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Virsign Вирсайн Инновации


система дистанционного управления промышленной техникой


24.04.2025 Визуальные фильтры для промышленных задач. Маленькое улучшение в рамках сложных процессов 2
03.10.2024 «Интехком» оценил эффективность кранов на дистанционном управлении 1
05.02.2024 VR-симуляторы для студентов-крановщиков 1
20.12.2023 «Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения 1
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Virsign и организации, системы, технологии, персоны:

Интехком - Intechcom 8 4
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Ninsar - Нинсар 2 1
Varwin 10 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2992 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1629 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3000 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5403 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1851 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 296 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16270 1
Оцифровка - Digitization 4652 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 1
Видеокамера - Camcorder 2286 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1683 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12215 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6461 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1082 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11429 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2569 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 1
Joystick - Джойстик 1135 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1506 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1297 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1502 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12761 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1291 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5437 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3545 1
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4662 1
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
Rokid X-Craft AR-очки 2 1
Проектные технологии - AURORAi 2 1
МТС 5G-сеть 19 1
BRIO MRS - Mixed Reality System 2 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
Liebherr LHM 1 1
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