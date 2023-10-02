Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Low-code: как быстро создавать приложения» 10 октября 2023 г.

Low-code-решения имеют границы применимости. Одни из них недостаточно зрелы и позволяют автоматизировать лишь несложные вспомогательные процессы или работают как надстройка для кастомизации коробочных продуктов. Другие представляют собой полноценные платформы, на базе которых можно реализовать масштабные проекты.

Low-code активно развивается за счет разработки новых модулей и конструкций, улучшения интерфейса и интеграций, в том числе с сервисами ИИ. Low-code-платформа помогает преодолеть проблему высокой стоимости разработки ПО, сокращая этапы, которые неминуемо возникают при стандартной работе. При реализации крупных проектов low-code может быть полезен при подготовке MVP. Он позволяет дорабатывать систему в мелких, не учтенных ранее деталях и не пересчитывать при этом стоимость проекта. Разработанную логику можно масштабировать или использовать в будущем.

Low-code и No-code

В чем секрет популярности Low-code и No-code?

Какие решения можно создавать с их помощью?

Каковы сильные и слабые стороны Low-code и No-code подхода?

Когда нельзя использовать Low-code?

Помогает ли Low-code и No-code снизить требования к разработчикам?

Облачные Low- и No-code инструменты.

Как не попасть в зависимость от создателя Low-code платформы?

Технологическая основа

Как отличить зрелую Low/No-code платформу?

Какова роль визуальных компонентов?

Low-code для создания MVP или не только?

Как построить команду для реализации Low/No-code проектов?

ИИ в Low-code платформах.

Безопасная Low-code разработка.

Нужен ли доступ к исходному коду low-code-платформ?

Проекты и решения

Что делать организации, у которой множество процессов автоматизировано на старой платформе?

На что обращать внимание при выборе low-code платформы?

Опыт использования low-code для создания решений разного уровня сложности.

Как оценить эффективность использования Low/No-code технологий?

Как обеспечить безопасность Low/No-code разработки?

Среди докладчиков:

Антон Слученков, департамент разработки и визуализации данных, компания ПЭК;

Александр Наймарк, руководитель департамента продуктовой разработки, «Норбит»;

Алексей Новожилов, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами, Comindware;

Игорь Простоквашин, ведущий бизнес-аналитик, Comindware;

Анастасия Бурякова, руководитель проектов, Федеральное агентство водных ресурсов;

Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора банк»;

Андрей Зайцев, директор по развитию бизнеса, Naumen;

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания».

Цифровизация в облаках: как ускорить автоматизацию закупок с помощью отечественного ПО Цифровизация

Приглашаются для выступления:

Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;

Александр Кравченко, ведущий инженер, ОКБМ «Африкантов»;

Иван Никулин, старший менеджер, «Норникель»;

Станислав Фридкин, руководитель управления, Sunlight;

Николай Бычков, менеджер центра компетенций по автоматизации бизнес процессов, Mary Kay ;

Ирина Раскина, начальник Управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт;

Ольга Пугачева, CIO, «Отэко»;

Аркадий Юсупов, директор направления «LM Tech», «Леруа Мерлен»;

Алексей Лукьянов, руководитель службы технической поддержки «ВкусВилл»;

Дмитрий Рузов, начальник отдела нормирования и автоматизации бизнес-процессов, Росбанк;

Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская Биржа»;

Андрей Решетников, руководитель ИТ, «Свеза»;

Артем Бирюков, начальник Управления автоматизации процессов, «Альфа-Банк»;

Дмитрий Бухвалов, начальник управления развития информационных систем, ВДНХ;

Роман Лукьяненко, директор по ИТ, «Русская медиагруппа»;

Мария Кондрахина, руководитель направления по внедрению ИТ проектов, ПГК;

Алексей Барков, начальник отдела по развитию инструментов процессного управления, «Норникель»;

Александр Хацкевич, руководитель управления информационно-технологического развития, Мосинжпроект;

Антон Маланов, CIO, Hyundai Motor;

Кирилл Букин, руководитель отдела разработки, «Группа Черкизово»;

Сергей Степанов, директор департамента корпоративной архитектуры, Россельхозбанк;

Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных Департамент цифровизации АО ОХК «Уралхим»;

Алексей Васильев, ИТ-директор «Трансфин-М»;

Дмитрий Михеев, директор по информационным технологиям, BIOCODEX.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ -компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.