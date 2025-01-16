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«Делимобиль» расширяет парк автомобилей Haval и становится авторизованным сервисным партнером бренда

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга в России, объявляет о расширении сотрудничества с брендом Haval. Компания получила статус авторизованного сервисного партнера автопроизводителя в части обслуживания автомобилей из собственного парка компании. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Бренд Haval входит в число трех крупнейших китайских производителей в парке «Делимобиля». Флот сервиса в общей сложности насчитывает на данный момент более 2,6 тыс. автомобилей бренда, доступных для комфортных и безопасных поездок. В 2024 г. «Делимобиль» добавил 1,6 тыс. кроссоверов и внедорожников бренда, только в четвертом квартале в нескольких регионах присутствия оператора появились 500 машин Haval.

Директор департамента по развитию автопарка «Делимобиля» Сергей Гусев: «Статус авторизованного сервисного партнера Haval подтверждает экспертизу «Делимобиля», позволит нам ускорить процессы обслуживания автомобилей из парка компании при сохранении гарантии производителя и качества операций, что положительно повлияет на доступность машин для пользователей сервиса и эффективность бизнеса. Расширение партнерства в сервисном направлении станет также заделом для дальнейшего увеличения машин бренда в парке «Делимобиля». Haval предъявляет высокие требования к сети партнерских станций обслуживания, и чтобы им соответствовать мы модернизировали нашу сеть СТО и получили необходимую сертификацию по международным стандартам, а сервисные специалисты прошли дополнительные тренинги и обеспечат надежное использование автомобилей».

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