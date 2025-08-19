Разделы

СSoft CS Group СИЭС Групп

СSoft - CS Group - СИЭС Групп

АО «СИЭС Групп» (ГК «СиСофт») –  занимается разработкой, поставкой и внедрением инженерного программного обеспечения (ПО), его кастомизацией под нужды заказчика, формированием технических требований к внедряемым системам, обучением работе с ПО и инженерными данными, а также предоставляет услуги в области анализа бизнес-процессов, связанных с созданием и использованием инженерных решений.

19.08.2025 CS Group стал партнером «Гамма Тех» по внедрению САПР-решений 1
18.05.2023 Промышленный интегратор «Ультиматек» начинает внедрять решения корпорации «Галактика» 1

УльтимаТек - UltimaTec. 24 1
Цифра ГК 2502 1
Галактика - Корпорация 1491 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5137 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3226 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 102 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 75 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21684 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32739 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54636 1
Растопшин Павел 46 1
Мальков Антон 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 152101 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53588 1
