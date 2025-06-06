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Россия СФО Красноярский край Нижнеингашский район Нижний Ингаш

Россия - СФО - Красноярский край - Нижнеингашский район - Нижний Ингаш

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 К летнему сезону МТС прокачала интернет на федеральной трассе «Сибирь» в Красноярском крае 1
26.12.2024 «МегаФон» расширил границы 4G в Красноярском крае 1
25.11.2024 МТС зашла с LTE в таежный поселок, упомянутый в рассказе «певца сибирского края» 1
10.10.2024 МТС запустила LTE в селах поволжских переселенцев 1
19.09.2024 МТС оцифровала сокровищницу каменного века на востоке Красноярского края 1
13.08.2024 Жители Новой Еловки и Сучково в Красноярском крае впервые вышли на связь 1
01.08.2024 МТС запустила 4G в отдаленном поселке Тиличеть на востоке Красноярского края 1
25.06.2024 МТС присоединила к сети еще 26 малых населенных пунктов в Красноярском крае 1
06.05.2024 В малых селах Чулым и Александровка впервые заработал 4G 2
13.07.2023 Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился в малых селах Красноярского края 1
15.05.2023 МТС помогает предотвратить лесные пожары в Красноярском крае 1
01.12.2022 МТС разогнала мобильный интернет на участке Транссиба в районе Нижнего Ингаша 3
09.11.2022 В отдаленном селе на востоке Красноярского края впервые появился мобильный интернет 1
28.06.2017 МТС модернизирует сеть 2G в Красноярском крае 1
23.03.2016 МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
18.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Красноярском крае 2
30.03.2009 «Синтерра» запустила новый участок магистральной сети в СФО 1
18.06.2008 Партнеры «Синтерры» приступили к тестированию «мини-сетей WiMAX» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 10
МегаФон 9312 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
Ростелеком 9953 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 252 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12080 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5073 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53108 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8657 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8151 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68376 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28298 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3684 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21165 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8390 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7500 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1795 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6551 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1115 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1031 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4008 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12916 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10827 3
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 2
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