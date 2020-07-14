Телевидение аналоговое Аналоговое вещание
|14.07.2020
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Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России
отношение только к действующим аналоговым телепередатчикам и не подразумевает создание новых сетей аналогового ТВ-вещания, уточнили в рамках заседания ГКРЧ. Для продления разрешений на аналого
|25.12.2018
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Власти отложили «убийство» аналогового ТВ в России
ГКРЧ продлила срок разрешения на использования частот для аналогового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) внесла изменение в свое решен
|14.12.2018
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Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ
«Юлмарт», «ДНС Ритейл» (сеть DNS) и МВМ (юридическое лицо сети «М.Видео») из-за повышения цен на приставки для приема цифрового ТВ. Повышение цен было замечено после объявления о поэтапном отключении аналогового ТВ. Для чего нужна ТВ-приставка Напомним, правительство приняло решение о поэтапном отключении аналоговое телевидения в российских регионах в период с февраля по июнь 2019 г. Один и
|17.05.2010
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Россияне отказываются от платного аналогового ТВ
ТВ смотрят интернет-телевидение (IPTV). Не все участники рынка согласны с результатами исследования. Как заявили CNews в компании «Акадо», ее эксперты сомневаются в том, что число абонентов платного аналогового ТВ действительно упало. «Очень странное совпадение уменьшения абонентов однонаправленного HFC на аналогичную величину – 6%, - говорит Артур Алекперов, директор департамента стратеги
|01.03.2008
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Украине не дают избавиться от аналогового ТВ
ошлого года». Намерения руководства компании «Воля-Кабель» полностью заменить аналоговое телевещание цифровым могут обернуться аннулированием лицензии Примечательно, что даже в тех районах Киева, где аналоговое вещание еще не отключено, «Воля» экономическими методами вынуждает абонентов переходить на цифру. Сейчас минимальный цифровой пакет из 34 телеканалов стоит у оператора 18 гривен (85
Телевидение аналоговое и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3181 5
|Антонюк Борис 69 4
|Широких Александр 5 4
|Припачкин Юрий 66 3
|Волин Алексей 120 3
|Щеголев Игорь 698 3
|Буняев Святослав 5 2
|Буняев Станислав 2 2
|Малинин Александр 40 2
|Самохин Дмитрий 2 2
|Петров Сергей 60 2
|Силин Михаил 27 2
|Рылов Дмитрий 51 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Шадаев Максут 1013 1
|Собянин Сергей 385 1
|Гусев Сергей 42 1
|Ломов Георгий 5 1
|Шевченко Виталий 1 1
|Пчельников Олег 6 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Шишмарев Сергей 32 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Глазков Борис 47 1
|Дорошова Жанна 20 1
|Панков Александр 78 1
|Жаров Александр 174 1
|Филиппов Иван 2 1
|Рейман Леонид 1050 1
|Левин Леонид 130 1
|Ткаченко Андрей 21 1
|Дмитриев Сергей 33 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Алекперов Артур 5 1
|Вергун Борис 3 1
|Егоров Игорь 43 1
|Большаков Андрей 6 1
|Иванов Олег 142 1
|Helmann Ralph - Хелманн Ральф 1 1
|Махновский Кирилл 23 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 2
|In-Stat 115 2
|NPD DisplaySearch 284 1
|Forrester Research 821 1
|Strategy Analytics 284 1
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