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Интехком Intechcom
«Интехком» (Intechcom) работает на рынке промышленной автоматизации, создает собственные решения для «Индустрии 4.0»
Интехком и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
|Liebherr LHM 1 1
|Овян Игорь 4 4
|Воробьев Савва 3 3
|Астахов Сергей 8 2
|Овян Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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