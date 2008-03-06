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Антонюк Борис



06.03.2008 ЮТК утвердила кандидатов в Совет директоров 1
05.02.2008 Правительство предложило двух новых кандидатов в совет директоров "Связьинвеста" 1
22.10.2007 Мининформсвязи в ноябре внесет в правительство концепцию системы экстренного вызова 2
28.08.2007 «Связьинвест» направит 200 766 тыс. рублей на выплату дивидендов 1
27.06.2007 Акционеры ЮТК избрали новый совет директоров 1
24.05.2007 Российским абонентам предлагают считать до 30 1
19.04.2007 "Воентелеком" упростит порядок согласования гражданских частот 1
10.04.2007 Мининформсвязи представит концепцию по внедрению единого номера "112" 1
05.04.2007 Акционеры "Связьинвеста" избрали новый совет директоров 1
07.02.2007 Правительство РФ предложило новых кандидатов в совет директоров «Связьинвеста» 1
22.01.2007 МТТ поддержал фестиваль Юрия Григоровича 1
06.12.2006 Рейман открыл "Национальный День России" в Гонконге 1
04.12.2006 Мининформсвязи разрабатывает поправки для конвергентного тарифного плана по умолчанию 2
04.12.2006 Россвязьнадзор не ведет работу по увеличению платежей фиксированных операторов мобильным 1
04.12.2006 Мобильной связи в России «стукнуло» 15 лет 1
16.10.2006 Ежедневно к интернету подключают 350-380 российских школ 1
28.06.2006 Председателем совета директоров "ЦентрТелекома" избран гендиректор "Связьинвеста" 1
09.06.2006 Министр Рейман обзавелся третим замом 1
28.02.2006 Госдума отрегулирует обмен БД операторов связи 2
10.02.2006 Военные тормозят сотовиков 1
16.01.2006 МГТС: звонки на мобильные бесплатны 1
16.11.2005 В России запретят импорт аналоговых ТВ 1
24.10.2005 Универсальную связь отдали "своим" компаниям 1
04.10.2005 Мининфорсвязи: Сеть связи спецназначения для силовых структур России планируется построить к 2010-2012 гг. 5
31.08.2005 Спутник "Экспресс-АМ3" начнет трансляцию 5 цифровых телеканалов 2
12.08.2005 Минсвязи: К 2008 году вся территория РФ может быть телефонизирована 3
14.07.2005 Гендиректору "ЦентрТелекома" продлили полномочия 2
26.05.2005 Мининформсвязи: звоните на мобильные бесплатно 1
25.05.2005 Все звонки станут платными 1
24.05.2005 Москва меняет телефонный код 1
24.05.2005 Бесплатные звонки с проводных на мобильники отменяются 1
27.04.2005 Государство хочет регулировать тарифы МТС и "Билайна" 1
08.04.2005 Россия: рынок ИКТ на пороге больших перемен 1
25.02.2005 Реформа связи: сделан очередной шаг 2
17.02.2005 Чиновники усилят контроль над "Связьинвестом" 1
10.02.2005 Мининформсвязи: через 10 лет все вещание в России будет цифровым 2
02.02.2005 Правительство утвердило госпредставителей в совет директоров "Связьинвеста" 1
15.09.2004 В Минсвязи России назначен заместитель министра 2
16.08.2004 3G повторит судьбу коммунизма? 1
11.06.2004 В новый совет директоров "ЦентрТелекома" вошли 2 независимых члена 1

Публикаций - 58, упоминаний - 77

Антонюк Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1652 22
Ростелеком ЦентрТелеком 502 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7403 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 5
Ростелеком Уралсвязьинформ 538 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 4
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 455 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 711 3
АФК Система ПАО 1585 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6137 3
Oracle Corporation 5710 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 2
Ericsson 2240 2
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 697 2
Mustcom 27 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 2
Ростелеком ВолгаТелеком 509 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 1
Nokia Corporation 5018 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 127 1
ИскраУралТел - Iskratel 80 1
Парус 349 1
NTT DoCoMo 1003 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 327 1
Воентелеком 136 1
Nokia Alcatel-Lucent 1373 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 1
NEC 1572 1
Telenor 681 1
Yandex - Яндекс 4478 1
Lenovo Motorola 3214 1
Rambler Group - Рамблер ГК 751 1
Orange S.A. 864 1
СМАРТС Компания 491 1
Qualcomm Technologies 1475 1
Центел - Центральный телеграф 315 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 826 1
Почта России ПАО 1753 1
Татнефть 166 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
ВТБ Банк Москвы 430 1
Связь-банк 104 1
Гипросвязь ПАО 69 1
Access Industries 33 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 26
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 6
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 378 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 187 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 2
Президент Российской Федерации 1602 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 125 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 21 1
Правительство РФ 2487 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 352 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1793 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 130 1
3G - Стандарт мобильной связи 4914 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 1
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 90 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 178 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 1
3GPP Release - стандартизация 5G 25 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1766 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4068 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 456 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 627 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2520 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3072 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 3
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Рейман Леонид 978 12
Яшин Валерий 65 7
Слизень Виталий 220 7
Киселев Александр 87 5
Фрадков Михаил 118 4
Андросов Кирилл 5 4
Овчинников Борис 116 3
Милованцев Дмитрий 88 3
Путин Владимир 2162 2
Пантелеев Алексей 8 2
Маевский Леонид 50 2
Шаронов Андрей 50 2
Андреев Александр 22 2
Горбунов Александр 44 2
Соколов Алексей 125 2
Юрченко Евгений 94 2
Кузнецов Сергей 119 2
Румянцева Ольга 53 1
Зайцев Владимир 49 1
Поповский Александр 87 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 18 1
Бойко Александр 21 1
Приданцев Сергей 115 1
Толмачева Татьяна 28 1
Буланча Сергей 23 1
Прянишников Николай 282 1
Маслов Александр 32 1
Умаров Михаил 50 1
Лопатин Александр 13 1
Греф Герман 333 1
Крупнов Александр 24 1
Жуков Александр 38 1
Казак Максим 153 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
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