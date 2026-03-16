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Ariston Thermo Group Аристон Термо Русь

Ariston Thermo Group - Аристон Термо Русь

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.03.2026 Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли 1
11.11.2016 Ariston Thermo Group внедрила SAP CRM в своём российском представительстве 3
08.11.2016 Edisoft завершил автоматизацию бизнес-процессов Ariston 3
20.01.2015 Мобильное приложение Error Codes Ariston поможет выявить причины неисправности оборудования Ariston Thermo 2

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Ariston Thermo Group и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 66 1
Softline - Интернет-Проекты - Энгельс Электроинструменты 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 4
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 70 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 1
Ediweb - LinkServer 5 1
Bosch Home Connect 10 1
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 20 1
Google Android 15244 1
Ariston Thermo - Error Codes Ariston 1 1
Порубов Алексей 2 1
Путин Владимир 3454 1
Казаков Андрей 5 1
Смирнов Вадим 7 1
Клеевицкий Захар 1 1
Кабанова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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