Визуальные фильтры для промышленных задач. Маленькое улучшение в рамках сложных процессов

Компания «Интехком» и её технологический партнер компания «Вирсайн Инновации» внедряет систему дистанционного управления кранами на цементном заводе Норильского обеспечивающего комплекса. В этом проекте впервые реализована новая опция. Об этом CNews сообщили представители «Интехком».

«В цеху постоянная пыль, мелкодисперсная взвесь, — сказал Савва Воробьев, технический директор компании «Вирсайн Инновации», — Она мешает крановщикам ясно видеть, что происходит на площадке. Мы интегрировали в систему дистанционного управления визуальные фильтры, с помощью которых повышаем контрастность изображения на экранах и в VR-шлеме. В период разработки мы выбрали максимально запыленный цех, установили камеру на кран и в течение двух недель следили за ее работой, подбирали оптимальные параметры и фильтры, чтобы добиться большей четкости. Результатом — довольны. Во время испытаний машинисты кранов уже отметили, что эта опция им особенно понравилась».

В целом, разработки, которые мы внедряем, позволяют операторам промышленной техники видеть больше (закрываем слепые зоны машиниста дополнительными камерами) и лучше — с помощью фильтров.