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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гусев Сергей



16.01.2025 «Делимобиль» расширяет парк автомобилей Haval и становится авторизованным сервисным партнером бренда 1
09.12.2024 «Делимобиль» запускает продажи машин с пробегом в лизинг 1
07.08.2024 «МТС Exolve» поможет дозвониться в автоцентры 1
07.08.2024 «Делимобиль» запускает «Купимобиль» — платформу для продажи автомобилей с пробегом 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
22.02.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
23.01.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
03.11.2023 «Ростелеком» обеспечил интернетом площадку проведения хоккейного матча «Русская классика» в Ханты-Мансийске 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
10.01.2022 Иван Пичугин назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» 2
09.11.2021 «Гипросвязь» спроектирует ВОЛС в Деревне Универсиады в Екатеринбурге 1
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
01.09.2021 BI.ZONE организовала киберучения для сотрудников «Северстали» 1
30.03.2021 Waveaccess настроила клиентский сервис для «Финуслуг» 1
17.12.2020 «Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» 1
02.12.2020 «Ростелеком» создает проект телеком-инфраструктуры для Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
27.11.2020 Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov 1
16.09.2020 Система мониторинга лесных пожаров «Ростелекома» помогла ликвидировать 30 возгораний в лесных массивах УрФО и Пермского края 1
26.06.2020 Интеграционная платформа SyncIT включена в реестр российского ПО 1
12.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы ВОЛС Челябинск — Хабаровск 1
17.02.2020 «Ростелеком» проведет аудит ИКТ-инфраструктуры на объектах Универсиады-2023 1
27.11.2019 «Ростелеком» запустил региональный опорный ЦОД в Екатеринбурге 1
30.08.2018 «Ростелеком» продемонстрировал первые результаты проекта «умный город» в Сатке 1
24.05.2017 «Северсталь» и UBS разработали обучающие материалы для повышения осведомлённости персонала в области ИБ 1
08.12.2016 «Ростелеком» назначил нового директора макрорегионального филиала «Урал» 2
14.01.2016 ТТК в 10 раз увеличил пропускную способность канала связи для банка «Акцепт» в Новосибирске 1
18.02.2015 «ОТП банк» обеспечил доступность и безопасность онлайн-сервисов с помощью решения F5 Networks 1
22.01.2014 «Дом.ru» воспользуется магистральной инфраструктурой Inoventica 1
13.11.2013 «Дом.ru» переходит на IPv6 1
24.11.2010 CNews FORUM 2010: сегодня ИТ уходят в облака, а завтра станут частью ЖКХ 1
02.11.2010 Читатели определили главные темы CNews FORUM 2010 2
14.04.2010 «ЭР-Телеком» увеличит емкость сети в 9 городах России с помощью IP-решений Alcatel-Lucent 1
21.09.2007 16 октября откроется форум "Инвестиции в цифру" 1

Публикаций - 42, упоминаний - 45

Гусев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 9
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 7
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 3
Microsoft Corporation 24623 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 3
Nubes - Нубес 51 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Apple Inc 12099 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Google LLC 11775 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 2
Космос ТВ 44 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 2
Fraudex - Фродекс 17 2
Северсталь Инфоком 63 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
SAP SE 5276 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Nvidia Corp 3487 1
Планета ГК 1 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
X Corp - Twitter 2845 1
LG Electronics 3614 1
Yahoo! 3697 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Directum - Директум 1089 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 271 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 11
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 10
ГПБ - Газпромбанк 1084 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 8
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 7
Абсолют Банк 230 7
МКБ - Московский кредитный банк 558 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 7
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 7
Bayer AG - Байер 83 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 7
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 3
Группа Самолет 72 3
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 3
Первый Инвестиционный Банк 4 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
Hyundai Motor Company 383 2
Volkswagen Group - VW 280 2
Renault Groupe 158 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Газпром нефть 618 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
Skov 1 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции 11 1
Почта России ПАО 2112 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Sony BMG 183 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
Северсталь Менеджмент 29 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 7
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 2
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 11
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 5
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Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 732 5
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 4
Аналоговые технологии 2769 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Linux OS 9936 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 2
Microsoft Dynamics 365 132 1
Microsoft Dynamics 1175 1
WaveAccess SyncIT 13 1
Microsoft Logic Apps 3 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 17 1
Google Android 13994 1
Microsoft Windows 7 1979 1
HTC Desire - серия смартфонов 153 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iOS 7809 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Apple iPad 3860 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 105 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
Asterisk 77 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
F5 Networks BIG-IP 23 1
Microsoft Office Excel 1197 1
OmniNet - Omnitracker 63 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Демидов Сергей 127 10
Нуйкин Андрей 47 10
Путин Сергей 63 10
Василенко Александр 89 8
Шойтов Александр 78 8
Севостьянов Александр 15 7
Горбатько Александр 105 7
Луганцев Александр 51 7
Курбатов Владимир 35 7
Войлуков Алексей 18 7
Корзун Александр 12 7
Мельников Максим 31 7
Касимов Вячеслав 29 7
Плешков Алексей 67 7
Степанов Андрей 30 7
Бенгин Владимир 34 7
Воробьев Артем 26 7
Дилбарян Павел 26 7
Гадарь Дмитрий 26 7
Ложкин Руслан 34 7
Палей Лев 50 7
Мусич Роман 28 7
Ерин Андрей 22 7
Янов Алексей 8 7
Кульпин Андрей 7 6
Припачкин Юрий 66 3
Дмитриев Сергей 33 3
Степаненко Василий 42 3
Федулаев Алексей 5 3
Волков Олег 6 3
Бычков Сергей 7 3
Мармылев Михаил 4 3
Теппер Александр 8 2
Меденцев Константин 97 2
Силин Михаил 27 2
Никонов Андрей 5 2
Котова Юлия 2 2
Билоконь Максим 2 2
Коротнев Константин 34 2
Кандыбович Дмитрий 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 9
Россия - УФО - Свердловская область 1491 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 5
Европа 21767 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 4
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Япония 13282 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 2
Россия - Средний Урал 78 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 238 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 12
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Госрасходы - портал 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 9
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
Автостат 32 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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