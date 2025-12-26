Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188168
ИКТ 14564
Организации 11294
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26524
Персоны 81307
География 2993
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

SAP ERP ECC SAP ERP Central Component


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.12.2025 Linx Cloud и ALPE Consulting представили сервис для работы с архивными данными SAP 1
25.09.2025 SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей 1
21.03.2025 Пользователи древней SAP ERP отказываются переходить на новейшую S/4HANA даже под угрозой прекращения поддержки 2
16.09.2024 Флагманский продукт SAP по отказу от локальной инфраструктуры полностью провалился – спрос на него катится в пропасть. Облака все меньше интересуют бизнес 1
01.08.2024 В SAP полетели головы. Два топ-менеджера лишились кресел на фоне увольнения 10 тысяч простых сотрудников 3
23.07.2024 Британский Минфин десятилетиями эксплуатирует SAP 20-летней давности и не может найти ему замену 1
10.01.2024 Axenix завершил внедрение российской ERP в «Систэм Электрик» 1
28.12.2021 «Северсталь» перешла на ERP нового поколения – SAP S/4HANA 1
25.10.2021 Решение Epam для быстрой миграции на SAP S/4HANA квалифицировано SAP 1
02.04.2021 Zentiva совместно с Utrace внедрила систему маркировки 1
18.02.2021 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров 1
27.11.2020 Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov 1
19.10.2020 Blue Prism представила акселераторы SAP 1
21.02.2020 Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем? 1
22.11.2019 «Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
11.11.2016 Ariston Thermo Group внедрила SAP CRM в своём российском представительстве 1
08.02.2016 SAP ICC сертифицировал решение «Контур.ERP» 1
14.04.2014 Зачем торговле Supply Chain Management? 1
04.09.2013 SAP Consulting обновила системный ландшафт SAP ERP в «Эльдорадо» 1
10.05.2011 «Евросеть» перешла на SAP ERP 2005 Retail ECC 6.0 1
18.08.2009 «Рексофт» завершил интеграцию SAP и DMS-систем для одного из крупнейших издательских домов Европы 1
29.08.2008 SAP R/3 объединила подразделения Siemens в 60 странах 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

SAP ERP ECC и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5441 20
SAP CIS - САП СНГ 864 4
Microsoft Corporation 25266 3
IBM - International Business Machines Corp 9557 3
TeamIdea - Тимидея Групп 24 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
9037 2
Oracle Corporation 6882 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Selectel - Селектел 445 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
Рексофт - Reksoft 433 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 244 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 65 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
Ramax - Рамакс 121 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 48 1
Manhattan Associates 61 1
Utrace - Ютрэйс 51 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
3Keys GmbH 6 1
Северсталь Инфоком 94 1
Capgemini Consulting 123 1
Blue Prism 30 1
Upstream 52 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 55 1
SAP Consulting 36 1
SAP Globalization Services 3 1
IBM Industry Solutions - IBM Industry Platforms - IBM Impact Industry Solutions 8 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 210 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 175 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 2
Северсталь ПАО - Severstal 564 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Евросеть 1417 1
Лента - Утконос 178 1
Airbus Group - Airbus Industries 231 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Торий НПП 46 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 43 1
Skov 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Ariston Thermo Group - Аристон Термо Русь 3 1
Zentiva - Зентива Фарма 5 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Microsoft - LinkedIn 688 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2086 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7305 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 8
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 242 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
Стандартизация - Standardization 2243 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 985 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1088 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 2
Маркировка - Marking 1234 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1440 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 447 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5282 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 160 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 72 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 441 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 925 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 9
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 2
SAP RISE - RISE with SAP 9 2
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Microsoft Office 365 984 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 941 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
1С:ERP Управление предприятием 719 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 1
SAP Ariba 301 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 337 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
Microsoft Dynamics 1186 1
SAP Fiori 43 1
Oracle Fusion ERP 67 1
SAP NetWeaver 156 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 49 1
IBM SAP S/4HANA Impact Assessment 2 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Utrace Hub - Track&Trace-решение 36 1
SAP Model Company 3 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 1
SAP S/4HANA HIA - HANA Impact Assessment 1 1
Microsoft Logic Apps 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 1
СКБ Контур - Контур.ERP 3 1
Петунин Алексей 58 2
Главчев Владимир 21 1
Дунаев Сергей 61 1
Чумаченко Константин 11 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 1
Седов Анатолий 6 1
Кузнецов Павел 40 1
Определенов Владимир 20 1
Воронков Михаил 10 1
Буйлов Юрий 13 1
Рахманов Александр 23 1
Синютин Александр 1 1
Суслин Андрей 4 1
Иванов Константин 27 1
Анохин Константин 3 1
Корниенко Михаил 25 1
Бараблин Михаил 5 1
Сельков Михаил 3 1
Ситников Николай 15 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Гусев Сергей 44 1
Рогов Илья 8 1
Ким Илья 2 1
White Julia - Уайт Джулия 6 1
Супрунова Елена 1 1
Коровко Вадим 17 1
Дубчак Кирилл 12 1
Андреев Максим 40 1
Митюшкин Дмитрий 2 1
Трапков Владимир 1 1
Фридлянд Дмитрий 1 1
Гурова Наталья 13 1
Майоров Дмитрий 10 1
Ганрио Роман 10 1
Колобов Сергей 8 1
Казаков Андрей 4 1
Гладких Андрей 4 1
Власов Кирилл 8 1
Заичко Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 14
Германия - Федеративная Республика 12948 6
Европа 24653 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 4
Азия - Азиатский регион 5753 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 3
Великобритания - Бирмингем 98 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 2
Турция - Турецкая республика 2496 1
Украина 7801 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Америка - Американский регион 2189 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 656 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 1
НКО - Некоммерческая организация 592 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 151 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 75 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 1
The Register - The Register Hardware 1704 5
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
Gartner - Гартнер 3614 4
Ventana Research 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1273 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще