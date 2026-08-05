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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Алексей

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «МегаФон» улучшил связь в Семикаракорском районе Ростовской области 1
08.07.2026 «МегаФон» провел 4G-модернизацию в городе донских горняков 1
07.07.2026 Вице-президентом холдинга «On Медиа» назначен Алексей Иванов 2
24.06.2026 В «маленьком Париже» Дона провели апгрейд сотовой сети 1
24.06.2026 Александр Панченко назначен директором по развитию онлайн-кинотеатра «КИОН» 1
21.05.2026 Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать 1
14.05.2026 Ямальцы провели майские праздники за чтением книг 1
05.05.2026 «МегаФон» усилил LTE в донской столице 1
04.02.2026 Юго‑запад Ростовской области получил обновленную сеть «МегаФона» 1
30.01.2026 Конфисковано имущество экс-главы отделения киберполиции России на 2,5 миллиарда 1
24.12.2025 Засекречено дело о конфискации имущества экс-главы отделения киберполиции России 1
29.10.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на левом берегу Дона 1
17.10.2025 Все для детей в одном месте: KION запускает детский профиль для нижегородцев 1
07.10.2025 Kion запустил детский профиль 1
12.09.2025 В одном из городов шахтерской славы Дона повысили качество мобильной связи 1
12.09.2025 Даниил Крючков назначен директором сервиса «МТС Музыка» 1
15.08.2025 «МТС Медиа» выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана 1
11.08.2025 В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке 2
10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
03.06.2025 В Ростове-на-Дону провели апгрейд сотовой сети 1
20.05.2025 Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн-кинотеатра Kion 1
19.05.2025 «МегаФон»: в Ростовской области выросло внимание к футболу 1
15.05.2025 Направление по работе с данными «МТС Медиа» возглавил Александр Панёв 1
07.05.2025 В казачьем районе Дона удвоили скорость мобильного интернета 1
18.04.2025 «МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами «Строки» и «МТС Музыка» в контентном кластере Kion 2
14.04.2025 В городе-спутнике Ростова-на-Дону ускорили мобильный интернет 1
04.04.2025 Модель для сборки: новая линейка продуктов iRU – материнские платы для процессоров AMD и Intel 1
27.03.2025 «МегаФон» в Ростовской области возглавил новый топ‑менеджер 1
17.03.2025 Клон Windows с открытым кодом и российскими корнями спустя многие годы ожил и получил обновление 1
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
05.02.2025 Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ 1
19.12.2024 ГК Softline включила в свой портфель САПР для СВЧ-электроники 1
10.12.2024 книги билайн представили рекомендательную систему на базе GigaChat 1
10.12.2024 «Книги Билайн» представили рекомендательную систему на базе GigaChat 1
11.11.2024 Арестовано имущество семьи бывшего главы Управления «К» МВД России. Сам он скрылся за границей 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1

Публикаций - 163, упоминаний - 182

Иванов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 39
9594 35
МегаФон 10742 29
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 22
Schneider Electric 614 22
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 20
Центр2М - Center2М 67 19
Газинформсервис - ГИС 496 19
Ситилабс 44 19
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 19
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 19
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 19
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 19
Rimini Street 77 19
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 19
Schneider Electric Secure Power 65 19
Такском - Taxcom 256 19
Ланит Интеграция 219 14
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Hoff Tech - Хофф Тех 47 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 11
Diasoft - Диасофт 1144 11
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 10
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 10
UIPath 119 10
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 10
RedSys - РедСис 74 9
Polymedia - Полимедиа 158 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 9
ФинГрад - FinGrad 48 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 9
Аусферр ИТЦ 44 9
R-Vision - Р-Вижн 267 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 49
РЖД - Российские железные дороги 2096 45
Сургутнефтегаз - СНГ 288 44
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 43
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 42
Ингосстрах СПАО 478 41
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 39
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 34
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 30
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 29
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 29
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 27
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 25
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 25
Абсолют Банк 249 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 23
ГПБ - Газпромбанк 1273 22
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 22
ПСБ - Промсвязьбанк 963 21
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 20
OKS Group 51 19
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 19
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 17
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 17
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 17
Почта России ПАО 2370 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 15
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 14
Альфа-Банк 1979 14
Транснефть 335 14
МКБ - Московский кредитный банк 657 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 12
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 12
Альфа-Капитал УК 155 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 73
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 55
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 53
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 47
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 42
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 41
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 27
Федеральное казначейство России 1949 24
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 21
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 21
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 21
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 18
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 15
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 14
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 14
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 14
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 14
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 14
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 13
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 72
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 49
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 41
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 36
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 22
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 20
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 20
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 19
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 19
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2491 19
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 11
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 10
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 10
НКТ - Р7-Офис 543 20
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 19
1С:ERP Управление предприятием 841 19
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 19
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 11
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 10
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 9
НКТ - Р7-графика 47 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Протек - Здравсити 32 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 7
Microsoft Windows NT 890 6
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 4
БИС - ITQuick - Jumse 52 4
Сбер - Sberworks 6 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 4
Apple iPhone 6 4861 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 3
FreePik 1841 3
Шадаев Максут 1210 55
Ермолаев Артем 379 53
Фомичев Олег 139 52
Шипов Савва 102 47
Козырев Алексей 328 45
Гимранов Ринат 126 44
Волков Никита 80 44
Чаркин Евгений 317 44
Онищенко Владислав 98 43
Евраев Михаил 266 42
Попов Андрей 116 42
Сахаров Александр 93 42
Аксаков Анатолий 163 42
Белоусов Максим 109 42
Клепиков Алексей 121 41
Натрусов Артем 313 39
Абакумов Евгений 227 37
Нестеров Алексей 175 32
Сотин Денис 216 32
Бойко Елена 152 30
Лигачев Глеб 120 29
Ульянов Николай 176 25
Козак Николай 209 25
Казарин Станислав 175 22
Демидов Сергей 129 22
Прохорова Алла 66 22
Дьяченко Валерий 96 22
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Сыкулев Андрей 85 19
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Россия - РФ - Российская федерация 166163 128
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