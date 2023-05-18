Промышленный интегратор «Ультиматек» начинает внедрять решения корпорации «Галактика»

Компании в лице Антона Малькова, председателя Совета директоров корпорации «Галактика» и Павла Растопшина, генерального директора «Ультиматек», договорились о комплексном сотрудничестве в сфере цифровизации машиностроения и горнодобывающей отрасли. Об этом CNews сообщили представители компании «Галактика».

Решения корпорации «Галактика» — одни из ключевых инструментов, разработанных для развития и повышения эффективности машиностроительной отрасли. В рамках соглашения компании договорились о партнерстве в сфере внедрения программных продуктов для задач планирования и управления дискретным производством, производственными активами и комплексным управлением ресурсами отечественных предприятий. Как отмечают в компании «Ультиматек», решения «Галактики» закрывают практически весь спектр запросов заказчиков в сфере управления основными и обеспечивающими производственными процессами позаказного производства.

Кроме этого, внедрение в рамках соглашения планируется осуществлять и на вспомогательных производствах горнодобывающей отрасли. Как уточняют в компании «Ультиматек», сейчас ведутся предварительные работы по созданию концепций автоматизации для пяти производственных заказчиков с применением продуктов корпорации «Галактика».

«Для нас очень ценно, что корпорация «Галактика» стала одним из первых официальных партнеров «Ультиматека». Синергия нашего опыта и знаний об отрасли и компетенций по созданию полноценных цифровых продуктов для российской промышленности в исполнении специалистов «Галактика» даст возможность промышленным предприятиям внедрять лучшие решения для управления производством. Решения корпорации «Галактика» мы планируем внедрять как отдельно, так и дополнять ими продукты «Цифры» в сочетании с мониторинговой системой «Диспетчер», решениями «СИЭС Групп» для организации конструкторско-технологической подготовки производства, предлагая заказчикам комплексное решение для автоматизации задач управления на всех уровнях, — сказал Павел Растопшин, генеральный директор компании «Ультиматек».

«Компания «Ультиматек» — молодая и стремительно развивающаяся компания, которая успела зарекомендовать себя как надежный игрок на рынке ИТ. Мы рады, что еще на старте своей деятельности «Ультиматек» заключила с нами партнерство и, конечно же, предоставим компании все возможности расти и развиваться. Мы уверены, что это партнерство будет успешным, взаимовыгодным и принесет пользу нашим заказчикам. Опыт продуктивного внедрения компании «Ультиматек» помноженный на технологии «Галактики» выведет заказчиков на качественно новый уровень управления производством, — сказал Антон Мальков, председатель Совета директоров корпорации «Галактика».

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ООО «Ультиматек» — интегратор отечественных цифровых продуктов для нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной промышленности России. «Ультиматек» зарегистрирован в 2017 г. и работал в сфере заказной разработки промышленного ПО. В 2023 г. компания трансформировалась в интеграторский бизнес с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Сейчас деятельность «Ультиматек» сосредоточена на дистрибуции и внедрении ключевых продуктов ГК «Цифра» и ряда российских технологических компаний.

Корпорация «Галактика» – отечественный разработчик прикладного программного обеспечения для автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Корпорация более 35 лет занимается разработкой и внедрением комплексных систем управления государственных корпораций, промышленных предприятий, ведущих учебных заведений страны, цифровизацией федеральных органов исполнительной власти.