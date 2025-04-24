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Интехком Intechcom

Интехком - Intechcom

«Интехком» (Intechcom) работает на рынке промышленной автоматизации, создает собственные решения для «Индустрии 4.0»


24.04.2025 Визуальные фильтры для промышленных задач. Маленькое улучшение в рамках сложных процессов 1
03.10.2024 «Интехком» оценил эффективность кранов на дистанционном управлении 2
05.02.2024 VR-симуляторы для студентов-крановщиков 2
20.12.2023 «Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения 3
26.09.2023 Инжиниринговая компания «Интехком» совместно со «Скилар» протестировали комплекты дополненной реальности 2
17.07.2023 По заказу НЛМК компания «Интехком» внедряет удаленное управление промышленными кранами на складе сыпучих материалов 2
05.10.2022 Компания «Интехком» представила управление краном с помощью VR 2
12.08.2022 «Интехком» создала гиперреалистичный VR-тренажер для крановщиков 2

Публикаций - 8, упоминаний - 16

Интехком и организации, системы, технологии, персоны:

Virsign - Вирсайн Инновации 5 4
Vuzix 9 1
Ростех - Автоматика Концерн 1657 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 6
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 5
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 2
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2992 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 593 4
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4068 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1506 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1291 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
Контрастность 2866 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1297 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12761 1
Joystick - Джойстик 1135 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1502 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1183 1
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Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 906 1
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9786 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13600 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10334 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1629 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
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Овян Игорь 4 4
Воробьев Савва 3 3
Астахов Сергей 8 2
Овян Алексей 1 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 452 3
Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 253 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 26 1
Россия - Заполярье 120 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 42 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 603 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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