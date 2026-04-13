Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 193174
ИКТ 14886
Организации 11507
Ведомства 1498
Ассоциации 1090
Технологии 3558
Системы 26772
Персоны 84195
География 3060
Статьи 1577
Пресса 1282
ИАА 753
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2778
Мероприятия 892

Свеза Sveza Свеза Ресурс Свеза-Лес

Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес

«Свеза» — один из участников российского ЛПК и производитель березовой фанеры. В состав группы «Свеза» входит 7 комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.04.2026 «Свеза» развивает ИИ и управленческие практики для цифровой трансформации

заявила Ирина Кузьмина, руководитель направления по подбору и адаптации персонала группы компаний «Свеза». По ее словам, основной вызов возникает не на этапе выбора решений, а при их внедрении
02.04.2026 На «КАМЕ» сотрудников обучают безопасности роботы-тренажеры

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза» открыл учебный класс по охране труда с роботами-тренажерами и манекенами. Новая образо
19.03.2026 «Свеза» поделилась опытом внедрения ИИ в промышленности

Лесопромышленная группа «Свеза» переводит контроль качества фанеры и шпона в цифровой формат с помощью технологий маши
05.03.2026 «Свеза» внедряет системы машинного зрения на комбинате в Прикамье

Лесопромышленная группа «Свеза» внедрила на комбинате в Уральском системы машинного зрения, автоматизированную приемку
18.02.2026 «Свеза» внедряет цифровую систему планирования производства

Лесопромышленная группа «Свеза» разрабатывает собственное программное обеспечение (ПО) для управления производством го
02.02.2026 Николай Городецкий возглавил «Свеза СмартЛайн»

Эту должность Николай совместит с обязанности директора по развитию бизнес-системы группы компаний «Свеза». Об этом CNews сообщили представители ГК «Свеза». «Свеза СмартЛайн» — ин
22.12.2025 «Свеза» усиливает энергоэффективность на производственных площадках

Лесопромышленная группа «Свеза» подвела итоги работы по снижению энергопотребления и оптимизации производственных проц
10.12.2025 «Свеза» в Петербурге сокращает расход сырья благодаря лазерным технологиям

Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге расширил проект по использованию системы измерения толщины шпона. П
09.12.2025 «Свеза» зарегистрировала приложение по подсчету листовых материалов

Лесопромышленная группа «Свеза» получила свидетельство о государственной регистрации Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатент) на собственную разработку — программу Plycounter, которая с помощью тех
25.11.2025 «Свеза» внедрила ИИ-бота для ускорения и оптимизации подбора сотрудников

Лесопромышленная группа «Свеза» внедрила собственного рекрут-бота на базе технологий искусственного интеллекта. Инстру
24.11.2025 Робот «Яша» ускорил сортировку фанеры на мантуровском комбинате «Свеза»

Лесопромышленная группа «Свеза» продолжает модернизировать свои производственные площадки. На мантуровском комбинате н
15.09.2025 «Свеза» внедрила цифровую платформу для управления надежностью оборудования

Лесопромышленная группа «Свеза» запустила единую цифровую платформу для управления надежностью оборудования. Новое реш
11.09.2025 Закупки на B2B-Center стали частью стратегии цифровой трансформации ГК «Свеза»

Многопрофильный холдинг «Свеза», участник российского лесопромышленного комплекса, выбрал технологического партнера дл
08.09.2025 «Свеза» запускает SRM-платформу нового поколения

Лесопромышленная группа «Свеза» рассказала о запуске промышленной эксплуатации SRM-платформы на базе low-code BPMS. Ре
07.07.2025 «Свеза» разработала поисковую систему для анализа технологий переработки балансовой древесины

Лесопромышленная группа «Свеза» совместно с Национальным исследовательским университетом информационных технологий, ме
24.06.2025 Изобретение «Свезы» на основе нейросетей признано на территории Евразии

Лесопромышленная группа «Свеза» получила Евразийский патент на уникальную разработку — «Способ определения и классифик
03.06.2025 «Свеза» внедрила собственную систему контроля расхода клея

Лесопромышленная группа «Свеза» разработала и внедрила собственную систему онлайн-контроля расхода клея — решение, нап
21.05.2025 «Свеза» внедряет машинное зрение на комбинате в Вологодской области

Лесопромышленная группа «Свеза» внедряет машинное зрение на производственных линиях комбината в Вологодской области. С
28.04.2025 «Свеза» цифровизирует охрану труда для повышения безопасности

Лесопромышленная группа «Свеза» начала внедрение цифровой платформы Контроля охраны труда (ЭРМ КОТ) — современного реш
24.02.2025 «Свеза» в Тюмени внедряет новые системы безопасности на производстве

Лесопромышленная группа «Свеза» реализует сразу несколько новых проектов по производственной безопасности на комбинате
18.02.2025 «Свеза» в Свердловской области обучает сотрудников с помощью робота

Лесопромышленная группа «Свеза» приобрела робота для комбината в Свердловской области. С его помощью инженеры предприя
17.02.2025 «Свеза» развивает потенциал сотрудников и внедряет инновации

Лесопромышленная группа «Свеза» активно реализует инновационные решения, направленные на оптимизацию производственных

12.02.2025 «Свеза» в Петербурге создает трехмерное пространство

Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге первый в компании начал осваивать аддитивные технологии. Теперь пре
04.02.2025 «Свеза» в Тюмени усилит команду роботами-манипуляторами

Лесопромышленная группа «Свеза» запустила в Тюмени инвестиционный проект по созданию роботехнических комплексов на про
22.01.2025 Комбинат «Свеза» в Петербурге развивает лазерные технологии

с. кубометров сырья в год. Об этом CNews сообщили представители «Свезы». Лесопромышленная компания «Свеза» рационально использует природные ресурсы и ответственно относится к качеству выпускаем
11.12.2024 «Свеза» запустила платформу для комфортной интеграции новых сотрудников

Лесопромышленная группа «Свеза» запустила современную цифровую платформу «Кампус» для обучения новичков компании. Инно
26.11.2024 «Свеза» автоматизировала процессы продаж и управление клиентским сервисом на базе Elma365

Компания «Свеза» провела импортозамещение платформы SAP совместно с интегратором «Мастердата». Компания «Свеза» переехала на российскую low-code-платформу Elma365, тем самым повысив эффективность

29.10.2024 «Свеза» в Тюмени автоматизирует процессы для испытаний фанеры

Комбинат «Свеза» в Тюмени приобрел современный фрезерный станок с числовым программным управлением, который позволит расширить количество лабораторных испытаний фанеры на производстве. Инструмент может а
03.09.2024 «Свеза» запускает дистанционные медосмотры для сотрудников

Лесопромышленная группа «Свеза» инвестирует в повышение безопасности и улучшение условий труда своих сотрудников. Комп
13.05.2024 «Свеза» разработала приложение для подсчета листового материала

Лесопромышленная группа «Свеза» разработала уникальный метод для подсчета листового материала от производителей практи
22.04.2024 «Свеза» автоматизирует систему управления поручениями

Лесопромышленная группа «Свеза» к 2025 г. полностью перейдет на автоматизированную ВРМS-платформу управления поручения
15.04.2024 Переход на электропогрузчики помог «Свезе» сэкономить до 1 млн рублей

Отказ лесопромышленной группы «Свеза» от погрузчиков на углеводородном топливе в пользу машин с литий-ионными батареями пока
01.04.2024 «Свеза» запатентовала новый способ определения дефектов древесины с использованием ИИ

Комбинат «Свеза» в Костроме получил новый патент на собственную инновацию — «Способ определения и класс
15.02.2024 «Свеза» сократила время разработки продуктов более чем в два раза

Лесопромышленная группа «Свеза» с момента открытия центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
29.01.2024 «Свеза» обучила цифровой грамотности около 5,3 тыс. сотрудников

Лесопромышленная группа «Свеза» обучила почти 5,3 тыс. сотрудников цифровой грамотности, в рамках проекта «Цифровая «<
27.12.2023 «Свеза» увеличила объем и скорость закрытия вакансий с применением инструментов искусственного интеллекта

Компания «Свеза» – российская компания по производству березовой фанеры – автоматизировала процесс подб
06.12.2021 «Свеза» автоматизировала процесс найма персонала с помощью робота Sever.AI

«Свеза» решила проблему автоматизации входящего потока кандидатов, используя HRTech-решения ко
17.08.2021 Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы»

ью», — отметила Ольга Реботунова, менеджер по программам стажировок и бренда работодателя компании «Свеза». Искусственный интеллект проводит отбор стажеров следующим образом: студенты откликают
01.06.2021 «Свеза» запускает портал инноваций

Компания «Свеза», производитель березовой фанеры, запустила новый информационный продукт – Свеза
02.12.2019 «Инфосистемы Джет» модернизировала систему ИБ группы «Свеза»

«Инфосистемы Джет» завершила проект по модернизации системы обеспечения информационной безопасности группы «Свеза» — мирового лидера в производстве березовой фанеры. Результатом выполненных работ стало повышение уровня защищенности предприятия от сетевых атак. Задача была продиктована необходимостью


Публикаций - 64, упоминаний - 137

Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1434686, в очереди разбора - 728664.
Создано именных указателей - 193174.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/