Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иванов Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 76, упоминаний - 113
Иванов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 13
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
|Бойко Елена 151 20
|Шадаев Максут 384 18
|Четвернин Алексей 651 17
|Ермолаев Артем 340 17
|Песчанских Георгий 37 16
|Чамара Денис 57 16
|Фомичев Олег 107 16
|Калина Роман 60 15
|Бутенко Юрий 64 15
|Раков Ярослав 48 15
|Матвеева Татьяна 83 14
|Ляшенко Сергей 29 14
|Крюков Сергей 26 14
|Приданкин Андрей 30 14
|Евстигнеев Сергей 21 14
|Власов Сергей 76 14
|Звягина Наталья 64 14
|Стрельцов Андрей 53 14
|Левин Леонид 83 14
|Чернякова Елена 26 14
|Петрушин Андрей 64 13
|Цариковский Федор 31 13
|Ковнир Евгений 71 13
|Акимов Максим 167 13
|Герасимюк Максим 20 13
|Носков Константин 201 12
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Шайхутдинов Роман 107 11
|Козлов Александр 54 11
|Попов Сергей 72 11
|Шипов Савва 70 11
|Салбиев Алан 30 11
|Абаев Даурен 12 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Комар Евгений 20 11
|Палюх Юрий 15 11
|Албычев Александр 74 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Новиков Павел 67 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Ведомости 259 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 3
|CNews Analytics 1991 2
|Forrester Research 386 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru