Delimobil Делимобиль Каршеринг Руссия Каршайнмойка Купимобиль оператор каршеринга

Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга

Делимобиль является сервисом каршеринга в России. Компания, открытая в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. В 2024 году сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи, предоставляя услуги каршеринга более чем 9,6 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 26,6 тыс. машин. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.01.2026 Владелец «Делимобиля» подстраховал компанию на миллиард с лишним

Кредитная линия для «Делимобиля» Каршеринговый сервис «Каршеринг Руссия» (торговая марка «Делимобиль», Delimobil)

22.01.2026 «Делимобиль» объявляет об открытии кредитной линии от мажоритарного акционера как дополнительной опции для погашения облигаций в 2026 году

шения облигаций в 2026 г. остаются кредитные линии с банками. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Компания продолжает своевременно и в полном объеме осуществлять выплаты по своим
19.12.2025 Исследование «Делимобиля»: количество ДТП по вине пользователей сервиса снизилось на 21%

По данным «Делимобиля», с января по ноябрь 2025 г. количество ДТП по вине пользователей сервиса сократил
17.12.2025 В России новые массовые увольнения ИТ-специалистов: теперь в «Делимобиле». Работу им найти будет трудно

затронуть около 40% штата, говорят сотрудники компании. Точной информации о количестве сотрудников «Делимобиля» нет, но собеседники CNews утверждают, что в ней трудятся около 2,5 тыс. человек.

21.11.2025 Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани возглавил управление компанией

. и нового председателя совета директоров с 20 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». На заседании 20 ноября 2025 г. совет директоров компании принял следующие решени
31.10.2025 «Делимобиль» раскрывает операционные результаты за III квартал 2025 года

ал и девять месяцев 2025 г, закончившиеся 30 сентября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Рост количества зарегистрированных пользователей на ~20% год к году подтверждает
08.10.2025 «Делимобиль» запустил управление автомобилем в аренде через Bluetooth

х районах. Теперь в связи с нестабильной работой мобильного интернета весной-летом 2025 г. команда «Делимобиля» приняла решение добавить проверенный функционал в приложение для пользователей. В
11.08.2025 «Делимобиль» начинает работу в Краснодаре

ородом присутствия сервиса и третьей новой локацией в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». С 11 августа 2025 г. жителям и туристам региона доступны 300 автомобилей категор
02.06.2025 Совет директоров «Делимобиля» одобрил выкуп акций компании

рамках реализации долгосрочной программы мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Максимальный размер денежных средств одобренной советом директоров программы обр
29.05.2025 «Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей с доставкой

ббаре в приложении. Уникальная возможность забронировать автомобиль каршеринга заранее появилась у «Делимобиля» в мае. Один из наиболее популярных сценариев использования каршеринга — долгосроч
21.05.2025 «Делимобиль» монетизирует собственные сервисные мощности и запускает «Делисервис»

в мае на базе собственной станции технического обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делисервис» предоставит автовладельцам широкий спектр качественных услуг для оп
19.05.2025 «Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка»

Новый руководитель «Делимобиль» Компания «Каршеринг Руссия» (торговая марка «Делимобиль») объявила об изме
17.04.2025 «Делимобиль» нарастил выручку от B2B-каршеринга и расширил линейку тарифов для бизнеса

знеса к альтернативным решениям вместо традиционного лизинга. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» расширил линейку тарифов для долгосрочной аренды: теперь клиентам д
14.04.2025 Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом

Новый совладелец «Делимобиль» У каршерингового сервиса «Делимобиль» появился новый крупный акционер, Сог
11.04.2025 До Луны и обратно: теперь с «Делимобилем» можно посмотреть на звезды

моделей пользователей, временно получили название «Космолет». Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Водители смогут почувствовать, будто они управляют не просто машиной, а космичес
04.04.2025 Цифровые продукты «Делимобиля» вошли в реестр отечественного ПО

оизведена на основании поручения Минцифры от 21 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Внесение ПО «Делимобиля» в федеральный реестр отражает соответствие цифро
26.03.2025 «Делимобиль» запустил поездки по межгороду

нга «Делимобиль» сделал междугородние путешествия доступнее с новым тарифом Межгород. Пользователи «Делимобиля» смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий. Стоимость по
11.03.2025 «Делимобиль» инвестирует в запуск собственного распределительного центра запчастей

м автозапчастей и компонентов для компании. Он будет интегрирован в общую сервисную инфраструктуру «Делимобиля», позволит повысит скорость, качество планового обслуживания и ремонта крупнейшего
05.03.2025 «Делимобиль» планирует в 2025 году увеличить до 4-5 тысяч продажи авто с пробегом

е время намерена открыть еще один шоу-рум в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В рамках бизнес-модели «Делимобиль» приобретает в свой парк новые машины, в сред
10.02.2025 200 автомобилей нового бренда WEY пополнили парк «Делимобиля»

иальных гибридных кроссоверов WEY. Автомобильный импортер ООО «Хавейл Мотор Рус» поставляет в парк «Делимобиля» 200 технологичных кроссоверов WEY 05 с гибридной силовой установкой, выполненной

04.02.2025 «Делимобиль» и благотворительный Фонд «Онкологика» стали партнерами

м возможность комфортно добираться до медицинских учреждений. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В рамках совместного проекта «Делимобиль» предоставит подопечным Фонда и их окру
16.01.2025 «Делимобиль» расширяет парк автомобилей Haval и становится авторизованным сервисным партнером бренда

асти обслуживания автомобилей из собственного парка компании. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Бренд Haval входит в число трех крупнейших китайских производителей в парке «
26.12.2024 «Делимобиль» запустил новый тариф с возможностью выкупа автомобиля

упить арендованный автомобиль сервиса в собственность. Предложение доступно в мобильном приложении «Делимобиля» для отобранных автомобилей с пробегом, которые дополнительно подготовлены к прода
23.12.2024 «Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров

енных автосервисов полного цикла увеличилось до 15 в восьми городах, а площадь сервисных мощностей «Делимобиля» выросла до 40 тыс. кв. метров, что в два раза больше по сравнению с началом года.
09.12.2024 «Делимобиль» запускает продажи машин с пробегом в лизинг

пилотный проект по продаже машин с пробегом в лизинг. Услуга предоставляется финансовым партнером «Делимобиля» и доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России. Об
21.11.2024 «Делимобиль» запускает собственную рекламную платформу

л совместно с сервисом МТС Live, брендами Cordiant и Redmond. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Выделенное направление рекламной монетизации с ноября возглавил Виктор Чирков, к
15.11.2024 «Делимобиль» выяснил, насколько российские водители готовы к поездкам на китайских автомобилях

м на 30% представлено китайскими автомобилями разного класса. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В целом китайские автомобили занимают заметную долю на дорогах: по мнению четвер
05.11.2024 В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга

втопроизводителя «Автотор» и сети зарядных станций АО «ТВЭЛ». Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». В Калининграде генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина приняла уч
02.10.2024 Артем Ишонин назначен на позицию заместителя генерального директора по операциям «Делимобиля»

на должность заместителя генерального директора по операциям. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Артем усилит направление развития и автоматизации операций, что позволит повысит
23.09.2024 «Делимобиль» объявляет о назначении технического директора

ность CTO блока финансов в «Райффайзен Банке». В роли главы департамента информационных технологий «Делимобиля» Александр будет напрямую подчиняться генеральному директору Елене Бехтиной. В его
13.09.2024 Четверть пользователей «Делимобиля» в 2024 г. стали ездить аккуратнее и улучшили рейтинг

азались в Москве, Казани, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» реализует стратегию по повышению безопасности на дорогах и развитию
26.08.2024 Каршеринг «Делимобиль» запускается в Пермском крае

рисутствия и уже третьим новым городом для компании в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». «Делимобиль» предложит жителям и гостям Перми более 500 машин в категориях «Экон
07.08.2024 «Делимобиль» запускает «Купимобиль» — платформу для продажи автомобилей с пробегом

а счет развития собственного парка и партнерских автомобилей. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Покупка машин, в том числе, оптовая, доступна как физическим, так и юридическим

05.08.2024 «Авито Работа» и «Делимобиль»: спрос российских работодателей на специалистов в автомобильном бизнесе за год вырос на 17%

Эксперты «Авито Работы» и «Делимобиля» исследовали рынок труда для специалистов автомобильного бизнеса. По данным «Авито
02.08.2024 «Делимобиль» за первое полугодие 2024 г. утроил выручку от каршеринга для бизнеса

есяцев 2024 г. по сравнению с первой половиной прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». B2B-направление включает корпоративный каршеринг, т.е. оплату каршеринга для сот
11.07.2024 «Делимобиль» инвестирует в собственную СТО и ИТ-решений для обслуживания автопарка

снизить стоимость ремонта, а также повысить удовлетворённость пользователей. Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина сказала: «Делимобиль» активно расширяет автопарк, что позволяет нам
31.05.2024 «Делимобиль» вышел в метавселенную для обучения правилам ПДД и пользования сервисом

чают промокоды со скидками на реальные поездки на каршеринге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля». Игровая локация выполнена в виде российского города, где можно взять авто и попр
20.05.2024 «Делимобиль» автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения

дерацию и расширяет сценарии использования данных. Интеллектуальные решения, созданные дата-офисом «Делимобиля», применяются в нескольких областях, связанных с обработкой изображений, запрашива
06.02.2024 «Делимобиль» вышел на биржу. Компания оценена в 46,6 миллиарда

ктов), чистая прибыль - 1,4 млрд руб. (15-кратный рост за год). Российский рынок каршеринга и доля «Делимобиля» на нем Российский рынок мобильности (без учета общественного транспорта) в 2022 г
05.02.2024 «Делимобиль» вызвал бурный интерес на бирже. Компания заработает на IPO на треть больше, чем собиралась

«Делимобиль» увеличил объем предложения в рамках предстоящего IPO Каршеринговый сервис «Дел

