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«Ростелеком» проведет аудит ИКТ-инфраструктуры на объектах Универсиады-2023

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» по заказу Департамента информатизации и связи Свердловской области проведет аудит информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры на объектах XXXII Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Результаты аудита будут переданы Исполнительной дирекции и Дирекции по строительству объектов Универсиады-2023 для использования на последующих этапах проектирования инфраструктуры для проведения мероприятия. Эти задачи оговорены контрактом между «Ростелекомом» и Департаментом информатизации и связи, стороны договорились о выполнении полного объема работ за 1 копейку (0,01 рублей).

Сергей Гусев, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Урал» «Ростелекома», отметил: «"Ростелеком" обладает богатым опытом создания и обслуживания телеком-инфраструктуры "под ключ". Универсиада-2023 — знаковое событие для региона, для нас важно провести качественное обследование, которые станет основой дальнейшего цифрового развития Екатеринбурга и области. Наша работа по этому контракту имеет прежде всего социальную направленность, мы заинтересованы в том, чтобы телеком-инфраструктура была создана качественно и продолжала работать для региона и в дальнейшем».

«Ростелеком» проведет обследование помещений объектов, подведенных к ним коммуникаций, информационно-коммуникационной инфраструктуры (включая пассивные и активные сети, беспроводные локальные сети, вычислительные мощности, телефонная связь, видео-конференц-связь, видеонаблюдение, радиосвязь и т.п.), систем контроля доступа и других, необходимых для организации телеком-инфраструктуры Универсиады-2023 параметров и систем.

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