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Индексная книга (каталог) CNews*
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Уралхим ОХК ОЦО Объединенный центр обслуживания Уралхим Инновация УралАйТех

Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех

 

Владимир Вавра, Руководитель отдела инфраструктуры данных, ОХК "УРАЛХИМ". "Как облака могут помочь построить цифровую инфраструктуру?" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"

 

Валерий Пшеничный, Руководитель департамента архитектуры информационных систем, ОХК «УРАЛХИМ» "Импортозамещение или цифровое развитие? Как изменились приоритеты компаний", конференция CNews "Цифровая трансформация 2023", 30.03.2023


17.02.2025 Приглашаем на GLOBAL TECH FORUM | ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 1
08.12.2023 Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита 1
27.11.2023 Sareх собрал лидеров промышленного и гражданского строительства на конференции по цифровизации 1
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
24.04.2023 В России открыли первую дистанционную магистратуру по химии и ИТ 1
18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 1
16.12.2022 Названы самые успешные агротех-стартапы 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 2
13.09.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
30.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
19.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
03.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
01.07.2019 «Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов 2
02.11.2018 CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Уралхим ОХК ОЦО и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 221 5
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 83 3
Ланит - Норбит - Norbit 370 3
Comindware - Колловэар 156 3
Biocad - Биокад 82 2
Naumen - Наумен 627 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
UIPath 101 1
Schneider Electric 575 1
Microsoft Corporation 24662 1
AMD - Advanced Micro Devices 4245 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
SAP SE 5280 1
8259 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
Oracle Corporation 6705 1
1С-Битрикс - Bitrix 581 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 1
Haulmont - Хоулмонт 111 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
ТехЛАБ 26 1
Аэроклуб ИТ 3 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Ланит Интеграция 190 1
АгроСигнал 7 1
Сенсорные Системы 65 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Infomaximum - Инфомаксимум 33 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
Газпром ЦПС 27 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли 8 1
Sarex - Сарекс 5 1
FlySeeAgro - Летай и смотри агро 1 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 196 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 13
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 5
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 4
ВкусВилл - Избёнка 159 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 3
Альфа-Банк 1777 3
Фора Банк 57 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 3
Hyundai Motor Company 388 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 3
Свеза - Sveza 35 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
РМГ - Русская Медиагруппа 18 3
ТрансФин-М 10 3
Мосинжпроект 14 3
ОТЭКО ГК 21 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1032 2
Северсталь ПАО - Severstal 484 2
Кофемания 53 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 8 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Силовые машины 111 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 3
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
АФТ - Ассоциация Финтех 169 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12799 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 8
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5340 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 5
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 486 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5397 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5803 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4030 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1195 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5296 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 627 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10147 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3551 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5323 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 530 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1040 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 892 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2502 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5056 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 368 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9425 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 774 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12692 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Kaspersky Internet Security 458 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 125 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 38 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
Microsoft Windows 15717 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 157 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Kaspersky Sandbox 7 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 59 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 705 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 275 1
Infomaximum - Proceset Process mining 30 1
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 22 1
Sherpa RPA 24 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1593 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
Лоран Анна 7 6
Андрианов Павел 84 5
Киселёв Алексей 60 5
Мураховский Эдуард 38 5
Юсупов Аркадий 4 4
Босенко Павел 18 4
Алешкин Сергей 65 4
Заянц Илья 46 4
Лессар Георгий 8 4
Суровцев Владимир 18 4
Григорьев Максим 45 3
Дроздов Константин 6 3
Дорожко Алексей 6 3
Остроумов Максим 10 3
Наймарк Александр 7 3
Бурякова Анастасия 6 3
Степанов Сергей 24 3
Михеев Дмитрий 40 3
Никулин Иван 4 3
Барков Алексей 37 3
Васильев Алексей 15 3
Кравченко Александр 16 3
Бухвалов Дмитрий 17 3
Фридкин Станислав 10 3
Бычков Николай 11 3
Новожилов Алексей 20 3
Решетников Андрей 6 3
Бирюков Артем 10 3
Гребеник Геннадий 38 3
Вавра Владимир 23 3
Раскина Ирина 24 3
Слученков Антон 14 3
Пугачева Ольга 7 3
Простоквашин Игорь 19 3
Лукьянов Алексей 3 3
Щепалин Олег 23 3
Букин Кирилл 3 3
Рузов Дмитрий 3 3
Кондрахина Мария 3 3
Хацкевич Александр 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 145163 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1485 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1479 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
ДНР - Мариуполь 27 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3118 1
Европа 21802 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1781 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 530 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 66 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4848 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2422 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2763 2
Экономический эффект 1071 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1888 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5444 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 352 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3663 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5855 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3124 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2134 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6725 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 1
Ботаника - Растения - Plantae 1048 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6146 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 275 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1625 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2330 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1005 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4379 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2021 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 479 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1373 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 8
Gartner - Гартнер 3560 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 443 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 6
CNews Большие данные 4 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

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