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Тихонов Роман



15.01.2025 70 российских компаний протестировали САПР «Гамма» в 2024 г. 1
13.01.2025 «Гамма Тех» и Itglobal.com заключили партнерство по внедрению САПР 1
28.12.2024 «Гамма Тех» и «ПТС» объединяют усилия для совершенствования проектирования СВЧ-устройств в России 1
19.12.2024 ГК Softline включила в свой портфель САПР для СВЧ-электроники 1
17.12.2024 Paygine: количество кибератак на российский бизнес по итогам 2024 года выросло в четыре раза 1
03.12.2024 Китай блокирует платежи российских банков, попавших под новые американские санкции 1
28.11.2024 Вышло обновление САПР «Гамма» версии 2024.2 1
28.11.2024 Экономика на паузе: как BNPL меняет поведение покупателей в условиях кризиса 1
25.11.2024 «Гамма Тех» и «ИскраТех» заключили соглашение о партнерстве в поддержку российской электроники 1
11.11.2024 «ГАММА Тех» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства 1
21.02.2024 Стартап с российскими корнями RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций от Hub71 и бизнес-ангелов в ОАЭ 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Тихонов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech 9 7
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 2
МегаФон 8804 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 34 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
Telegram Group 1983 1
Softline - Софтлайн 2810 1
McKinsey & Company Int 248 1
ANSYS 75 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Прогноз 1650 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Deliveroo 2 1
Русский стандарт Банк 441 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
РосДорБанк - Российский акционерный коммерческий дорожный банк 5 1
Фора Банк 55 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 16 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
AFG - Anderida Financial Group - Финплан 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 6
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 301 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Гамма САПР 8 6
Актив - Рутокен Guardant 52 1
ANSYS HFSS 4 1
Тюрин Михаил 37 1
Федорченко Сергей 5 1
Тихонова Екатерина 2 1
Алимов Даниил 1 1
Никитин Роман 5 1
Локтев Роман 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Цухло Сергей 1 1
Biden Joe - Байден Джо 127 1
Иванов Алексей 131 1
Белов Василий 38 1
Sullivan Jake - Салливан Джейк 4 1
Разумовский Алексей 4 1
Тараповский Алексей 8 1
Порошин Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Украина 7608 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 34 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 135 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 102 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Философия - Philosophy 444 1
Инфляция 85 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Известия ИД 624 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Bloomberg 1286 1
Cybersecurity Ventures 9 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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