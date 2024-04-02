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Компания НТР на руднике «Скалистый» протестировала отечественную систему позиционирования собственной разработки.

Компания НТР разработала для Заполярного филиала «Норникеля» систему, которая позволяет контролировать работу машин под землей в режиме реального времени. Это программный код и алгоритмы для высокой точности навигации самоходной буровой установки в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители НТР.

Пилотные испытания прошли в условиях действующей горной выработки, в самом глубоком руднике Евразии. По периметру всего забоя установили маячки, а в самоходной буровой установке — навигационный блок, который, «цепляясь» за них, позволяет машине самой себя позиционировать, выдавая координаты. Система станет отличным инструментом для более точного процесса бурения.

Летом 2024 г. пройдет полномасштабное испытание и проверка системы на длительном цикле работ.

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Антон Максимов, главный менеджер департамента инноваций Заполярного филиала «Норникеля»: «Сделав шаг к импортозамещению, мы сможем достичь существенного экономического эффекта: поможем машинисту в проходке, ведь он будет идти строго по проекту, не «прихватывая» пустую породу, тем самым получим потенциал для улучшения качества добываемой горной массы».

«Проект в мировом масштабе – уникальный. До нас подобных систем никто не реализовывал. У буровой установки вообще есть вшитая система навигации, но она основана на других алгоритмах и оборудовании, которое сейчас в Россию не поставляется. В этом ноу-хау, потому что и программный код полностью российский, и все оборудование произведено на территории нашей страны, на нашем собственном производстве», – отметил руководитель направления систем навигации и робототехники ООО «НТР» Алексей Кочетков.

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