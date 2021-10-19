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Иванов Алексей


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 5
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда» 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 3
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
06.07.2020 «МТС ТВ» предложит пользователям новую линейку подписок 1
27.04.2020 «Яндекс.Переводчик» начал переводить с якутского языка 3
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 3
14.10.2019 В МТС объявили о завершении строительства резервной станции спутниковой связи 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
20.08.2019 Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва» 2
01.08.2019 Абонентская база спутникового телевидения МТС превысила 750 тысяч пользователей 1
26.07.2019 Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом» 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
12.07.2019 Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда 2
11.07.2019 «Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию 1
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 3
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
29.01.2019 МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 76, упоминаний - 113

Иванов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
RedSys - РедСис 67 6
3753 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 5
Schneider Electric 408 5
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Diasoft - Диасофт 354 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
IBM Европа 7 3
Rimini Street 38 2
Yandex - Яндекс 4101 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Такском - Taxcom 119 2
Ситилабс 25 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Центр2М - Center2М 47 2
Custis 73 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 9 2
Cinimex - Синимекс 160 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Магелан - Magelan 3 2
Infinidat 24 1
ТС-холдинг 3 1
Т8 НТЦ 58 1
USN Computers 21 1
Консист Бизнес Групп 58 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Optima Services 18 1
Flexera Software 8 1
SoftwareONE Group 97 1
CompuTel - Компьютел 24 1
Marvel - Марвел КТ 64 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
IBM 3546 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 10
Газпромбанк - ГПБ 693 9
Аэрофлот 493 8
Возрождение - Коммерческий банк 99 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
X5 Group 599 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Уралсиб Банк 390 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
Почта России ПАО 1574 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Альфа-Банк 1126 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Мелстон ГК 11 4
ПромСвязьКапитал 61 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Норникель - Норильский никель 178 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Геобанк КБ 30 3
Рольф 39 3
Черкизово ГК 73 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Procter&Gamble - P&G 94 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 3
Локотех - Локомотивные технологии 40 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
Газпром нефть 382 3
UBS AG 119 3
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
Банк Зенит 131 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 43
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 18
Правительство Москвы 653 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 17
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 15
Правительство РФ 2206 15
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 14
Федеральное казначейство России 766 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 14
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 14
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 14
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 13
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 13
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
Big Data - Большие данные 1136 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 5
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 3
1С:ERP Управление предприятием 203 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
МТС ТВ 37 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Microsoft Dynamics CRM 389 2
Microsoft Office 365 769 1
Аренда 1С 6 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
1С:Бухгалтерия 397 1
Microsoft Dynamics 194 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Power BI 113 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Бойко Елена 151 20
Шадаев Максут 384 18
Четвернин Алексей 651 17
Ермолаев Артем 340 17
Песчанских Георгий 37 16
Чамара Денис 57 16
Фомичев Олег 107 16
Калина Роман 60 15
Бутенко Юрий 64 15
Раков Ярослав 48 15
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Ляшенко Сергей 29 14
Крюков Сергей 26 14
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Левин Леонид 83 14
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Петрушин Андрей 64 13
Цариковский Федор 31 13
Ковнир Евгений 71 13
Акимов Максим 167 13
Герасимюк Максим 20 13
Носков Константин 201 12
Селиванов Дмитрий 48 11
Шайхутдинов Роман 107 11
Козлов Александр 54 11
Попов Сергей 72 11
Шипов Савва 70 11
Салбиев Алан 30 11
Абаев Даурен 12 11
Лопаткин Герман 102 11
Опенышева Светлана 54 11
Комар Евгений 20 11
Палюх Юрий 15 11
Албычев Александр 74 11
Рудзевич Мария 34 11
Новиков Павел 67 11
Россия - Российская федерация - РФ 57483 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 22
Россия - Республика Алтай 686 15
Россия - Тульская область 752 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 13
Россия - Ростовская область 863 12
Россия - Республика Мордовия 388 12
Россия - Кировск - Кировская область 304 12
Восточная Европа 1682 12
Казахстан - Республика 2637 11
Россия - Челябинская область 659 11
Россия - Калужская область 574 11
Россия - Ульяновская область 350 11
Россия - Сахалинская область 434 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
Россия - Архангельская область 342 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Россия - Тамбовская область 322 3
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 3
Черкизон - Черкизовский рынок 61 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - Арск 5 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Псковская область 305 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Вологда 193 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 15
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 4
Доктрина информационной безопасности России 14 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 63 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Мошенничество 53 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 5
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ВАС им. Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 12
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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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