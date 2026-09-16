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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Красноярский край Краснотуранск

СОБЫТИЯ


16.09.2026 «МегаФон» улучшил качество связи в южных округах Красноярского края 1
13.02.2024 «МегаФон» расширил зону LTE-покрытия в Красноярском крае 1
19.08.2019 Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1
15.11.2013 МТС готовит юг Красноярского края к запуску LTE 2
31.01.2013 МТС увеличила количество базовых станций 3G в Красноярском крае на 35% 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1586 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 290 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3371 1
МегаФон 10894 1
Ростелеком 11019 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 31 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Востокгеофизика 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 626 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23091 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9650 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10302 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18211 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29837 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4188 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9835 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9520 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2264 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11902 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1781 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3622 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3432 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4588 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7942 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3295 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4052 1
Пропускная способность - Bandwidth 1925 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18460 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2268 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1769 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9393 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13563 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 481 1
Аветисян Армен 47 1
Криницин Андрей 1 1
Ким Андрей 58 1
Кубарев Владимир 7 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1706 5
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 84 4
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 3
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 119 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1940 3
Россия - СФО - Красноярский край - Курагинский район - Курагино 38 2
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 58 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 193 2
Россия - Бородино 45 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 574 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 23 1
Россия - СФО - Красноярское водохранилище - Красноярское море 3 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 96 1
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 30 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 70 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 297 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 61 1
Россия - СФО - Красноярский край - Боготол 22 1
Россия - Алексеевка 34 1
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 36 1
Россия - СФО - Красноярский край - Крутояр 5 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхний Тагил 12 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 52 1
Россия - Бархатово 5 1
Россия - СФО - Красноярский край - Назаровский район - Назарово 45 1
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 1
Россия - СФО - Красноярский край - Иланский район - Иланский город 19 1
Россия - ДФО - Приморский край - Партизанск 18 1
Россия - СФО - Красноярский край - Каратузское 9 1
Россия - СФО - Красноярский край - Нижнеингашский район - Нижний Ингаш 19 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6238 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10950 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 801 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5786 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
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