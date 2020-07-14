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Телевидение аналоговое Аналоговое вещание



14.07.2020 Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России

отношение только к действующим аналоговым телепередатчикам и не подразумевает создание новых сетей аналогового ТВ-вещания, уточнили в рамках заседания ГКРЧ. Для продления разрешений на аналого
25.12.2018 Власти отложили «убийство» аналогового ТВ в России

ГКРЧ продлила срок разрешения на использования частот для аналогового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) внесла изменение в свое решен
14.12.2018 Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ

«Юлмарт», «ДНС Ритейл» (сеть DNS) и МВМ (юридическое лицо сети «М.Видео») из-за повышения цен на приставки для приема цифрового ТВ. Повышение цен было замечено после объявления о поэтапном отключении аналогового ТВ. Для чего нужна ТВ-приставка Напомним, правительство приняло решение о поэтапном отключении аналоговое телевидения в российских регионах в период с февраля по июнь 2019 г. Один и
17.05.2010 Россияне отказываются от платного аналогового ТВ

ТВ смотрят интернет-телевидение (IPTV). Не все участники рынка согласны с результатами исследования. Как заявили CNews в компании «Акадо», ее эксперты сомневаются в том, что число абонентов платного аналогового ТВ действительно упало. «Очень странное совпадение уменьшения абонентов однонаправленного HFC на аналогичную величину – 6%, - говорит Артур Алекперов, директор департамента стратеги
01.03.2008 Украине не дают избавиться от аналогового ТВ

ошлого года». Намерения руководства компании «Воля-Кабель» полностью заменить аналоговое телевещание цифровым могут обернуться аннулированием лицензии Примечательно, что даже в тех районах Киева, где аналоговое вещание еще не отключено, «Воля» экономическими методами вынуждает абонентов переходить на цифру. Сейчас минимальный цифровой пакет из 34 телеканалов стоит у оператора 18 гривен (85 

Публикаций - 90, упоминаний - 98

Телевидение аналоговое и организации, системы, технологии, персоны:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 376 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 7
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 6
Fly - Explay - Эксплей 240 6
Microsoft Corporation 24646 5
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 5
МегаФон 8883 4
Ростелеком 9718 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 4
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 4
LG Electronics 3616 3
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2903 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 3
Philips 2053 3
Sony 6548 3
Цифра ГК 2433 3
Sharp Corporation 1041 3
Vodafone Group 1370 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
Samsung Electronics 10273 2
Apple Inc 12117 2
Nvidia Corp 3500 2
Google LLC 11799 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 844 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
АФК Система ПАО 1797 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 2
Box inc - box.com - box.net 359 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 2
НТК - Национальные телекоммуникации 66 2
Xiaomi 1740 1
Intel Corporation 12206 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
BBK Electronics Corp 313 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 238 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
Россети Ленэнерго 1701 2
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 32 2
АФК Система - Система Масс-медиа 84 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2361 1
Северсталь ПАО - Severstal 482 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 1
Hyundai Motor Company 384 1
Honda Motor Company 234 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 23 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
РАВИС 11 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Parks Associates 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 675 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5453 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 2
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3337 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2896 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 155 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 29 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
International DMB Advancement Group 1 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9333 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 70
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3990 53
Аналоговые технологии 2771 51
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 37
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3759 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27899 20
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20675 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6051 13
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3473 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24515 12
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2853 10
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 10
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 417 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8207 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12498 9
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Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 264 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1127 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20832 8
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6396 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 8
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1482 8
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 353 8
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 7
ТВ-тюнер - TV tuner 517 7
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 799 7
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5669 7
SECAM - Séquentiel couleur à mémoire - Séquentiel couleur avec mémoire - последовательный цвет с памятью 108 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12555 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9626 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 5
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 5
Google Android 14025 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 3
Fly - Explay PN - ТВ-тюнер 8 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5205 2
Google YouTube - Видеохостинг 2754 2
Sharp Aquos 73 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 789 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 2
Microsoft DirectX 707 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
Apple iTunes Store 1068 2
Xiaomi Mi Box 5 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Google Play - Google Store - Android Market 3296 1
Apple - App Store 2895 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Microsoft Skype 2067 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
Минцифры РФ - Госключ 137 1
Linux OS 9983 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7094 1
Microsoft Windows 15692 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1793 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 626 1
Rombica Smart Box 4K 1 1
Apple iPod 1537 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Leadtek WinFast 34 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 354 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Путин Владимир 3181 5
Антонюк Борис 69 4
Широких Александр 5 4
Припачкин Юрий 66 3
Волин Алексей 120 3
Щеголев Игорь 698 3
Буняев Святослав 5 2
Буняев Станислав 2 2
Малинин Александр 40 2
Самохин Дмитрий 2 2
Петров Сергей 60 2
Силин Михаил 27 2
Рылов Дмитрий 51 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Шадаев Максут 1013 1
Собянин Сергей 385 1
Гусев Сергей 42 1
Ломов Георгий 5 1
Шевченко Виталий 1 1
Пчельников Олег 6 1
Дворкович Аркадий 210 1
Шишмарев Сергей 32 1
Никифоров Николай 1136 1
Глазков Борис 47 1
Дорошова Жанна 20 1
Панков Александр 78 1
Жаров Александр 174 1
Филиппов Иван 2 1
Рейман Леонид 1050 1
Левин Леонид 130 1
Ткаченко Андрей 21 1
Дмитриев Сергей 33 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Алекперов Артур 5 1
Вергун Борис 3 1
Егоров Игорь 43 1
Большаков Андрей 6 1
Иванов Олег 142 1
Helmann Ralph - Хелманн Ральф 1 1
Махновский Кирилл 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 16
Европа 21785 13
Япония 13294 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2673 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14208 6
Украина 7619 6
Азия - Азиатский регион 5543 5
Финляндия - Финляндская Республика 3605 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 5
Беларусь - Белоруссия 5681 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 4
Германия - Федеративная Республика 12696 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 916 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 4
Южная Корея - Республика 6655 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 598 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 350 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1150 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 247 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2462 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7461 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 547 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 369 3
Африка - Африканский регион 3482 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5188 2
Китай - Тайвань 3991 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1473 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 705 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1155 2
Россия - СФО - Кемеровская область 902 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 938 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9973 24
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 15
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2131 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5129 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2907 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5768 8
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8060 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16337 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 5
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 2
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Аренда 2429 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3564 2
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 7
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 6
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 5
Рен ТВ - телеканал 69 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 5
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 5
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 5
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 4
Спорт 1 HD - телеканал 44 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5913 3
Радио России - радиостанция 49 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 3
Discovery Science 14 2
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CNews - ZOOM.CNews 1847 2
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 2
National Geographic 95 2
Юность - радиостанция 40 2
Mezzo - телеканал 10 2
Россия К - телеканал 28 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 283 1
The Register - The Register Hardware 1560 1
Ведомости 1010 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 30 1
NYT - The New York Times 1055 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
AP - Associated Press 2004 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 7 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
NE Asia Online 313 1
RCR News 107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 2
In-Stat 115 2
NPD DisplaySearch 284 1
Forrester Research 821 1
Strategy Analytics 284 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 222 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1520 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
CSTB Telecom & Media 58 1
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