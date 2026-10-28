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ПланФикс

ПланФикс

ПланФикс — система управления бизнесом, которая объединяет работу с задачами, проектами, клиентами и внутренними процессами компании. С его помощью можно организовать работу подразделений, автоматизировать рутинные операции, контролировать сроки и ресурсы, а также анализировать результаты. 

Сервис подходит для самых разных задач: управления проектами и поручениями, ведения клиентской базы, обработки обращений из мессенджеров и социальных сетей, работы с заказами, формирования документов и отчётов. Система позволяет выстраивать процессы с учётом специфики компании — от продаж и клиентского сервиса до производства и выездного обслуживания. 

В основе ПланФикса лежат универсальные объекты: задачи, действия, проекты и аналитики. В отличие от систем с фиксированным набором модулей, здесь не требуется подстраивать работу компании под заранее заданную логику CRM, управления заказами или других решений. Пользователь сам определяет структуру объектов, необходимые поля, статусы, правила обработки и автоматические действия. 

Для быстрого старта доступны готовые наборы настроек — конфигурации. В маркетплейсе можно посмотреть их описание и демонстрации и выбрать подходящий вариант. 

В системе доступно более 400 инструментов для управления задачами, проектами, данными и бизнес-процессами. Подробная информация о возможностях представлена на сайте сервиса

ПланФикс используют компании разного масштаба и отраслей — от малого бизнеса до крупных корпораций. Новые пользователи могут бесплатно тестировать систему в течение 14 дней. После этого доступен бесплатный тариф с ограниченным набором функций и без ограничения срока использования.   

Функциональные возможности ПланФикса:

  • Универсальные задачи. Задачи в ПланФиксе могут быть адаптированы под разные процессы: от сделок и поручений до встреч и проектов. Пользователь сам определяет структуру и статусы задач, что делает систему гибкой и удобной.

  • Настройка бизнес-процессов. Для разных объектов можно определить собственную структуру, набор полей, статусы и этапы. Это позволяет учитывать особенности конкретного процесса — от обработки заказа до оказания услуги.

  • Автоматизация операций. Настройка сценариев, которые выполняют действия по заданным условиям: меняют статусы, создают задачи, проверяют заполнение полей, отправляют уведомления и запускают следующие этапы процесса.

  • Аналитика и отчётность. Система позволяет учитывать различные параметры работы, такие как затраченное время, доходы и расходы. Это помогает формировать отчёты по проектам, задачам и сотрудникам, обеспечивая полную прозрачность процессов.

  • Единая база данных. Все данные хранятся в единой системе, что упрощает доступ к информации и её анализ. При этом уровень доступа к данным можно настроить вплоть до видимости отдельных полей объекта или аналитики.

  • Мобильная доступность. ПланФикс предлагает приложения для iOS и Android, что позволяет управлять работой компании из любой точки мира.

  • Шаблоны и повторяющиеся задачи. Система поддерживает создание шаблонов для типовых процессов и настройку повторяющихся задач, что ускоряет работу и снижает вероятность ошибок.

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2026 В «ПланФиксе» появился ИИ-чат для анализа данных, документов и управления задачами 2
22.10.2026 «ПланФикс» запустил комплексную автоматизацию с несколькими ветками обработки 3
20.10.2026 «ПланФикс» запустил ИИ-конфигуратор для внедрения системы за три минуты 2
16.10.2026 В «ПланФиксе» появились интеграции с «Яндекс Картами» и 2ГИС 2
31.08.2026 «ПланФикс» добавил на дашборды сравнение плановых и фактических показателей 2
18.08.2026 «ПланФикс» добавил централизованное управление повторяющимися задачами в проектах 3
23.07.2026 Диаграммы связей стали самостоятельным разделом главного меню «ПланФикса» 4
26.05.2026 «Телфин» внедряет инструменты интеллектуального анализа переписок в мессенджерах и чатах 1
12.03.2026 Интеграция Planfix и мессенджера Max от «Телфин» повышает эффективность коммуникаций 1
04.02.2026 «Телфин» подвел итоги 2025 года: спрос на омниканальные решения связи растет на 40% в год 1
02.12.2025 «Телфин» и Whatcrm интегрировали CRM Planfix с Telegram 1
02.02.2017 «ПланФикс» реализовал интеграцию с публичными аккаунтами Viber 4
27.12.2016 «Планфикс» запустил звонки из канбана и интегрировался с новыми АТС 2
14.12.2016 Проект Zadarma представил бесплатную АТС для пользователей CRM 1
29.11.2016 «ПланФикс» интегрировал телефонию «Мегафона» и «Манго» 4
03.11.2016 «ПланФикс» теперь интегрируется с MailChimp и Unisender 3
27.10.2016 В «ПланФиксе» появилась телефония 3
19.07.2016 «ПланФикс» «научит» календари Google управлять сделками и заявками в техподдержку 3
29.04.2016 «Тэглайн» составил рейтинг самых популярных CRM-систем в России 1
01.03.2011 СМБ: как бесплатно управлять сотрудниками 1

Публикаций - 21, упоминаний - 45

ПланФикс и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 299 6
Telegram Group 3037 4
Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 55 3
МегаФон 11050 3
UniSender - Юнисендер СМАРТ 31 2
1С - Мегаплан 104 2
VK - YClients - УайКлаентс 71 2
Google LLC 12843 2
Pipedrive 16 2
ARTW - АРТВ 10 1
Ростелеком - Астарта 12 1
SIPUNI 8 1
Кросстех - ESA PRO - ЕСА ПРО 39 1
Webasyst - ВебАсист 4 1
Nimax - Нимакс 4 1
Ростелеком 11091 1
Microsoft Corporation 25910 1
Meta Platforms - Facebook 4639 1
Softline - Софтлайн 3830 1
9771 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 1
Salesforce 503 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 141 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 455 1
RetailCRM - РитейлДрайвер 51 1
МойСклад - Логнекс 127 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 180 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1803 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8780 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2146 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1332 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2888 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1811 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 3
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Оповещение и уведомление - Notification 6229 2
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Qsoft - amoCRM 161 5
ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 29 3
Intuit MailChimp - Почтовый сервис 13 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1302 2
Vtiger Systems 3 1
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Вебион - OkoCRM 29 1
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