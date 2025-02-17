Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех

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Владимир Вавра, Руководитель отдела инфраструктуры данных, ОХК "УРАЛХИМ". "Как облака могут помочь построить цифровую инфраструктуру?" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"
Валерий Пшеничный, Руководитель департамента архитектуры информационных систем, ОХК «УРАЛХИМ» "Импортозамещение или цифровое развитие? Как изменились приоритеты компаний", конференция CNews "Цифровая трансформация 2023", 30.03.2023
Уралхим ОХК ОЦО и организации, системы, технологии, персоны:
|Лоран Анна 7 6
|Андрианов Павел 84 5
|Киселёв Алексей 60 5
|Мураховский Эдуард 38 5
|Юсупов Аркадий 4 4
|Босенко Павел 18 4
|Алешкин Сергей 65 4
|Заянц Илья 46 4
|Лессар Георгий 8 4
|Суровцев Владимир 18 4
|Григорьев Максим 45 3
|Дроздов Константин 6 3
|Дорожко Алексей 6 3
|Остроумов Максим 10 3
|Наймарк Александр 7 3
|Бурякова Анастасия 6 3
|Степанов Сергей 24 3
|Михеев Дмитрий 40 3
|Никулин Иван 4 3
|Барков Алексей 37 3
|Васильев Алексей 15 3
|Кравченко Александр 16 3
|Бухвалов Дмитрий 17 3
|Фридкин Станислав 10 3
|Бычков Николай 11 3
|Новожилов Алексей 20 3
|Решетников Андрей 6 3
|Бирюков Артем 10 3
|Гребеник Геннадий 38 3
|Вавра Владимир 23 3
|Раскина Ирина 24 3
|Слученков Антон 14 3
|Пугачева Ольга 7 3
|Простоквашин Игорь 19 3
|Лукьянов Алексей 3 3
|Щепалин Олег 23 3
|Букин Кирилл 3 3
|Рузов Дмитрий 3 3
|Кондрахина Мария 3 3
|Хацкевич Александр 3 3
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