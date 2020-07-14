Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России отношение только к действующим аналоговым телепередатчикам и не подразумевает создание новых сетей аналогового ТВ-вещания, уточнили в рамках заседания ГКРЧ. Для продления разрешений на аналого

Власти отложили «убийство» аналогового ТВ в России ГКРЧ продлила срок разрешения на использования частот для аналогового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) внесла изменение в свое решен

Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ «Юлмарт», «ДНС Ритейл» (сеть DNS) и МВМ (юридическое лицо сети «М.Видео») из-за повышения цен на приставки для приема цифрового ТВ. Повышение цен было замечено после объявления о поэтапном отключении аналогового ТВ. Для чего нужна ТВ-приставка Напомним, правительство приняло решение о поэтапном отключении аналоговое телевидения в российских регионах в период с февраля по июнь 2019 г. Один и

Россияне отказываются от платного аналогового ТВ ТВ смотрят интернет-телевидение (IPTV). Не все участники рынка согласны с результатами исследования. Как заявили CNews в компании «Акадо», ее эксперты сомневаются в том, что число абонентов платного аналогового ТВ действительно упало. «Очень странное совпадение уменьшения абонентов однонаправленного HFC на аналогичную величину – 6%, - говорит Артур Алекперов, директор департамента стратеги