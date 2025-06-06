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Россия СФО Красноярский край Нижнеингашский район Нижний Ингаш
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 1
|Егошин Сергей 71 8
|Ким Андрей 36 3
|Распопин Николай 33 2
|Слизень Виталий 242 1
|Аветисян Армен 47 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Простакишин Виталий 2 1
|Кубарев Владимир 6 1
|Радищев Александр 3 1
|Сартаков Сергей 1 1
|Худоногов Алексей 1 1
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