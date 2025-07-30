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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦВТ


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 X-Com внедрила проходную систему в ЦВТ «ХимРар» 1
17.05.2024 «Софтлайн» покупает индийского системного интегратора 1
17.04.2024 Компания «Ваш платежный проводник» (ГК Softline) добавила услуги процессинга к пулу решений по эквайрингу 1
16.04.2024 SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование 1
15.04.2024 Softline оснастила первый «Кванториум» в Камчатском крае в школе №28 имени Г. Ф. Кирдищева 1
01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы 1
29.03.2024 Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал в систему защиты от кибератак Findler 1
28.03.2024 ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако» 1
27.03.2024 Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline) 1
26.03.2024 «Софтлайн» начал кастинг российских ИТ-компаний, желающих ему продаться 1
26.03.2024 ГК Softline приглашает российские ИТ-компании присоединиться к ней 1
21.03.2024 Платформа ROBIN от SL Soft (ГК Softline) стала доступна на инфраструктуре Yandex Cloud 1
14.03.2024 ГК Softline помогла АО «БКИ СБ» повысить уровень защищенности мобильного приложения и веб-ресурсов 1
13.03.2024 ГК Softline перевела ГК «Петро Велт Технолоджис» на российскую облачную систему видеоконференцсвязи «ВКурсе» 1
11.03.2024 ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») 1
06.03.2024 ГК Softline добавила платформу для создания виртуальных миров VOLTEP в продуктовый портфель 1
28.02.2024 ГК Softline внедрила систему контроля привязи при работе на высоте для компании «СибурТюменьГаз» 1
21.02.2024 SOICA от SL Soft (ГК Softline) интегрирована с «1С:Документооборот» 1
21.02.2024 «Инферит» (ГК Softline) объявляет о запуске облачного провайдера «Инферит Облако» 1
20.02.2024 ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab 1
19.02.2024 SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics 1
13.02.2024 Команда «Премьер Сервисов» ГК Softline помогла компании Е1 CARD провести миграцию облачных сервисов 1
07.02.2024 Softline Universe включен в Реестр российского ПО 1
06.02.2024 Продукт «Цитрос Архив» от SL Soft, ГК Softline, внесен в реестр российского ПО 1
30.01.2024 ГК Softline расширяет свои возможности в сфере безопасности мобильных приложений благодаря партнерству с российским вендором «Стингрей Технолоджиз» 1
29.01.2024 ГК Softline подтвердила соответствие международным стандартам ISO 27001/17/18 1
26.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
24.01.2024 «Рустэк» и «Инферит» (ГК Softline) подтвердили совместимость своих решений 1
23.01.2024 ГК Softline объявляет об интеграции почтового сервера нового поколения Tegu от «Лаборатории МБК» в Softline Universe 1
22.01.2024 Платформа vStack подтвердила совместимость с ИТ-оборудованием «Инферит» (ГК Softline) 1
17.01.2024 ГК Softline осуществила миграцию на отечественную ITSM-систему SimpleOne 1
12.01.2024 ГК Softline объявляет о начале партнерства с российским разработчиком решений для интеграции приложений и управления данными Datareon 1
09.01.2024 ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe 1
28.12.2023 ГК Softline помогла горнопромышленному холдингу «Земтек» построить отказоустойчивую инфраструктуру 1
28.12.2023 ГК Softline помогла компании «Гермес Групп» внедрить ZWCAD для проектирования систем водоснабжения и водоотведения 1
26.12.2023 Softline Store (ГК Softline) стал сертифицированным партнером компании Systeme Electric 1
26.12.2023 ГК Softline оптимизировала «Росводоканалу» затраты на облачную инфраструктуру с помощью «Инферит Клаудмастер» 1
25.12.2023 Продукт «Цитрос КЭДО» от SL Soft (ГК Softline) внесен в реестр российского ПО 1
21.12.2023 Компания Konsu использует облачную платформу «Softline Мультиоблако» для развития своего бизнеса 1
15.12.2023 Proteqta (ГК Softline) провела внедрение усовершенствованных «умных касок» в АО «Хиагда» 1

Публикаций - 72, упоминаний - 72

ЦВТ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3059 66
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 359 62
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 62
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 168 62
Softline - Develonica - Девелоника 140 62
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 62
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 62
SoftClub - СофтКлуб 156 61
Softline - Polymatica - Полиматика 181 59
Softline - Инженер ТЦ 68 50
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 29
Microsoft Corporation 24973 6
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 77 5
Softline - Инферит - Инферит ОС 83 5
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 137 4
Softline - Инферит - Инферит Облако 63 4
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 66 3
Softline - Инверсум 7 3
Универсал ЦВТ 2 2
Broadcom - VMware 2420 2
Yandex - Яндекс 7942 2
8616 2
АйТи - Аплана Группа компаний 174 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 2
АйТи 1396 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 165 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 236 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
JVC Kenwood 416 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 29 2
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 2
Orion soft - Орион софт - 158 2
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 2
VOLTEP - ВОЛТЕП 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5095 1
SAP SE 5358 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Veeam Software 322 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1718 5
НСПК - Национальная система платежных карт 868 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 962 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 2
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7800 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Роснефть НК - нефтяная компания 521 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2745 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 261 1
ЯКласс 68 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 21 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
Avineuro - Авинейро 1 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 626 1
Тетис Кэпитал - Tethys 23 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 1
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 14 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Росско-К 2 1
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 8 1
АМТП - Архангельский морской торговый порт 1 1
Konsu - Консу 2 1
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 1
Рапид Био 102 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 7 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 22 1
БКИ СБ АО - Бюро кредитных историй Скоринг Бюро - БКИ Скоринг Бюро 1 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 235 1
Ренессанс Страхование 167 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3174 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5050 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4566 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2068 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3019 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3193 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2774 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4675 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 330 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 517 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 136 1
МИК - Московский инновационный кластер 149 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1951 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 206 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
OWASP - Open Web Application Security Project 110 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 43 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14104 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54287 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29840 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21487 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16461 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22172 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10743 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31004 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10911 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32558 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16474 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25223 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11571 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2948 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6438 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12540 8
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 26371 7
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12033 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2698 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5717 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9808 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1409 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6681 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15859 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2394 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5920 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11923 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7859 5
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 637 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2129 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11715 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6044 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7030 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16614 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1454 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1310 4
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 106 62
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 314 62
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 62
Softline - DeskWork 117 50
Softline - WorkFlowSoft 64 50
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 31
Linux OS 10395 7
NVision Барьер 688 5
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 124 5
Softline Universe - SLU 29 5
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 149 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4849 3
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 40 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 125 3
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 31 3
Softline - Polymatica Dashboards 35 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 643 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1877 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 149 2
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 27 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 51 2
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 8 2
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 6 2
Softline - Премьер сервисы 20 2
Softline Digital - Proteqta - Протекта 10 2
VOLTEP.online 2 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1044 1
Google Android 14401 1
Microsoft Office 3862 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 480 1
Intel Core i - Cерия процессоров 522 1
Intel Core - Семейство процессоров 1220 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 746 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 87 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2822 1
Microsoft Teams - MS Teams 590 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1433 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Лавров Владимир 85 4
Соколов Кирилл 34 3
Иванов Антон 82 2
Пилипчук Александр 17 2
Чуканов Сергей 101 2
Боровиков Игорь 132 2
Козлов Евгений 34 2
Воротынцев Григорий 10 2
Коробицын Андрей 4 2
Ермакова Светлана 10 2
Салин Антон 7 2
Шпет Александр 18 2
Моисеенко Алексей 8 2
Мартыненко Валентин 11 2
Зинин Игорь 5 2
Путин Владимир 3276 1
Иващенко Андрей 12 1
Березин Максим 121 1
Иванов Сергей 395 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Новиков Павел 103 1
Рыбаков Пётр 2 1
Савин Андрей 14 1
Яшин Андрей 12 1
Егоров Максим 33 1
Краснов Михаил 84 1
Волков Михаил 69 1
Нестеров Владимир 30 1
Васильев Дмитрий 70 1
Попов Виталий 21 1
Кананович Евгений 2 1
Самоукин Сергей 19 1
Лахин Сергей 11 1
Светушкова Наталья 17 1
Александров Александр 83 1
Воеводин Александр 7 1
Храмов Александр 6 1
Радаев Александр 44 1
Кравченко Игорь 11 1
Орлов Сергей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 151442 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 7
Казахстан - Республика 5701 5
Беларусь - Белоруссия 5908 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18082 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 3
Индия - Bharat 5588 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 857 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17685 2
Европа 24461 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13447 2
Европа Восточная 3111 2
Германия - Федеративная Республика 12828 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 495 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 703 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 269 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4030 1
Земля - планета Солнечной системы 10510 1
Япония 13406 1
Дания - Королевство 1312 1
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Сингапур - Республика 1882 1
Америка - Американский регион 2180 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 1
Россия - ЮФО - Севастополь 558 1
Израиль 2767 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - СФО - Новосибирск 4502 1
Великобритания - Лондон 2393 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2785 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 391 1
Украина 7706 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2594 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 790 1
Нидерланды 3578 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Европа Западная 1485 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 720 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9475 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5656 18
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 721 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53373 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49858 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16915 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25131 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30732 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14441 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6027 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19594 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3271 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4568 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7119 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6076 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4805 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6594 4
Аудит - аудиторский услуги 2890 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6460 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11417 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7677 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2018 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3049 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8066 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10331 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6342 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4131 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4577 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3576 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9256 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 975 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1472 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6171 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10298 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8334 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3057 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8062 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2308 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 60 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2695 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2033 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 5
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 144 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 60
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 205 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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