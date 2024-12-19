ГК Softline включила в свой портфель САПР для СВЧ-электроники

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline и российский разработчик программного обеспечения для проектирования СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, объявили о заключении стратегического партнерства. Теперь интегратор будет внедрять САПР «Гамма» в инфраструктуры отечественных компаний. Это первая система автоматизированного проектирования в области СВЧ-электроники в портфеле ГК Softline.

Коллаборация вендора и интегратора направлена на поддержку и развитие отечественных технологий в области автоматизированного проектирования. Основными клиентами Sofline на внедрение САПР «Гамма» станут крупные промышленные предприятия.

«Сотрудничество с ГК Softline открывает новые горизонты для интеграции нашего программного обеспечения в промышленные решения. Уверен, что это партнерство сделает высококачественные инструменты проектирования более доступными и положительно скажется на инновационном развитии отечественной электроники», — отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

«ГК Softline — один из лидеров на рынке решений САПР и ГИС. Наш основополагающий принцип — комплексный подход к решению задач заказчика, а специализация охватывает различные отраслевые направления проектной и производственной деятельности. Следуя этой философии, мы не могли не включить ПО для проектирования СВЧ-электроники в наш портфель. Сегодня эта сфера востребована на промышленных предприятиях, и мы рады представлять именно отечественного вендора САПР», — добавил Алексей Иванов, коммерческий директор ГК Softline.

САПР «Гамма» —программный комплекс, предназначенный для проектирования радиочастотных и микроволновых устройств. Эта система обеспечивает инженерные команды инструментами для моделирования, анализа и оптимизации электронных компонентов. САПР «Гамма» отличается высокой точностью расчетов, поддержкой современных стандартов и удобным интерфейсом для интеграции в инженерные процессы.