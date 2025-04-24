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Virsign Вирсайн Инновации
система дистанционного управления промышленной техникой
Virsign и организации, системы, технологии, персоны:
|Интехком - Intechcom 8 4
|Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
|Ninsar - Нинсар 2 1
|Varwin 10 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
|Астахов Сергей 8 1
|Овян Игорь 4 1
|Овян Алексей 1 1
|Воробьев Савва 3 1
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