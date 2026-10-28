Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПланФикс
ПланФикс — система управления бизнесом, которая объединяет работу с задачами, проектами, клиентами и внутренними процессами компании. С его помощью можно организовать работу подразделений, автоматизировать рутинные операции, контролировать сроки и ресурсы, а также анализировать результаты.
Сервис подходит для самых разных задач: управления проектами и поручениями, ведения клиентской базы, обработки обращений из мессенджеров и социальных сетей, работы с заказами, формирования документов и отчётов. Система позволяет выстраивать процессы с учётом специфики компании — от продаж и клиентского сервиса до производства и выездного обслуживания.
В основе ПланФикса лежат универсальные объекты: задачи, действия, проекты и аналитики. В отличие от систем с фиксированным набором модулей, здесь не требуется подстраивать работу компании под заранее заданную логику CRM, управления заказами или других решений. Пользователь сам определяет структуру объектов, необходимые поля, статусы, правила обработки и автоматические действия.
Для быстрого старта доступны готовые наборы настроек — конфигурации. В маркетплейсе можно посмотреть их описание и демонстрации и выбрать подходящий вариант.
В системе доступно более 400 инструментов для управления задачами, проектами, данными и бизнес-процессами. Подробная информация о возможностях представлена на сайте сервиса.
ПланФикс используют компании разного масштаба и отраслей — от малого бизнеса до крупных корпораций. Новые пользователи могут бесплатно тестировать систему в течение 14 дней. После этого доступен бесплатный тариф с ограниченным набором функций и без ограничения срока использования.
Функциональные возможности ПланФикса:
- Универсальные задачи. Задачи в ПланФиксе могут быть адаптированы под разные процессы: от сделок и поручений до встреч и проектов. Пользователь сам определяет структуру и статусы задач, что делает систему гибкой и удобной.
- Настройка бизнес-процессов. Для разных объектов можно определить собственную структуру, набор полей, статусы и этапы. Это позволяет учитывать особенности конкретного процесса — от обработки заказа до оказания услуги.
- Автоматизация операций. Настройка сценариев, которые выполняют действия по заданным условиям: меняют статусы, создают задачи, проверяют заполнение полей, отправляют уведомления и запускают следующие этапы процесса.
- Аналитика и отчётность. Система позволяет учитывать различные параметры работы, такие как затраченное время, доходы и расходы. Это помогает формировать отчёты по проектам, задачам и сотрудникам, обеспечивая полную прозрачность процессов.
- Единая база данных. Все данные хранятся в единой системе, что упрощает доступ к информации и её анализ. При этом уровень доступа к данным можно настроить вплоть до видимости отдельных полей объекта или аналитики.
- Мобильная доступность. ПланФикс предлагает приложения для iOS и Android, что позволяет управлять работой компании из любой точки мира.
- Шаблоны и повторяющиеся задачи. Система поддерживает создание шаблонов для типовых процессов и настройку повторяющихся задач, что ускоряет работу и снижает вероятность ошибок.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
ПланФикс и организации, системы, технологии, персоны:
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1803 1
|Студия Артемия Лебедева 101 1
|Сурнин Константин 12 2
|Раменский Алексей 3 1
|Любимов Александр 14 1
|Волчек Александр 12 1
|Гребнев Егор 41 1
|Гончаренко Дмитрий 1 1
|Михеенков Никита 1 1
|Исаков Вячеслав 13 1
|Козлов Сергей 49 1
|Тюрина Мария 59 1
|Костерева Катерина 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 5
|Казахстан - Республика 6154 1
|Казахстан - Алма-Ата - Алматы 640 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.