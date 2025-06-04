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Норникель Норильский никель Заполярный филиал


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Первый выпуск крановщиков, обученных с помощью VR-технологий 1
11.12.2024 «Норникель Спутник» снижает ИТ-риски благодаря внедрению российской системы виртуализации zVirt 1
03.10.2024 «Интехком» оценил эффективность кранов на дистанционном управлении 1
19.08.2024 «Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata 1
02.04.2024 Компания НТР на руднике «Скалистый» протестировала отечественную систему позиционирования собственной разработки. 2
05.02.2024 VR-симуляторы для студентов-крановщиков 1
29.08.2022 Изобретатели IN’HUB представили свои технологии на форуме «Технопром-2022» 1
18.06.2020 В «Норникеле» завершено создание единой системы диспетчеризации производства 1
22.10.2019 IBS разработала единые принципы работы с МТР для «Норникеля» 2
06.06.2019 «Норникель» и SAP будут создавать ИТ-решения для металлургов в совместной лаборатории 2
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» 1
02.04.2019 Юрий Шеховцов, ИТ-директор «Норникеля» – о роботах и цифровых двойниках 2
05.12.2018 «Норникель» улучшил свои дата-центры на полмиллиарда рублей 1
05.12.2018 «Норникель» модернизировал собственные дата-центры 1
13.09.2018 Как Норникель оцифровал производство 2
07.07.2017 «Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи и позиционирования на руднике «Заполярный» компании «Норникель» 1
28.12.2016 Рабочие станции и серверы «Норильского обеспечивающего комплекса» — под защитой Dr.Web 2
04.10.2016 Две трети бизнес-абонентов МТС в Красноярском крае используют М2М-сервисы 2
19.06.2013 «Норильский никель» внедряет систему мониторинга транспорта и контроля расхода топлива Omnicomm в своем автопарке 1
31.01.2013 МТС увеличила количество базовых станций 3G в Красноярском крае на 35% 2
16.03.2009 IBS создала систему хранения данных для «Норильского никеля» 2
21.04.2008 «Норникель» приобрел средства моделирования БД CA ERwin Modeling Suite 1
28.02.2007 ГМК «Норильский никель» подводит итоги внедрения SAP 4
30.01.2007 ГМК «Норильский Никель» организует ЕИСУ ИТ-ресурсами 3
21.12.2006 "Норильский Никель" создал единую систему НСИ МТР 1
07.11.2006 "Норильский Никель" модернизировал вычислительный комплекс 1
18.02.2005 В "Норникеле" промоделировали бизнес-процессы 1

Публикаций - 27, упоминаний - 41

Норникель и организации, системы, технологии, персоны:

Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1653 2
SAP SE 5334 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions 92 2
Сумма Технологий 23 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 2
Интехком - Intechcom 9 2
Virsign - Вирсайн Инновации 6 2
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Ланит - Норбит - Norbit 383 1
Открытые технологии 706 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Softline - Софтлайн 2989 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
ИнфраМенеджер 12 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
СПбЭК-Майнинг 2 1
Шахты 0 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 276 1
Orion soft - Орион софт - 142 1
Системы документооборота 501 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 519 26
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 2
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 1
Востокгеофизика 2 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 1
Норникель - Норметимпэкс 2 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 5 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3090 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3130 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11423 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11758 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2625 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5521 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13817 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12908 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3842 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10686 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5954 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1311 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 821 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 238 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 790 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4733 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 2
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2231 2
Стандартизация - Standardization 2176 2
Система жизнеобеспечения 152 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4169 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 492 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4684 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1111 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4188 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6544 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1030 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 3
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 32 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 9 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 139 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5038 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Омникомм - Omnicomm FTC 3 1
Омникомм - Omnicomm Autocheck 6 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
Омникомм - Omnicomm FAS ГЛОНАСС 7 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
CA ERwin - CA ERwin Modeling Suite - Model Manager - ERwin Examiner - ModelMart 19 1
CA BPwin - Process Modeler 13 1
IBM Storage - IBM DS servers 53 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 44 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 123 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 27 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 134 1
НТР - Новые телеком-решения 28 1
Liebherr LHM 1 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 136 1
Шеховцов Юрий 34 2
Трапезин Владимир 30 2
Филатов Андрей 114 1
Малышев Сергей 83 1
Чуглин Александр 2 1
Потанин Владимир 67 1
Дяченко Сергей 2 1
Данилов Баир 2 1
Воронкова Ирина 1 1
Рыбин Егор 1 1
Бауман Геннадий 3 1
Емельянов Станислав 67 1
Низомиддинов Олег 12 1
Воронов Сергей 3 1
Терещенко Андрей 1 1
Ганюшкин Александр 1 1
Жуйкова Ирина 3 1
Розов Вадим 1 1
Кочетков Алексей 2 1
Вовок Светлана 1 1
Власюк Максим 11 1
Максимов Антон 2 1
Овян Алексей 1 1
Овян Игорь 5 1
Гасратов Мансур 2 1
Емельянов Роман 1 1
Дельник Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 11
Россия - Заполярье 122 11
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 254 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 12 4
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 27 4
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 84 3
Земля - планета Солнечной системы 10474 3
Европа 24392 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 607 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 32 2
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 43 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1730 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2920 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 607 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 441 1
Россия - СФО - Красноярский край - Краснотуранск 5 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 21 1
Китай - Тайвань 4047 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1621 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 538 1
Россия - СФО - Новосибирск 4439 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1741 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 175 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 70 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 457 1
Россия - ДФО - Приморский край - Надеждинский район - Вольно-Надеждинское 20 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5100 7
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
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