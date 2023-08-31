Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023

ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний, банков расскажут на CNews FORUM 2023 о своем видении тенденций развития информационных технологий. Главное ИТ-событие года состоится в Москве 1 ноября 2023 г., в его работе примут участие более 1500 человек.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 1 ноября 2023 г. откроется в шестнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2023 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2023 можно уже сейчас.

Участие в секции «Цифровая трансформация» в 2023 г. подтвердили генеральный директор «Русагро Технологии» Артем Петров; вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера МТС-Банка Алексей Клепиков; директор по цифровой трансформации и онлайн-продажам «Согаза» Павел Бутенко; директор по информационным технологиям «Уральского завода гражданской авиации» Владимир Замаруев; директор по управлению данными X5 Group Тигран Саркисов; руководитель практики Индустрия 4.0 «Сибур Диджитал» Вадим Щемелинин; начальник управления центра развития цифровых технологий «Норникеля» Александр Васильев; представитель компании Picvario; CIO Kept Дмитрий Иншаков; генеральный директор Hoff Tech Константин Пешехонов; руководитель мобильных решений НЛМК Никита Токарев; начальник управления поддержки корпоративных сервисов X5 Tech Юрий Пчелин; представитель компании «1С».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Участие в CNews FORUM 2023 подтвердили: Евгений Чаркин, заместитель генерального директора «Российские железные дороги»; Сергей Диденко, директор по информационным технологиям, «Апатит»; Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс»; Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомплектация»; Николай Ульянов, заместитель председателя правления, «Россельхозбанк»; Андрей Бурилов, член правления - управляющий директор по информационным технологиям, «Московская Биржа»; Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации, «Дом.РФ»; Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк «Ренессанс Кредит»; Павел Бутенко, директор по цифровой трансформации и онлайн-продажам, «Согаз»; Артем Петров, генеральный директор, «Русагро Технологии»; Ксения Позднякова, директор по ИТ и финансовой трансформации, «Самолет»; Дмитрий Пшиченко, директор по информационным технологиям, Highland Gold; Юрий Прохоров, вице-президент, «Автотор Холдинг»; Алексей Клепиков, вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера, «МТС-Банк»; Константин Родин, руководитель направления по развитию продуктов, «АйТи Бастион»; Алексей Карпунин, ИТ-директор, член правления, ФГ БКС; Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора Банк»; Тигран Саркисов, директор по управлению данными, X5 Group; Станислав Тульчинский, ИТ директор, банк «Зенит»; Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская Биржа»; Вадим Щемелинин, руководитель практики Индустрия 4.0, «Сибур Диджитал»; Ольга Чебунина, Советник генерального директора по информационным технологиям, «Дамате»; Олег Аксенов, директор технического департамента, «Ланит-Интеграция» (группа «Ланит»); Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»; Василий Ежов, руководитель группы интернет вещей, «Сибур Диджитал»; Алексей Плешков, начальник управления режима информационной безопасности, Газпромбанк; Александр Луганцев, начальник отдела информационной безопасности, «ВТБ Специализированный депозитарий»; Сергей Пашинский, директор ИТ-систем управления производством, Аэропорт «Шереметьево»; Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»; Андрей Коресталев, директор Центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»; Денис Рылеев, руководитель направления Центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»; Алексей Ефёров, директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6».

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Импортозамещение», «Безопасность», «Розница» и «Цифровая трансформация».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2022 г. CNews FORUM собрал более 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В 2022 г. на форуме выступали глава Минцифры Максут Шадаев; его заместитель Александр Шойтов; директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин; зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов; гендиректор РФРИТ Александр Павлов; директор по цифровизации и ИТ «Т Плюс» Борис Макевнин и многие другие.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2022, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

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