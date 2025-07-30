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ЦВТ
УПОМИНАНИЯ
ЦВТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Лавров Владимир 85 4
|Соколов Кирилл 34 3
|Иванов Антон 82 2
|Пилипчук Александр 17 2
|Чуканов Сергей 101 2
|Боровиков Игорь 132 2
|Козлов Евгений 34 2
|Воротынцев Григорий 10 2
|Коробицын Андрей 4 2
|Ермакова Светлана 10 2
|Салин Антон 7 2
|Шпет Александр 18 2
|Моисеенко Алексей 8 2
|Мартыненко Валентин 11 2
|Зинин Игорь 5 2
|Путин Владимир 3276 1
|Иващенко Андрей 12 1
|Березин Максим 121 1
|Иванов Сергей 395 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Новиков Павел 103 1
|Рыбаков Пётр 2 1
|Савин Андрей 14 1
|Яшин Андрей 12 1
|Егоров Максим 33 1
|Краснов Михаил 84 1
|Волков Михаил 69 1
|Нестеров Владимир 30 1
|Васильев Дмитрий 70 1
|Попов Виталий 21 1
|Кананович Евгений 2 1
|Самоукин Сергей 19 1
|Лахин Сергей 11 1
|Светушкова Наталья 17 1
|Александров Александр 83 1
|Воеводин Александр 7 1
|Храмов Александр 6 1
|Радаев Александр 44 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Орлов Сергей 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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