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Единая отраслевая система электронного документооборота ФГУП «Росморпорт» объединила подведомственные организации «Росморречфлота»

Одним из направлений деятельности ЗАО «Диджитал дизайн» является разработка комплексных отраслевых систем электронного документооборота для перехода от обмена документами к обмену данными в рамках бизнес-процессов организаций и предприятий. Подобное решение было реализовано для ФГУП «Росморпорт».

ФГУП «Росморпорт» принимает активное участие в работах, связанных с цифровым развитием и трансформацией транспортной отрасли. Одним из приоритетных направлений предприятие определило переход на безбумажные технологии обработки информации. Эта идея нашла отклик в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и была оформлена в виде необходимых нормативно-правовых документов, регламентирующих создание Единой отраслевой системы электронного документооборота и определения ФГУП «Росморпорт» ее оператором. Для практической реализации принятых решений была проведена конкурентная процедура, по итогам которой исполнителем работ была выбрана компания «Диджитал дизайн», один из ведущих разработчиков и интеграторов программного обеспечения в России.

В качестве основы для реализации решения была определена система документационного управления «Приоритет» на базе программной платформы Docsvision. Реализация проекта заняла чуть больше года. За это время компания «Диджитал дизайн» совместно с ФГУП «Росморпорт» спроектировала и создала информационную систему в строгом соответствии с требованиями технического задания. Сейчас ЗАО «Диджитал дизайн» осуществляет ее техническое сопровождение.

Как объект информатизации Единая отраслевая система электронного документооборота функционирует во ФГУП «Росморпорт» (включая все филиалы предприятия), Федеральном агентстве морского и речного транспорта и тридцати четырех подведомственных агентству организациях, формируя единое защищенное пространство обмена данными и документами в электронном виде.

Создание решения такого уровня оптимизировало документационные процессы организаций-участников взаимодействия, вследствие чего:

увеличена скорость обмена информацией;

внедрена возможность организации сквозного контроля исполнения поручений;

сокращено время регистрации переписки ведомств;

снижены затраты на закупку и обслуживание оборудования и прикладного программного обеспечения;

повышен уровень информационной безопасности.

«Это масштабное внедрение отраслевой системы, которая создала фундамент для построения единой отечественной информационной платформы отрасли. Совместно с ФГУП «Росморпорт» мы спроектировали, создали и внедрили современное решение, которое является надежной основной дальнейшего цифрового развития как заказчика, так отрасли в целом», – сказал руководитель направления документационного управления «Диджитал дизайн» Сергей Дербенков.

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