СSoft - CS Group - СИЭС Групп

АО «СИЭС Групп» (ГК «СиСофт») – занимается разработкой, поставкой и внедрением инженерного программного обеспечения (ПО), его кастомизацией под нужды заказчика, формированием технических требований к внедряемым системам, обучением работе с ПО и инженерными данными, а также предоставляет услуги в области анализа бизнес-процессов, связанных с созданием и использованием инженерных решений.