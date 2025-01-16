Гусев Сергей
Гусев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 127 10
|Нуйкин Андрей 47 10
|Путин Сергей 63 10
|Василенко Александр 89 8
|Шойтов Александр 78 8
|Севостьянов Александр 15 7
|Горбатько Александр 105 7
|Луганцев Александр 51 7
|Курбатов Владимир 35 7
|Войлуков Алексей 18 7
|Корзун Александр 12 7
|Мельников Максим 31 7
|Касимов Вячеслав 29 7
|Плешков Алексей 67 7
|Степанов Андрей 30 7
|Бенгин Владимир 34 7
|Воробьев Артем 26 7
|Дилбарян Павел 26 7
|Гадарь Дмитрий 26 7
|Ложкин Руслан 34 7
|Палей Лев 50 7
|Мусич Роман 28 7
|Ерин Андрей 22 7
|Янов Алексей 8 7
|Кульпин Андрей 7 6
|Припачкин Юрий 66 3
|Дмитриев Сергей 33 3
|Степаненко Василий 42 3
|Федулаев Алексей 5 3
|Волков Олег 6 3
|Бычков Сергей 7 3
|Мармылев Михаил 4 3
|Теппер Александр 8 2
|Меденцев Константин 97 2
|Силин Михаил 27 2
|Никонов Андрей 5 2
|Котова Юлия 2 2
|Билоконь Максим 2 2
|Коротнев Константин 34 2
|Кандыбович Дмитрий 17 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 9
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
|Автостат 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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