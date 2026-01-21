GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Росско-К

Холдинг Rossko основан в 1997 году в Новосибирске. ROSSKO является частью национальной ассоциации GROUPAUTO RUSSIA. В компании работает порядка 10 000 человек в 116 городах России и Казахстана. В Rossko есть собственная логистическая служба, 247 складов, компания представлена более 100 брендами, а ее продуктовый портфель включает 150 000 артикулов

У компании четыре основных направления деятельности. Первое и основное, с которого начиналась компания, — это дистрибуционное направление автомобильных запчастей. Второе направление — сеть автосервисов FIT SERVICE. Компания основана в 2008 году и на сегодня насчитывает 316 станций в 159 городах России и Казахстана на которых ежегодно обслуживается более 1,5 млн автомобилей (данные 2024 года). Третье направление — Rossko Retail, одна из крупнейших розничных сетей в России по продаже запчастей. Основана в 2015 году. Входит в топ-3 продавцов категории «Автозапчасти» на Ozon. Четвёртое направление — Rossko Production. Производственное направление компании будет запущено в 2025 году на территории ОЭЗ «Титановая долина». Планируется, что на предприятии будет работать более 500 сотрудников, а инвестиции в строительство и производство составят 9,7 млрд рублей.