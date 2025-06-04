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Норникель Норильский никель Заполярный филиал
УПОМИНАНИЯ
Норникель и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
|Шеховцов Юрий 34 2
|Трапезин Владимир 30 2
|Филатов Андрей 114 1
|Малышев Сергей 83 1
|Чуглин Александр 2 1
|Потанин Владимир 67 1
|Дяченко Сергей 2 1
|Данилов Баир 2 1
|Воронкова Ирина 1 1
|Рыбин Егор 1 1
|Бауман Геннадий 3 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Воронов Сергей 3 1
|Терещенко Андрей 1 1
|Ганюшкин Александр 1 1
|Жуйкова Ирина 3 1
|Розов Вадим 1 1
|Кочетков Алексей 2 1
|Вовок Светлана 1 1
|Власюк Максим 11 1
|Максимов Антон 2 1
|Овян Алексей 1 1
|Овян Игорь 5 1
|Гасратов Мансур 2 1
|Емельянов Роман 1 1
|Дельник Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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