GROUPAUTO Групавто Рус Rossko Росско-К

GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Росско-К

Холдинг Rossko основан в 1997 году в Новосибирске. ROSSKO является частью национальной ассоциации GROUPAUTO RUSSIA. В компании работает порядка 10 000 человек в 116 городах России и Казахстана. В Rossko есть собственная логистическая служба, 247 складов, компания представлена более 100 брендами, а ее продуктовый портфель включает 150 000 артикулов

У компании четыре основных направления деятельности. Первое и основное, с которого начиналась компания, — это дистрибуционное направление автомобильных запчастей.  Второе направление — сеть автосервисов FIT SERVICE. Компания основана в 2008 году и на сегодня насчитывает 316 станций в 159 городах России и Казахстана на которых ежегодно обслуживается более 1,5 млн автомобилей (данные 2024 года).  Третье направление — Rossko Retail, одна из крупнейших розничных сетей в России по продаже запчастей. Основана в 2015 году. Входит в топ-3 продавцов категории «Автозапчасти» на Ozon. Четвёртое направление — Rossko Production. Производственное направление компании будет запущено в 2025 году на территории ОЭЗ «Титановая долина». Планируется, что на предприятии будет работать более 500 сотрудников, а инвестиции в строительство и производство составят 9,7 млрд рублей.

 

21.01.2026 Rossko запускает «Барометр автозапчастей» — первый отраслевой индекс цен и доступности автозапчастей в России 5
06.09.2023 ГК Softline помогла ROSSKO повысить безопасность ИТ-инфраструктуры 1
30.05.2014 Rossko автоматизировал бюджетирование и планирование продаж на базе PlanDesigner 1

