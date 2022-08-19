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Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»;
Олег Щепалин, ИТ-директор, «Дом.РФ»;
Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Национальный расчётный депозитарий;
Максим Григорьев, генеральный директор, Ассоциация «Финтех»;
Константин Дроздов, руководитель по информационным технологиям Дивизиона управления крупными проектами, МХК «Еврохим»;
Павел Босенко, CIO, Росморпорт;
Анна Лоран, руководитель проектов, филиал ОЦО АО «ОХК Уралхим»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Георгий Лессар, технический директор, группа «Абсолют»;
представитель компании TalentTech.

Вопросы к обсуждению:

Рынок импортозамещения

  • Как государство поддерживает разработку отечественных ИТ-продуктов?
  • Какие еще меры поддержки необходимы отрасли?
  • Насколько велика роль госзаказа в развитии отечественного производства электроники и ПО?
  • В каких секторах существуют полноценные аналоги продукции ушедших вендоров?
  • Насколько безопасно использование Open Source-решений?
  • Как составить план миграции на российские решения?
  • Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?
  • Существует ли у российских разработчиков полноценная экосистема?

Технологии

  • Импортозамещение в сфере ПО.
  • Импортозамещение в сфере оборудования.
  • Миграция западных продуктов на отечественные платформы.
  • Проблемы интеграции legacy-систем.
  • Информационная безопасность в новых условиях.

Тренды и перспективы

  • Как импортозамещение изменит российский рынок ИТ.
  • Перспективы российских решений на мировом рынке.
  • Готов ли кадровый рынок к тотальному импортозамещению.
  • Является ли импортозамещение гарантией безопасности.
  • Каким будет ИТ-ландшафт России к 2025 г.

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Бизнес

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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