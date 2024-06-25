МТС присоединила к сети еще 26 малых населенных пунктов в Красноярском крае

ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 26 населенных пунктов Красноярского края. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках, в каждом из которых проживает от 100 до 450 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате масштабных работ по расширению покрытия LTE доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 6000 жителей в 17 районах Красноярского края. Лидерами по количеству населенных пунктов с обновленной сетью стали Абанский, Большеулуйский, Курагинский, Ужурский, Шушенский и Партизанский районы. Остальные 12 локаций расположены в Иланском, Новоселовском, Нижнеингашском, Большемуртинском и других районах края.

Цифровой апгрейд получили жители нескольких старинных сибирских сел, история которых насчитывает более 150 лет. Одним из таких поселений стало село Амонаш, основанное еще в начале 18 века. Происхождение названия села, где по последним данным проживает порядка 200 человек, некоторые краеведы связывают с тубинским князем Амонашем, который не смог выстоять в битве с пришедшими на эти земли казаками. В другой старинной деревне — Мачино Абанского района — еще в 1858 г. имелось 6 казенных дворов и 20 жителей, которые занимались сельским хозяйством. Более полутора века спустя здесь живут и трудятся около 200 человек.

Самым малочисленным из населенных пунктов, где появилась связь и мобильный интернет от МТС, оказалось село Симоново Большеулуйского района, здесь проживает около 100 человек. Cело состоит из шести улиц: имеются школа, ФАП и клуб, где сельчане отмечают праздники, организуют конкурсы и квесты. А теперь у жителей появилось еще больше возможностей для образования, работы и проведения досуга.

«Мы продолжаем расширять и модернизировать сеть в Красноярском крае — не только в городах, но и в сельской местности. Каждый житель региона должен иметь возможность позвонить и выйти в интернет, а в северных районах края это и вовсе вопрос безопасности. В конце прошлого года доступ к сети получили жители 89 малонаселенных деревень в 33 районах Красноярского края, а в этот раз мы присоединили 26 населенных пунктов, в каждом из которых проживают не более 450 человек. Теперь местным жителям станет проще получать государственные услуги через интернет, не выезжая в районные центры, а также пользоваться банковскими приложениями, общаться с родственниками из других регионов по видеосвязи и смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении. Мы продолжим работать над качеством связи в сельских территориях и закрывать «белые пятна», чтобы жители имели равный доступ к цифровым технологиям», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.