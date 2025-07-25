Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росморпорт ФГУП предприятие обладает крупнейшим в мире ледокольным флотом и реализует флагманские проекты в своей отрасли, например, первый дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин», «зеленые» паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», беспрецедентные по масштабности дноуглубительные работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Одной из приоритетных задач «Росморпорта» является эксплуатация и развитие систем обеспечения безопасности мореплавания. В хозяйственном ведении предприятия находятся 24 Службы управления движением судов (СУДС). В 2023 году «Росморпорту» исполнилось 20 лет.
"Цифровое развитие с учётом тенденций импортозамещения" Павел Босенко, Начальник Управления информационных технологий, Росморпорт, март 2023 года
СОБЫТИЯ
|25.07.2025
|
Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» переходит на PostgreSQL и ОС «Аврора»
рота. Для этого планируется обновить ПО и передать права на использование лицензий. Telegram-канал «Росморпорта» «Росморпорт» переходит на PostgreSQL и «Аврору» Проект разделен на пять этапов.
|30.05.2024
|
«Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное
ановки систем управления движением судов в российских портах, прошел на фоне заявлений руководства «Росморпорта» о планах сделать «Ситроникс» ключевым игроком в области портовых систем управлен
|29.12.2023
|
ФГУП «Росморпорт» успешно завершило пилотный проект по переводу СУДС Сочи на российское ПО
ветствии берегового объекта всем требованиям Минтранса России. Об этом CNews сообщили представители ФГУП «Росморпорт». Перевод работы СУДС Сочи с иностранного на отечественное ПО – пилотный про
|03.10.2023
|
Паромы Росморпорта получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности
Экопаромы ФГУП «Росморпорт» «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», осуществляющие перевозки на
|01.06.2023
|
Sitronics Group оснастит морской порт Сочи отечественной СУДС
Sitronics Group и ФГУП «Росморпорт» подписали контракт на оснащение морского порта Сочи системой управления дви
|07.06.2022
|
Sitronics KT оснастит технологиями автономного судовождения паромы, соединяющие Калининградскую и Ленинградскую области
овой центр дистанционного управления (ЦДУ) — это будет первый подобный центр на территории России. «ФГУП «Росморпорт» в рамках пилотного проекта по внедрению технологий «а-Навигации» совместно
|02.06.2022
|
«Росморпорт» и «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ
оговорились объединить усилия для обеспечения эффективного перехода всех структурных подразделений «Росморпорта» на российское офисное программное обеспечение в соответствии с законодательством
|23.07.2021
|
Единая отраслевая система электронного документооборота ФГУП «Росморпорт» объединила подведомственные организации «Росморречфлота»
данными в рамках бизнес-процессов организаций и предприятий. Подобное решение было реализовано для ФГУП «Росморпорт». ФГУП «Росморпорт» принимает активное участие в работах, связанных с
|12.07.2021
|
«ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве
ощадка «ТЭК-Торг» (АО «ТЭК-Торг») и Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») подписали соглашение о сотрудничестве в области проведения закупочных проц
|21.10.2014
|
«Ай-Теко» создала платформу виртуализации для «Росморпорта»
шении проекта по созданию платформы виртуализации на базе Microsoft Hyper-V, выполненного по заказу ФГУП «Росморпорт». «Для оптимизации использования доступных нам серверных мощностей руководст
|23.04.2014
|
Digital Design модернизировала СЭД в Центральном аппарате «Росморпорта»
завершила работы по модернизации системы электронного документооборота (СЭД) в Центральном аппарате ФГУП «Росморпорт». Заказчику было установлено специализированное решение, разработанное компа
|18.12.2012
|
«Транзас» модернизировал навигационное оборудование, установленное на ледоколах «Росморпорта»
Компания «Транзас» модернизировала навигационное оборудование, установленное на ледоколах ФГУП «Росморпорт», до последней версии ЭКНИС Navi-Sailor 4000. В рамках договора на судах был
|19.09.2012
|
Softline поставила ПО Kaspersky Business Space Security в Северо-Западный бассейновый филиал «Росморпорта»
вку программного обеспечения Kaspersky Business Space Security в Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт». Северо-Западный бассейновый филиал «Росморпорта» уже не первый год пользуе
|30.05.2012
|
«Росморпорт» завершил внедрение корпоративной информационной системы
Во ФГУП «Росморпорт» завершено внедрение корпоративной информационной системы (КИС). Единая сист
|28.04.2011
|
GMCS тиражирует корпоративную ИС на филиалы «Росморпорта»
алтинговая компания GMCS приступила к тиражированию корпоративной информационной системы управления ФГУП «Росморпорт» на базе решений Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos Enterprise Planning в Аз
|14.09.2010
|
GMCS внедряет корпоративную информационную систему во ФГУП «Росморпорт»
MCS сообщила о завершении первого этапа проекта по созданию корпоративной информационной системы во ФГУП «Росморпорт». Проект призван повысить эффективность управления финансово-экономической д
|28.08.2006
|
В "Росморпорте" внедрена система электронного документооборота
нии "Аплана". По завершении проекта СЭД объединит в единое информационное пространство 21 площадку "Росморпорта" и будет включать более 1200 рабочих мест. Федеральное государственное унитарное
