Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Гребеник Геннадий


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
04.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
16.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 2
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Почему ожидания от low-code не всегда совпадают с реальностью 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
13.04.2023 Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена 1
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
27.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
15.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
31.01.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
18.01.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
03.07.2015 «ИСК Евро-Полис» запустит онлайн-продажу полисов ОСАГО с помощью IBS 1
01.11.2013 Банки внедряют «единый интерфейс» для фронт-офиса 1
02.09.2013 Интернет-банкинг непонятен пользователям 1
16.07.2008 Конференция Fujitsu Siemens Computers: IT Future 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

Гребеник Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ Интех - RSHB Intech 60 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 17
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 16
8728 16
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 14
Ланит Интеграция 200 14
Schneider Electric Secure Power 65 13
АйТи Бастион - IT Bastion 120 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 360 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 463 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 89 13
Такском - Taxcom 243 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 13
Schneider Electric 584 13
Ситилабс 44 13
Центр2М - Center2М 67 13
Rimini Street 77 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 13
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 10
Hoff Tech - Хофф Тех 45 7
Diasoft - Диасофт 985 6
Comindware - Колловэар 167 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 5
Ланит - Норбит - Norbit 393 5
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 4
Naumen - Наумен 666 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 668 3
Broadcom - VMware 2437 3
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 101 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 3
ХИ-квадрат 6 3
Selectel - Селектел 418 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 80 3
Intel Corporation 12420 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 2
Фора Банк 61 34
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 24
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 21
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 20
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 163 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 18
Ингосстрах СПАО 446 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 255 17
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 538 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 498 16
ГПБ - Газпромбанк 1143 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 15
РЖД - Российские железные дороги 1968 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 15
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 14
OKS Group 51 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 838 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 32 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 206 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 71 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 217 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 348 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
Абсолют Банк 240 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 537 11
Синара ГК - Sinara Group 111 10
Альфа-Капитал УК 127 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 9
ОТЭКО ГК 26 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 341 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 62 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 356 2
Федеральное казначейство России 1843 2
ФРИИ Акселератор 51 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1883 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 79 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 261 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 20
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 16
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 15
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 14
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 13
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 643 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 12
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 12
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 12
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1207 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 8
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 601 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2670 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4368 6
1С:ERP Управление предприятием 667 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 903 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 13
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 136 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
Передовые технологии - RuDesktop 31 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 3
Microsoft Office 3887 2
Apple iOS 8112 2
Oracle Java - язык программирования 3281 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 606 2
Microsoft Teams - MS Teams 594 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 324 2
НКТ - Р7-Офис 441 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 75 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 238 2
Linux OS 10625 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 67 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 761 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 816 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 161 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1292 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
MasterCard MoneySend 44 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
FanRuan - FineBI 26 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1054 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 128 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
Северсталь Платформа - Платферрум - b2b маркетплейс металлопроката 2 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 20 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 64 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 36 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 12 1
Тульчинский Станислав 75 23
Ульянов Николай 147 19
Карпов Иван 79 16
Натрусов Артем 301 16
Меденцев Константин 98 15
Пшиченко Дмитрий 46 15
Шадаев Максут 1102 15
Мураховский Эдуард 38 15
Позднякова Ксения 25 15
Леонов Алексей 96 15
Петров Артем 25 15
Карпунин Алексей 49 15
Демидов Сергей 127 14
Нестеров Алексей 150 14
Аксенов Олег 51 14
Абакумов Евгений 213 14
Рылеев Денис 16 14
Чебунина Ольга 25 14
Чаркин Евгений 304 14
Павлов Александр 96 14
Прохоров Юрий 64 13
Бутенко Павел 17 13
Сотин Денис 216 13
Бурилов Андрей 117 13
Дьяченко Валерий 95 13
Козак Николай 180 13
Прохорова Алла 65 13
Портной Михаил 42 13
Слышкин Василий 129 13
Семенихин Игорь 56 13
Халматов Максим 64 13
Юсупов Шамиль 41 13
Мискевич Евгений 50 13
Москальков Дмитрий 42 13
Сороченков Алексей 42 13
Трофимова Людмила 50 13
Горчаков Денис 48 13
Степченков Максим 65 13
Рубин Адар 47 13
Лебедев Антон 52 13
Россия - РФ - Российская федерация 152955 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 15
Европа Восточная 3115 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 2
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1365 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Ближний Восток 3010 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 588 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 614 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2616 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1185 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 402 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 203 1
Индия - Bharat 5607 1
Европа 24508 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 442 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 191 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2545 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 4
Импортозамещение - параллельный импорт 544 4
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 347 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 3
Экономический эффект 1158 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 484 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1316 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
CNews Инновация года - награда 129 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Gartner - Гартнер 3592 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 118 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 64 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 32 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 15
CNews AWARDS - награда 534 14
CNews Баттл 64 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 12
CNews FORUM Кейсы 279 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 73 1
1С:Проект года 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще