Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дьяченко Валерий
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Публикаций - 66, упоминаний - 136
Дьяченко Валерий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
|Абакумов Евгений 103 34
|Чаркин Евгений 182 33
|Прохорова Алла 45 31
|Урьяс Вадим 76 30
|Сотин Денис 102 28
|Клепиков Алексей 77 26
|Богданов Кирилл 91 25
|Нестеров Алексей 79 23
|Халматов Максим 45 23
|Ямщиков Владимир 32 23
|Семенихин Игорь 37 22
|Егоров Владимир 52 21
|Соловьев Алексей 60 20
|Трофимова Людмила 31 20
|Рубин Адар 28 19
|Путятинский Сергей 53 19
|Мискевич Евгений 29 19
|Вахнин Павел 51 19
|Слышкин Василий 54 19
|Шевченко Владимир 135 17
|Суровец Дмитрий 44 16
|Гордиенко Ростислав 17 15
|Белоусов Максим 59 15
|Поляков Сергей 60 15
|Елизаров Артем 16 14
|Хасин Михаил 26 14
|Натрусов Артем 121 14
|Емельченков Сергей 83 14
|Степченков Максим 36 14
|Федечкин Сергей 19 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Лебедев Антон 28 14
|Васильев Владислав 39 14
|Горчаков Денис 26 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Платонов Михаил 38 13
|Смык Виталий 27 13
|Лысенко Эдуард 209 13
|Панферов Алексей 22 13
|CNews Инновация года - награда 26 9
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765642, в очереди разбора - 669328.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765642, в очереди разбора - 669328.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru