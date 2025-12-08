Разделы

«Гамма Тех» создаст учебные лаборатории для подготовки инженеров в России

Компания «Гамма Тех» (направление систем автоматического проектирования корпорации ITG) объявила о старте программы создания учебных лабораторий в российских вузах на базе отечественного программного комплекса САПР «Гамма». Инициатива направлена на поддержку инженерного образования и развитие практических навыков будущих специалистов в области радиоэлектроники и СВЧ-технологий. Программа учебных лабораторий опирается на методики, сформированные в Севастопольском государственном университете (СевГУ), где технология получила первые прикладные результаты.

Лаборатории формируются на основе полнофункциональных лицензий для преподавателей и студентов. Такой формат выстраивает практико-ориентированные курсы, охватывающие весь цикл проектирования. Единая система облегчает структуру учебных программ, расширяет набор лабораторных работ и формирует у студентов востребованные отраслью навыки. Для вузов это снижает затраты на разработку собственных материалов и обеспечивает их соответствие современным требованиям рынка.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
«Создание учебных лабораторий остается для нас одним из приоритетных направлений взаимодействия с вузами. Мы видим устойчивый спрос на современные инженерные решения и предоставляем доступ к САПР «Гамма» вместе с методической поддержкой. Возможность работать с профессиональными технологиями во время обучения помогает студентам развивать практические навыки и укрепляет кадровый потенциал российской инженерной школы», — отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

Все больше вузов переходят на российские системы автоматизированного проектирования, стремясь к технологической независимости. САПР «Гамма» предлагает широкий набор инструментов для моделирования и анализа: трехмерные электромагнитные расчеты, работу с радиочастотными цепями, трассировку лучей и визуализацию сложных процессов. Учебным организациям доступны разные варианты лицензий: бесплатная студенческая версия, академическая лицензия по сниженной цене и партнерские программы для оснащения лабораторий.

