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К летнему сезону МТС прокачала интернет на федеральной трассе «Сибирь» в Красноярском крае

МТС сообщает о модернизации мобильной сети и расширении покрытия на федеральной трассе «Сибирь», а также на нескольких участках автодорог регионального и муниципального значения. Общая протяженность обновленного покрытия МТС — порядка 70 километров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшения на базе сети МТС коснулись транспортных артерий региона, расположенных вблизи малых населенных пунктов Минусинского, Назаровского, Уярского, Большемуртинского, Шарыповского, Канского и Нижнеингашского районов. В частности, новое телеком-оборудование установили на трех участках федеральной трассы Р-255 «Сибирь», что позволило прокачать сеть не только на трассе, но и в прилегающих населенных пунктах — поселке Сулемка, деревнях Новый Путь (вдоль участка «Южный обход Канска») и Марьевка. Улучшения заметят автомобилисты, отправляющиеся из Красноярска в Иркутск.

Скорости мобильного интернета и покрытие МТС также выросли на участках автодорог регионального и муниципального значения. В частности, цифровой апгрейд коснулся дорог «Минусинск — Беллык» вдоль села Новотроицкое, «Енисейский тракт» близ села Малый Кантат, на старте пути «Новоалтатка — Крутоярский», а также на участке дороги «Роща — Балай» у поселка Роща. Например, через Новотроицкое туристы прокладывают путь до баз отдыха у Тубинского залива и к известной на всю Сибирь горе Тепсей.

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«МТС продолжает реализовывать масштабный проект модернизации сети в Красноярском крае — мы не только покрываем крупные населенные пункты и туристические жемчужины региона, но и улучшаем качество связи на крупнейших транспортных артериях на пути к ним. Стабильный LTE-интернет позволит автомобилистам пользоваться навигатором и картами в дороге, слушать музыку онлайн, узнавать погодные условия по маршруту движения, а также адреса АЗС на пути следования. Пассажиры с помощью качественного интернета смогут общаться в мессенджерах, смотреть фильмы и видео на стриминговых платформах, следить за новостными лентами», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС обновила сеть и ускорила мобильный интернет на автодорогах и в малых городах Красноярского края. Емкость сети и скорость передачи данных выросла в Назарово, Лесосибирске, Сосновоборске и других малых городах региона. Сеть LTE была запущена на участке федеральной трассы М-54 и автодорогах «Богучаны-Кодинск» и «Ачинск-Ужур-Троицкое».

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