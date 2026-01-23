Получите все материалы CNews по ключевому слову
Delimobil Делимобиль Каршеринг Руссия Каршайнмойка Купимобиль оператор каршеринга
Делимобиль является сервисом каршеринга в России. Компания, открытая в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. В 2024 году сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи, предоставляя услуги каршеринга более чем 9,6 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 26,6 тыс. машин.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|23.01.2026
|
Владелец «Делимобиля» подстраховал компанию на миллиард с лишним
Кредитная линия для «Делимобиля» Каршеринговый сервис «Каршеринг Руссия» (торговая марка «Делимобиль», Delimobil)
|22.01.2026
|
«Делимобиль» объявляет об открытии кредитной линии от мажоритарного акционера как дополнительной опции для погашения облигаций в 2026 году
шения облигаций в 2026 г. остаются кредитные линии с банками. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Компания продолжает своевременно и в полном объеме осуществлять выплаты по своим
|19.12.2025
|
Исследование «Делимобиля»: количество ДТП по вине пользователей сервиса снизилось на 21%
По данным «Делимобиля», с января по ноябрь 2025 г. количество ДТП по вине пользователей сервиса сократил
|17.12.2025
|
В России новые массовые увольнения ИТ-специалистов: теперь в «Делимобиле». Работу им найти будет трудно
затронуть около 40% штата, говорят сотрудники компании. Точной информации о количестве сотрудников «Делимобиля» нет, но собеседники CNews утверждают, что в ней трудятся около 2,5 тыс. человек.
|21.11.2025
|
Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани возглавил управление компанией
. и нового председателя совета директоров с 20 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». На заседании 20 ноября 2025 г. совет директоров компании принял следующие решени
|31.10.2025
|
«Делимобиль» раскрывает операционные результаты за III квартал 2025 года
ал и девять месяцев 2025 г, закончившиеся 30 сентября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Рост количества зарегистрированных пользователей на ~20% год к году подтверждает
|08.10.2025
|
«Делимобиль» запустил управление автомобилем в аренде через Bluetooth
х районах. Теперь в связи с нестабильной работой мобильного интернета весной-летом 2025 г. команда «Делимобиля» приняла решение добавить проверенный функционал в приложение для пользователей. В
|11.08.2025
|
«Делимобиль» начинает работу в Краснодаре
ородом присутствия сервиса и третьей новой локацией в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». С 11 августа 2025 г. жителям и туристам региона доступны 300 автомобилей категор
|02.06.2025
|
Совет директоров «Делимобиля» одобрил выкуп акций компании
рамках реализации долгосрочной программы мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Максимальный размер денежных средств одобренной советом директоров программы обр
|29.05.2025
|
«Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей с доставкой
ббаре в приложении. Уникальная возможность забронировать автомобиль каршеринга заранее появилась у «Делимобиля» в мае. Один из наиболее популярных сценариев использования каршеринга — долгосроч
|21.05.2025
|
«Делимобиль» монетизирует собственные сервисные мощности и запускает «Делисервис»
в мае на базе собственной станции технического обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делисервис» предоставит автовладельцам широкий спектр качественных услуг для оп
|19.05.2025
|
«Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка»
Новый руководитель «Делимобиль» Компания «Каршеринг Руссия» (торговая марка «Делимобиль») объявила об изме
|17.04.2025
|
«Делимобиль» нарастил выручку от B2B-каршеринга и расширил линейку тарифов для бизнеса
знеса к альтернативным решениям вместо традиционного лизинга. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» расширил линейку тарифов для долгосрочной аренды: теперь клиентам д
|14.04.2025
|
Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом
Новый совладелец «Делимобиль» У каршерингового сервиса «Делимобиль» появился новый крупный акционер, Сог
|11.04.2025
|
До Луны и обратно: теперь с «Делимобилем» можно посмотреть на звезды
моделей пользователей, временно получили название «Космолет». Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Водители смогут почувствовать, будто они управляют не просто машиной, а космичес
|04.04.2025
|
Цифровые продукты «Делимобиля» вошли в реестр отечественного ПО
оизведена на основании поручения Минцифры от 21 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Внесение ПО «Делимобиля» в федеральный реестр отражает соответствие цифро
|26.03.2025
|
«Делимобиль» запустил поездки по межгороду
нга «Делимобиль» сделал междугородние путешествия доступнее с новым тарифом Межгород. Пользователи «Делимобиля» смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий. Стоимость по
|11.03.2025
|
«Делимобиль» инвестирует в запуск собственного распределительного центра запчастей
м автозапчастей и компонентов для компании. Он будет интегрирован в общую сервисную инфраструктуру «Делимобиля», позволит повысит скорость, качество планового обслуживания и ремонта крупнейшего
|05.03.2025
|
«Делимобиль» планирует в 2025 году увеличить до 4-5 тысяч продажи авто с пробегом
е время намерена открыть еще один шоу-рум в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В рамках бизнес-модели «Делимобиль» приобретает в свой парк новые машины, в сред
|10.02.2025
|
200 автомобилей нового бренда WEY пополнили парк «Делимобиля»
иальных гибридных кроссоверов WEY. Автомобильный импортер ООО «Хавейл Мотор Рус» поставляет в парк «Делимобиля» 200 технологичных кроссоверов WEY 05 с гибридной силовой установкой, выполненной
|04.02.2025
|
«Делимобиль» и благотворительный Фонд «Онкологика» стали партнерами
м возможность комфортно добираться до медицинских учреждений. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В рамках совместного проекта «Делимобиль» предоставит подопечным Фонда и их окру
|16.01.2025
|
«Делимобиль» расширяет парк автомобилей Haval и становится авторизованным сервисным партнером бренда
асти обслуживания автомобилей из собственного парка компании. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Бренд Haval входит в число трех крупнейших китайских производителей в парке «
|26.12.2024
|
«Делимобиль» запустил новый тариф с возможностью выкупа автомобиля
упить арендованный автомобиль сервиса в собственность. Предложение доступно в мобильном приложении «Делимобиля» для отобранных автомобилей с пробегом, которые дополнительно подготовлены к прода
|23.12.2024
|
«Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров
енных автосервисов полного цикла увеличилось до 15 в восьми городах, а площадь сервисных мощностей «Делимобиля» выросла до 40 тыс. кв. метров, что в два раза больше по сравнению с началом года.
|09.12.2024
|
«Делимобиль» запускает продажи машин с пробегом в лизинг
пилотный проект по продаже машин с пробегом в лизинг. Услуга предоставляется финансовым партнером «Делимобиля» и доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России. Об
|21.11.2024
|
«Делимобиль» запускает собственную рекламную платформу
л совместно с сервисом МТС Live, брендами Cordiant и Redmond. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Выделенное направление рекламной монетизации с ноября возглавил Виктор Чирков, к
|15.11.2024
|
«Делимобиль» выяснил, насколько российские водители готовы к поездкам на китайских автомобилях
м на 30% представлено китайскими автомобилями разного класса. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В целом китайские автомобили занимают заметную долю на дорогах: по мнению четвер
|05.11.2024
|
В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга
втопроизводителя «Автотор» и сети зарядных станций АО «ТВЭЛ». Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В Калининграде генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина приняла уч
|02.10.2024
|
Артем Ишонин назначен на позицию заместителя генерального директора по операциям «Делимобиля»
на должность заместителя генерального директора по операциям. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Артем усилит направление развития и автоматизации операций, что позволит повысит
|23.09.2024
|
«Делимобиль» объявляет о назначении технического директора
ность CTO блока финансов в «Райффайзен Банке». В роли главы департамента информационных технологий «Делимобиля» Александр будет напрямую подчиняться генеральному директору Елене Бехтиной. В его
|13.09.2024
|
Четверть пользователей «Делимобиля» в 2024 г. стали ездить аккуратнее и улучшили рейтинг
азались в Москве, Казани, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» реализует стратегию по повышению безопасности на дорогах и развитию
|26.08.2024
|
Каршеринг «Делимобиль» запускается в Пермском крае
рисутствия и уже третьим новым городом для компании в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» предложит жителям и гостям Перми более 500 машин в категориях «Экон
|07.08.2024
|
«Делимобиль» запускает «Купимобиль» — платформу для продажи автомобилей с пробегом
а счет развития собственного парка и партнерских автомобилей. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Покупка машин, в том числе, оптовая, доступна как физическим, так и юридическим
|05.08.2024
|
«Авито Работа» и «Делимобиль»: спрос российских работодателей на специалистов в автомобильном бизнесе за год вырос на 17%
Эксперты «Авито Работы» и «Делимобиля» исследовали рынок труда для специалистов автомобильного бизнеса. По данным «Авито
|02.08.2024
|
«Делимобиль» за первое полугодие 2024 г. утроил выручку от каршеринга для бизнеса
есяцев 2024 г. по сравнению с первой половиной прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». B2B-направление включает корпоративный каршеринг, т.е. оплату каршеринга для сот
|11.07.2024
|
«Делимобиль» инвестирует в собственную СТО и ИТ-решений для обслуживания автопарка
снизить стоимость ремонта, а также повысить удовлетворённость пользователей. Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина сказала: «Делимобиль» активно расширяет автопарк, что позволяет нам
|31.05.2024
|
«Делимобиль» вышел в метавселенную для обучения правилам ПДД и пользования сервисом
чают промокоды со скидками на реальные поездки на каршеринге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Игровая локация выполнена в виде российского города, где можно взять авто и попр
|20.05.2024
|
«Делимобиль» автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения
дерацию и расширяет сценарии использования данных. Интеллектуальные решения, созданные дата-офисом «Делимобиля», применяются в нескольких областях, связанных с обработкой изображений, запрашива
|06.02.2024
|
«Делимобиль» вышел на биржу. Компания оценена в 46,6 миллиарда
ктов), чистая прибыль - 1,4 млрд руб. (15-кратный рост за год). Российский рынок каршеринга и доля «Делимобиля» на нем Российский рынок мобильности (без учета общественного транспорта) в 2022 г
|05.02.2024
|
«Делимобиль» вызвал бурный интерес на бирже. Компания заработает на IPO на треть больше, чем собиралась
«Делимобиль» увеличил объем предложения в рамках предстоящего IPO Каршеринговый сервис «Дел
Delimobil и организации, системы, технологии, персоны:
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 18 18
|Сергеев Артем 16 8
|Бехтина Елена 7 7
|Грошов Станислав 5 5
|Садовин Владимир 8 5
|Крупнов Андрей 8 5
|Гусев Сергей 44 4
|Меликян Артур 4 4
|Собянин Сергей 489 3
|Зимин Дмитрий 41 3
|Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 4 3
|Ишонин Артем 4 3
|Чачава Александр 116 2
|Сейдахметов Мухит 6 2
|Демин Иван 6 2
|Градов Алексей 2 2
|Зимин Борис 4 2
|Бахтина Елена 3 2
|Токарев Никита 7 2
|Савин Данила 2 2
|Азмуханов Ильдар 2 2
|Кузьмичев Артем 2 2
|Белотуркин Александр 2 2
|Азмуханов Ильнур 2 2
|Новак Ральф 3 2
|Рязанов Антон 12 2
|Лобанов Михаил 14 1
|Осеевский Михаил 333 1
|Нуралиев Борис 295 1
|Натрусов Артем 312 1
|Солонин Сергей 109 1
|Шадаев Максут 1159 1
|Чаркин Евгений 314 1
|Добродеев Борис 97 1
|Абакумов Евгений 224 1
|Чернов Даниил 79 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Дмитриев Кирилл 117 1
|Нестеров Алексей 172 1
|Малышев Сергей 99 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416117, в очереди разбора - 727255.
Создано именных указателей - 189876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.