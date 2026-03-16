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Ariston Thermo Group Аристон Термо Русь
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 9
Ariston Thermo Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 4
|Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 1
|Газпром ПАО 1493 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
|SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 1
|Ediweb - LinkServer 5 1
|Bosch Home Connect 10 1
|Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 20 1
|Google Android 15244 1
|Ariston Thermo - Error Codes Ariston 1 1
|Порубов Алексей 2 1
|Путин Владимир 3454 1
|Казаков Андрей 5 1
|Смирнов Вадим 7 1
|Клеевицкий Захар 1 1
|Кабанова Ольга 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.