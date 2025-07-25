Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП

Разделы

Росморпорт ФГУП предприятие обладает крупнейшим в мире ледокольным флотом и реализует флагманские проекты в своей отрасли, например, первый дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин», «зеленые» паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», беспрецедентные по масштабности дноуглубительные работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Одной из приоритетных задач «Росморпорта» является эксплуатация и развитие систем обеспечения безопасности мореплавания. В хозяйственном ведении предприятия находятся 24 Службы управления движением судов (СУДС). В 2023 году «Росморпорту» исполнилось 20 лет.

 

 

 

 

"Цифровое развитие с учётом тенденций импортозамещения" Павел Босенко, Начальник Управления информационных технологий, Росморпорт, март 2023 года 

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ


25.07.2025 Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» переходит на PostgreSQL и ОС «Аврора»

рота. Для этого планируется обновить ПО и передать права на использование лицензий. Telegram-канал «Росморпорта» «Росморпорт» переходит на PostgreSQL и «Аврору» Проект разделен на пять этапов.

30.05.2024 «Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное

ановки систем управления движением судов в российских портах, прошел на фоне заявлений руководства «Росморпорта» о планах сделать «Ситроникс» ключевым игроком в области портовых систем управлен
29.12.2023 ФГУП «Росморпорт» успешно завершило пилотный проект по переводу СУДС Сочи на российское ПО

ветствии берегового объекта всем требованиям Минтранса России. Об этом CNews сообщили представители ФГУП «Росморпорт». Перевод работы СУДС Сочи с иностранного на отечественное ПО – пилотный про
03.10.2023 Паромы Росморпорта получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности

Экопаромы ФГУП «Росморпорт» «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», осуществляющие перевозки на
01.06.2023 Sitronics Group оснастит морской порт Сочи отечественной СУДС

Sitronics Group и ФГУП «Росморпорт» подписали контракт на оснащение морского порта Сочи системой управления дви
07.06.2022 Sitronics KT оснастит технологиями автономного судовождения паромы, соединяющие Калининградскую и Ленинградскую области

овой центр дистанционного управления (ЦДУ) — это будет первый подобный центр на территории России. «ФГУП «Росморпорт» в рамках пилотного проекта по внедрению технологий «а-Навигации» совместно

02.06.2022 «Росморпорт» и «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ

оговорились объединить усилия для обеспечения эффективного перехода всех структурных подразделений «Росморпорта» на российское офисное программное обеспечение в соответствии с законодательством
23.07.2021 Единая отраслевая система электронного документооборота ФГУП «Росморпорт» объединила подведомственные организации «Росморречфлота»

данными в рамках бизнес-процессов организаций и предприятий. Подобное решение было реализовано для ФГУП «Росморпорт». ФГУП «Росморпорт» принимает активное участие в работах, связанных с
12.07.2021 «ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве

ощадка «ТЭК-Торг» (АО «ТЭК-Торг») и Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») подписали соглашение о сотрудничестве в области проведения закупочных проц
21.10.2014 «Ай-Теко» создала платформу виртуализации для «Росморпорта»

шении проекта по созданию платформы виртуализации на базе Microsoft Hyper-V, выполненного по заказу ФГУП «Росморпорт». «Для оптимизации использования доступных нам серверных мощностей руководст
23.04.2014 Digital Design модернизировала СЭД в Центральном аппарате «Росморпорта»

завершила работы по модернизации системы электронного документооборота (СЭД) в Центральном аппарате ФГУП «Росморпорт». Заказчику было установлено специализированное решение, разработанное компа
18.12.2012 «Транзас» модернизировал навигационное оборудование, установленное на ледоколах «Росморпорта»

Компания «Транзас» модернизировала навигационное оборудование, установленное на ледоколах ФГУП «Росморпорт», до последней версии ЭКНИС Navi-Sailor 4000. В рамках договора на судах был
19.09.2012 Softline поставила ПО Kaspersky Business Space Security в Северо-Западный бассейновый филиал «Росморпорта»

вку программного обеспечения Kaspersky Business Space Security в Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт». Северо-Западный бассейновый филиал «Росморпорта» уже не первый год пользуе
30.05.2012 «Росморпорт» завершил внедрение корпоративной информационной системы

Во ФГУП «Росморпорт» завершено внедрение корпоративной информационной системы (КИС). Единая сист
28.04.2011 GMCS тиражирует корпоративную ИС на филиалы «Росморпорта»

алтинговая компания GMCS приступила к тиражированию корпоративной информационной системы управления ФГУП «Росморпорт» на базе решений Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos Enterprise Planning в Аз
14.09.2010 GMCS внедряет корпоративную информационную систему во ФГУП «Росморпорт»

MCS сообщила о завершении первого этапа проекта по созданию корпоративной информационной системы во ФГУП «Росморпорт». Проект призван повысить эффективность управления финансово-экономической д
28.08.2006 В "Росморпорте" внедрена система электронного документооборота

нии "Аплана". По завершении проекта СЭД объединит в единое информационное пространство 21 площадку "Росморпорта" и будет включать более 1200 рабочих мест. Федеральное государственное унитарное


Публикаций - 78, упоминаний - 194

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1378 13
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 156 8
Microsoft Corporation 25275 8
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 7
МегаФон 9961 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5296 6
SAP SE 5442 6
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 122 5
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 31 5
Интехком - Intechcom 11 5
Docsvision - ДоксВижн 1032 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 5
Ростелеком 10358 4
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 4
IBM - International Business Machines Corp 9557 4
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 234 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2529 3
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 108 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 59 2
Т1 Диджитал - T1 Digital 6 2
Virsign - Вирсайн Инновации 8 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3310 2
Softline - Софтлайн 3295 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 2
9038 2
Сател 165 2
Oracle Corporation 6884 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1839 2
АйТи - Аплана Группа компаний 175 2
АйТи 1440 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 2
Selectel - Селектел 450 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 91 2
Ростех - Автоматика Концерн 1746 2
Yandex - Яндекс 8518 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 14
МКБ - Московский кредитный банк 618 11
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 11
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 572 8
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 565 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 7
Югория - страховая компания 43 7
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 5
РЖД - Российские железные дороги 2008 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 5
Газпром ПАО 1422 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 180 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 4
Северсталь ПАО - Severstal 565 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8244 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 3
Почта России ПАО 2253 3
ВТБ Лизинг 68 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 3
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 3
Синара ГК - Sinara Group 116 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 3
Лента - Сеть розничной торговли 2277 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 3
Фора Банк 75 2
ОСК - Балтийский завод 28 2
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 27 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3471 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 182 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4808 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6312 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 3
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 31 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2820 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4951 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2181 2
Федеральное казначейство России 1880 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 218 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 2
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 15 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 6 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3383 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 155 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
АСРТ РФ - Ассоциация связистов речного транспорта Российской Федерации 1 1
Российская палата судоходства - АСК - Ассоциация судоходных компаний - СОРОСС - Союз российских судовладельцев 3 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
ГосИнформСистемы 155 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 315 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73499 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34044 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13369 13
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 43 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18379 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3068 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13008 8
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 548 8
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 353 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 7
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 7
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 251 7
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1066 7
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 567 7
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 665 7
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 349 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 6
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 5
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 32 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 5
Ситроникс - СиТрафик СУДС - Система управления движением судов 5 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1538 3
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 12 3
Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 941 3
Microsoft Dynamics 1186 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 3
Microsoft Windows 16373 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 2
FreePik 1456 2
Linux OS 10948 2
Новые облачные технологии - МойОфис 900 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2895 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 521 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
Docsvision СЭД - ECM-система 244 2
Intersoft Lab - Референт 156 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 2
Docker - Платформа распределённых приложений 442 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 938 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
Transas Navi-Sailor ECDIS - ЭКНИС 7 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 16 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 1
SUSE Rancher 25 1
Metabase 11 1
Iridium SBD - Iridium Short Burst Data 3 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 155 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 66 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
UseTech - UseBus 31 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 140 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Босенко Павел 18 18
Галкин Николай 121 11
Попов Игорь 16 10
Едренкин Анатолий 13 10
Меденцев Константин 100 10
Гатин Виталий 14 9
Дружинин Станислав 20 7
Мураховский Эдуард 38 7
Макевнин Борис 44 7
Вавра Владимир 23 7
Путин Сергей 72 7
Залманов Андрей 37 7
Кабаков Ярослав 62 7
Симонов Сергей 9 6
Кондратьев Дмитрий 33 5
Тульчинский Станислав 85 5
Лоран Анна 7 5
Лессар Георгий 8 5
Андрианов Павел 84 5
Киселёв Алексей 80 5
Григорьев Максим 55 4
Дроздов Константин 6 4
Щепалин Олег 23 4
Сологуб Денис 75 3
Заянц Илья 56 3
Морозов Константин 10 3
Минаев Андрей 15 3
Дорожко Алексей 6 3
Остроумов Максим 14 3
Мнев Игорь 17 3
Пожидаев Николай 85 3
Бурилов Андрей 117 3
Натрусов Артем 312 3
Тараторин Александр 58 3
Карпунин Алексей 50 3
Данилов Михаил 32 2
Налепов Роман 21 2
Гребеник Геннадий 51 2
Шатунов Илья 5 2
Григоренко Вадим 55 2
Россия - РФ - Российская федерация 157537 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45885 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18676 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 825 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1578 5
Европа 24654 5
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 454 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 97 4
Финляндия - Финляндская Республика 3658 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 4
Россия - ЮФО - Севастополь 582 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 3
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 106 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1714 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 3
Азовско-Черноморский бассейн 9 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск 13 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 101 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 2
Казахстан - Республика 5814 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1024 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 2
Земля - планета Солнечной системы 10671 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 2
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 46 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 621 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 717 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2429 2
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 29 2
Азовское море - Азовское побережье 45 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 82 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10360 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6262 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 15
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1744 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2596 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 3
Импортозамещение - параллельный импорт 566 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1933 2
АиФ - Аргументы и факты 50 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11419 1
Ведомости 1260 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8398 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 7
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 68 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
РАН - Российская академия наук 2020 1
МЭИ - Московский энергетический институт 159 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 224 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 42 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Docflow 147 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
CNews AWARDS - награда 556 1
