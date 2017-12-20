Разделы

Казаков Андрей


СОБЫТИЯ


20.12.2017 «Алроса» внедряет систему архивирования и индексирования почты от Commvault 1
11.11.2016 Ariston Thermo Group внедрила SAP CRM в своём российском представительстве 1
30.05.2014 Rossko автоматизировал бюджетирование и планирование продаж на базе PlanDesigner 1
09.09.2011 «Алроса» выбрала защиту Eset NOD32 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Казаков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
SAP SE 5467 1
Commvault 179 1
ESET - ESET Software 1147 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 39 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Ariston Thermo Group - Аристон Термо Русь 3 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Росско-К 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73946 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34078 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7685 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7358 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7752 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2428 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13677 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8164 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 632 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13099 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1982 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 620 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10157 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32104 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2368 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11505 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
Commvault Data Platform 34 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Softprom PlanDesigner 21 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 1
Жемеря Андрей 1 1
Шевченко Алексей 10 1
Федотов Александр 11 1
Косилова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158633 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 1
Италия - Итальянская Республика 4440 1
Турция - Турецкая республика 2507 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 637 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1562 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26055 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51386 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7372 1
