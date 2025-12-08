Инженерное образование в России сдает позиции. Сначала специалистов плохо учат, а потом им мало платят

В России зафиксирована значительная неоднородность подготовки специалистов инженерных специальностей в России. Большинство вузов имеют очень низкие требования к абитуриентам, а школы еще на этапе обучения школьников отговаривают их сдавать профильную математику. Как итог, в инженерной среде очень сильно разнятся размеры зарплат – пока одни получают сотни тысяч рублей, другие вынуждены довольствоваться десятками тысяч. Также все это приводит к дефициту компетенций.

Инженер инженеру рознь

Современно российское инженерное образование стало вызывать немало нареканий по части неоднородности качества подготовки специалистов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Высшей школы экономики «Выпускники инженерных специальностей. "Сопротивление материалов" на российском рынке труда». Разница в качестве обучения приводит, в числе прочего, к огромной, почти двукратной разнице между зарплатами выпускников профильных вузов.

У инженеров с высшим образованием нет проблем с поиском работы. В первый год после выпуска уровень их трудоустройства составляет 82,8% против 78,4% в среднем по всем доступным направлениям российского высшего образования.

В среднем в первый год после трудоустройства инженеры в России получают в среднем 94,9 тыс. руб. Но тут очень многое зависит от того, какое направление обучения выбрал специалист. Для сравнения, те, кто получил инженерную специальность, связанную с аэронавигацией или информационной безопасностью, могут рассчитывать на среднюю зарплату 140-150 тыс. руб. в месяц. В то же время инженеры легкой промышленности будут в первый год после трудоустройства будут получать до 53 тыс. руб. в среднем.

DC Studio / FreePik Инженеров с высшим образованием в России хватает. Но многие получают меньше, чем курьеры

Выводы авторов доклада базируются на административных данных «Мониторинга трудоустройства выпускников». Это совместный проект Минтруда и Роструда – он подразумевает сбор информации по всем выпускникам существующих сейчас в России направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры. Данные собираются исключительно в сферах инженерного дела, технологий и технических наук.

Виновата школа?

Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева подтвердила «Коммерсанту», что в России действительно существует «серьезная неоднородность подготовки абитуриентов инженерных направлений». Но, по ее мнению, вузы хоть и виноваты в этом, но лишь частично.

Мельниченко уверена, что основа этой проблем закладывается еще в школах, потому что они, по ее словам «все чаще отговаривают детей от сдачи профильной математики». «Для школ это риск ухудшить свои рейтинги: если ребенок сдает сложный предмет на средний балл, школа проваливается вниз», – добавила она.

Глава Фонда Мельниченко подчеркнула, что есть и другая проблема, которая может быть первопричиной сложившейся ситуации с инженерным образованием в России. Она отметила, что в школах не хватает необходимых преподавателей, которые могли бы дать основу образования будущим инженерам.

Вузы тоже постарались

Однако умалять вину вузов в некачественной подготовке инженеров все же не стоит. Источник «Коммерсанта» в неназванной крупной иностранной технологической компании прямо заявил, что почти все нынешние выпускники инженерных специальностей покидают вуз с дефицитом «практики на предприятиях и понимания, как в современных условиях будет выглядеть их работа». «Компании стремятся интегрировать их в рабочую среду заранее, но не могут охватить всех», – добавил он.

Как отмечает издание, инженерное образование в современной России «почти полностью реализуется в государственных вузах», особенно в сравнении с другими направлениями подготовки кадров). Но при этом уровень селективности в таких вузах находится на достаточно низком уровне.

«Коммерсант» подчеркивает, что «инженерное дело» занимает вторую строчку среди всех специальностей в неселективных вузах, где средний балл приема не превышает 59 за один экзамен. Опережает его лишь специальность «сельское хозяйство».

Также «инженерное дело» идет вторым после «образования и педагогических наук» в рейтинге специализаций по доле выпускников вузов с селективностью ниже среднего.

Дошло до того, что на сегодняшний день из всех российских инженеров лишь 5,4% могут похвастаться тем, что окончили тот или иной высокоселективные университет или институт, где средний балл баллом приема был выше 80 на один замен. Притом вне зависимости от того какое это было место – бюджетное или платное.

Взять количеством, но не качеством

При всем вышесказанном нельзя не отметить, то инженеров в России по-прежнему выпускается довольно много. «Коммерсант» пишет, что с 2018 по 2024 гг. на все существующие в стране образовательные программы высшего образования в сферах инженерного дела, технологий и технических наук пришлось 27,9% от общего количества выпустившихся в эти годы специалистов по всей стране.

Более того, из год в год наблюдается рост числа выпускников инженерных специальностей. Для примера, в 2018 г. их было 26,2%, а в 2024 г. – около 29%. По информации издания, одна из причин такой массовости – невысокая долей платного приема, которая составляет 33,1% против в среднем 52,9% для всех существующих сейчас в России направлений подготовки специалистов с высшим образованием.