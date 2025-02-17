Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех

Sareх собрал лидеров промышленного и гражданского строительства на конференции по цифровизации 1

В России открыли первую дистанционную магистратуру по химии и ИТ 1

Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 1

Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 2