Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 163, упоминаний - 182
Иванов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 55
|Ермолаев Артем 379 53
|Фомичев Олег 139 52
|Шипов Савва 102 47
|Козырев Алексей 328 45
|Гимранов Ринат 126 44
|Волков Никита 80 44
|Чаркин Евгений 317 44
|Онищенко Владислав 98 43
|Евраев Михаил 266 42
|Попов Андрей 116 42
|Сахаров Александр 93 42
|Аксаков Анатолий 163 42
|Белоусов Максим 109 42
|Клепиков Алексей 121 41
|Натрусов Артем 313 39
|Абакумов Евгений 227 37
|Нестеров Алексей 175 32
|Сотин Денис 216 32
|Бойко Елена 152 30
|Лигачев Глеб 120 29
|Ульянов Николай 176 25
|Козак Николай 209 25
|Казарин Станислав 175 22
|Демидов Сергей 129 22
|Прохорова Алла 66 22
|Дьяченко Валерий 96 22
|Семенихин Игорь 56 21
|Батай Илья 59 21
|Соловьев Алексей 97 21
|Слышкин Василий 129 20
|Агапкин Алексей 39 20
|Урусов Виктор 157 20
|Трофимова Людмила 50 20
|Урьяс Вадим 98 20
|Карпов Иван 79 19
|Степченков Максим 65 19
|Сыкулев Андрей 85 19
|Васильев Владислав 59 19
|Мискевич Евгений 50 19
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.