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Антонюк Борис
Антонюк Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 3
|Oracle E-Business Suite - OEBS 473 1
|Рейман Леонид 978 12
|Яшин Валерий 65 7
|Слизень Виталий 220 7
|Киселев Александр 87 5
|Фрадков Михаил 118 4
|Андросов Кирилл 5 4
|Овчинников Борис 116 3
|Милованцев Дмитрий 88 3
|Путин Владимир 2162 2
|Пантелеев Алексей 8 2
|Маевский Леонид 50 2
|Шаронов Андрей 50 2
|Андреев Александр 22 2
|Горбунов Александр 44 2
|Соколов Алексей 125 2
|Юрченко Евгений 94 2
|Кузнецов Сергей 119 2
|Румянцева Ольга 53 1
|Зайцев Владимир 49 1
|Поповский Александр 87 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 18 1
|Бойко Александр 21 1
|Приданцев Сергей 115 1
|Толмачева Татьяна 28 1
|Буланча Сергей 23 1
|Прянишников Николай 282 1
|Маслов Александр 32 1
|Умаров Михаил 50 1
|Лопатин Александр 13 1
|Греф Герман 333 1
|Крупнов Александр 24 1
|Жуков Александр 38 1
|Казак Максим 153 1
|Уваров Алексей 12 1
|Иванов Владимир 47 1
|Васильев Евгений 108 1
|Голомолзин Анатолий 73 1
|Артемьев Игорь 78 1
|Соколов Александр 32 1
|Иванов Сергей 241 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 602 1
|Harris Interactive 75 1
|AC&M Consulting 181 1
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