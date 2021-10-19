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Дьяченко Валерий


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 3
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 3
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 3
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 3
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 3
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 2
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 2

Публикаций - 66, упоминаний - 136

Дьяченко Валерий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 31
Rimini Street 38 23
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 21
Schneider Electric Secure Power 44 19
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 17
Schneider Electric 409 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Такском - Taxcom 119 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
3761 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
SAP SE 3216 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Diasoft - Диасофт 354 5
Программный продукт ГК 92 4
Veeam Software 250 4
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Dynatrace 46 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
Naumen - Наумен 342 3
Oracle Corporation 3356 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Smart Way 8 2
IBM Европа 7 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 2
АйтиКонсалт ГК 14 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 8 1
Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
Denodo Technologies 2 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Oracle Sun Microsystems 393 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 47
РЖД - Российские железные дороги 1081 42
X5 Group 599 34
X5 Group - Пятерочка 559 31
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 28
Ингосстрах СПАО 210 26
Уралсиб Банк 390 26
Газпромбанк - ГПБ 693 26
Аэрофлот 493 25
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 22
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 19
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 18
Segezha Group - Сегежа Групп 85 18
Альфа-Банк 1127 17
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 16
Норникель - Норильский никель 178 15
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
OKS Group 31 14
МТС банк 254 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Совкомбанк ПАО 147 13
АльфаСтрахование СГ 208 13
Траско - Trasko 27 13
Интер РАО ПАО 159 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
McDonald’s - Макдоналдс 90 12
МКБ - Московский кредитный банк 268 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 35
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 21
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 10
Счётная палата РФ 460 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Правительство Москвы 653 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Правительство РФ 2207 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 34
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 25
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 15
Big Data - Большие данные 1136 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 5
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
in-house разработка в компаниях 18 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
1С:ERP Управление предприятием 203 17
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 4
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Oracle PeopleSoft 51 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
Linux OS 4267 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Alfresco 114 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
1С:Бухгалтерия 398 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
1С:Управление Холдингом 15 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
МТС Снежинка 5 1
Google Android 10751 1
Java - Язык программирования 1178 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
1С:Документооборот 78 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Apple macOS 930 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Microsoft Teams 214 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 270 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Абакумов Евгений 103 34
Чаркин Евгений 182 33
Прохорова Алла 45 31
Урьяс Вадим 76 30
Сотин Денис 102 28
Клепиков Алексей 77 26
Богданов Кирилл 91 25
Нестеров Алексей 79 23
Халматов Максим 45 23
Ямщиков Владимир 32 23
Семенихин Игорь 37 22
Егоров Владимир 52 21
Соловьев Алексей 60 20
Трофимова Людмила 31 20
Рубин Адар 28 19
Путятинский Сергей 53 19
Мискевич Евгений 29 19
Вахнин Павел 51 19
Слышкин Василий 54 19
Шевченко Владимир 135 17
Суровец Дмитрий 44 16
Гордиенко Ростислав 17 15
Белоусов Максим 59 15
Поляков Сергей 60 15
Елизаров Артем 16 14
Хасин Михаил 26 14
Натрусов Артем 121 14
Емельченков Сергей 83 14
Степченков Максим 36 14
Федечкин Сергей 19 14
Генкина Екатерина 24 14
Лебедев Антон 28 14
Васильев Владислав 39 14
Горчаков Денис 26 14
Каюмов Шамиль 34 14
Сарнацкий Владислав 16 13
Платонов Михаил 38 13
Смык Виталий 27 13
Лысенко Эдуард 209 13
Панферов Алексей 22 13
Россия - Российская федерация - РФ 57544 51
Восточная Европа 1682 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 16
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 11
Украина 3378 8
Россия - Республика Крым 626 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 5
Беларусь - Белоруссия 2095 4
Казахстан - Республика 2641 4
Грузия 692 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Израиль 722 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 51
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 28
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Русский язык 986 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
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CNews FORUM Кейсы 44 17
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765642, в очереди разбора - 669328.
Создано именных указателей - 46354.
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