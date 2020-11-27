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Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov

Интеграция Бизнес-приложения

Waveaccess реализовала многоуровневую интеграцию корпоративных систем SAP и Dynamics 365 для Skov — производителя систем управления микроклиматом для животноводческих ферм.

Интеграция, выполненная с использованием службы Microsoft Logic App, включает следующие элементы: ERP-система SAP 6.0; система составления индивидуальной конфигурации решения и расчета его стоимости CAMOS CPQ; Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement; Microsoft Dynamics 365 Field Service; собственное мобильное приложение для сотрудников.

Такое решение позволяет всем подразделениям международной компании Skov оптимизировать процесс планирования и принятия решений.

Skov предлагает решения для управления фермой и ее климатом, предназначенные специально для производителей свинины и птицы. Инженерам компании часто приходится выезжать на фермы для проверки и обслуживания оборудования, установленного у клиентов. Помимо собственной инженерной команды, у Skov также есть аккредитованные партнеры на местах, которые занимаются инженерной поддержкой фермеров в своем регионе.

Для сбора заявок от фермеров и их распределения между собственными командами или партнерами Skov использовала решения от различных вендоров: SAP и Microsoft Field Service для планирования, мониторинга и управления текущими задачами, а также Excel-файлы и Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement для управления клиентскими данными. Для финансовой отчетности было внедрено решение SAP — СУБД на основе реляционной модели данных, которая предоставляет детальную разбивку затрат по задачам.

Проекты и наряд-заказы на проведение работ хранились в системе Microsoft Dynamics 365 Field Service, которая координирует ресурсы и процессы. Черновики проектной документации создавались в системе CAMOS/SAP ECC SD и далее консолидировались в единый проект в Dynamics 365, где составлялись перечни задач со сроками выполнения и возможностью назначать задачи на конкретных сотрудников. Инженеры выездного обслуживания, которые отвечают за обслуживание и ремонт оборудования, пользовались собственным порталом для отчетности, который был не слишком гибок и удобен.

Поэтому компания Skov стремилась объединить все используемые сервисы в одну надежную и масштабируемую платформу, чтобы повысить прозрачность планирования и выполнения бизнес-задач. Интеграция данных между SAP и Dynamics 365 позволяла достичь этой цели. За реализацией этой идеи Skov обратилась к компании Waveaccess.

Выполненная интеграция помогла устранить потери времени и ресурсов на механические операции — ввод и сбор данных со всех систем. Теперь данные из всех систем автоматически синхронизируются в одном месте. Двусторонняя синхронизация включает контакты, текущих клиентов, проекты, учет времени, наряд-заказы и кастомные сущности. Все это реализовано с помощью инновационного подхода к интеграции SAP и Dynamics 365: было разработано двенадцать приложений Microsoft Logic Apps, по одному на каждый процесс.

Более того, было разработано специальное мобильное приложение для сотрудников на базе Microsoft Dynamics, что позволило увеличить мобильность сотрудников и оперативность учета. Теперь инженеры могут автоматически составлять отчеты, опросы, фиксировать данные инспекции оборудования прямо со своего мобильного устройства, без необходимости записывать все данные куда-то еще и возвращаться в офис, чтобы внести их в систему. А интеграция мобильного приложения с системой Dynamics 365 Field Service позволяет менеджерам всегда быть в курсе всех работ в рамках каждого проекта.

«Новая платформа помогла компании Skov стать еще эффективнее за счет упрощения и оптимизации процессов. Она позволяет легко и быстро обрабатывать запросы к локальным сервисным организациям, отдельным командам и сотрудникам. Теперь мы полностью контролируем качество и своевременность выполнения заявок, поступающих от наших клиентов. Система также позволяет удобно управлять соглашениями с партнерами по обслуживанию клиентов на местах», — сказал Никлас Бак-Олесен, архитектор цифровых решений Skov.

«Интеграция двух таких сложных систем как SAP и Dynamics 365 оказалась непростой задачей, поэтому проект получился поистине масштабным, — отметил Сергей Гусев, глава CRM-практики компании Waveaccess. — Благодаря усилиям SAP-команды на стороне клиента нам удалось реализовать изящную бесшовную интеграцию. В нашем решении за бизнес-логику отвечают модули Logic Apps, а не код, — за счет этого всю систему гораздо проще поддерживать».

Благодаря интеграции компании Skov стали доступны: возможность видеть доступные ресурсы в любой момент времени, поскольку 100% заказов на обслуживание климатических систем Skov во всем мире теперь управляются через единую систему; оптимизированы процессы продаж и обслуживания клиентов; данные автоматически синхронизируются в обеих системах без необходимости ручного ввода и устранения дубликатов; высокая степень автоматизации процессов снижает риски ошибок, вызванных человеческим фактором; экономия времени и ресурсов.



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