКБ Контур» стал Александр Иконников 2
12.03.2007 СЗТ определил кандидатов в Совет директоров 1
01.09.2006 У СЗТ остался старый генеральный директор 1
19.07.2006 В СЗТ избран председатель совета директоров 1
27.06.2005 В СЗТ избран совет директоров 1
24.09.2004 СЗТ избрал председателя совета директоров 1
21.09.2004 В СЗТ избран новый совет директоров 1
06.07.2004 В новый совет директоров СЗТ вошли 4 независимых директора 1
11.06.2004 В новый совет директоров "ЦентрТелекома" вошли 2 независимых члена 1
25.03.2004 В "ЦентрТелекоме" утверждены 18 кандидатур в новый совет директоров 1
12.03.2004 Определены 23 кандидата в совет директоров СЗТ 1
24.06.2003 "ЦентрТелеком" избрал новый состав совета директоров и объявил о выплате дивидендов 1
18.04.2001 Теперь через CyberPlat можно расплачиваться карточками e-port 1
15.05.2000 12 мая в рамках Междисциплинарного международного симпозиума Pro&Contra в Пресс-центре Дома Правительства состоялся Круглый стол "Государство. Информация. Интернет" 1
15.05.2000 12 мая в рамках Междисциплинарного международного симпозиума Pro&Contra в Пресс-центре Дома Правительства состоялся Круглый стол "Государство. Информация. Интернет" 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Иконников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 8
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15459 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1613 1
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 7
AIG-Brunswick Capital Management 8 4
EY - Эрнст энд Янг 80 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3264 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1525 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Конституционный суд РФ 110 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 613 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 9
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22664 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4004 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 2
Электронный документ - Electronic document 1565 2
Электронная библиотека - Electronic Library 262 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9758 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4166 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9745 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13437 2
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 355 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 635 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5051 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5448 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2914 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1612 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 204 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Минобрнауки РФ - Электронная библиотека России - программа 3 2
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Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 2
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