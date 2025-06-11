Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190759
ИКТ 14714
Организации 11394
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26604
Персоны 82957
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 746
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Россия СФО Красноярский край Лесосибирск

Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск

СОБЫТИЯ


11.06.2025 МТС разогнала скорость мобильного интернета в Лесосибирске к сезону летних прогулок

ния. Обновление сети затронули и жилые массивы, магазины, отели, а также социально значимые объекты Лесосибирска. Так, новые скорости получили автовокзал, межрайонная больница, пенсионный фонд,
04.09.2015 ТТК обеспечил интернетом администрацию Лесосибирска

Компания ТТК сообщила о начале сотрудничества с администрацией города Лесосибирска на севере Красноярского края. В рамках заключенного договора, «ТТК-Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил администрации Лесосибирска безлимитный широкоп
16.02.2015 ТТК предоставит услуги связи многофункциональным центрам в Дивногорске и Лесосибирске Красноярского края

огам победы в открытом конкурсе, «ТТК-Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставит широкополосный доступ в интернет со скоростью 4 Мбит/с структурным подразделениям МФЦ в Дивногорске и Лесосибирске. Благодаря интернету от «ТТК-Сибирь» сотрудники МФЦ получат оперативный и защищенный доступ к базам данных, нормативным актам органов государственной власти, ведомств и учреждений.
14.05.2013 ТТК расширил каналы доступа в интернет в Ачинске и Лесосибирске

ТТК расширил каналы доступа в интернет в Ачинске и Лесосибирске Компания ТТК сообщила об увеличении пропускной способности магистральных каналов доступа в интернет на базе сети FTTB (Fiber To The Building – оптоволоконный кабель до здания) в Ач
10.10.2012 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Лесосибирске Красноярского края

мпания ТТК сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) жителям Лесосибирска Красноярского края. На сегодняшний день домашний интернет от «ТТК-Сибирь», регио
19.01.2012 Системой мониторинга «Скаут» оснастили маршрутные такси Лесосибирска

Группа компаний «Скаут» объявила о завершении проекта по внедрению системы мониторинга в маршрутных такси города Лесосибирска - крупного промышленного центра Красноярского края. Решение «Скаут» позволило оптимизировать работу единой диспетчерской службы городского транспорта, что является одним из факторо

Публикаций - 61, упоминаний - 64

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14664 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 12
Ростелеком 10429 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 268 3
СКАУТ 77 2
МТС Сибирь макрорегион 48 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3161 2
9118 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 1
Loymax Solution - Лоймакс 13 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 516 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
АКОС 68 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
АйТи - Айти Смарт системы 23 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
МегаФон 10119 1
SAP SE 5467 1
X Corp - Twitter 2915 1
Huawei 4297 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
Softline - Софтлайн 3339 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4611 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 920 1
АйТи 1440 1
ICL ГК 449 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 43 10
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 2
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 10 2
Тагульское 5 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 144 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Планета ТРЦ 2 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 80 1
СУЭК СГК - Красноярская ГРЭС 3 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
Енисейское речное пароходство - Красноярский судоремонтный центр - Ермолаевская РЭБ - Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база - Подтёсовская РЭБ, ПРЭБ флота - Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота 9 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
101Hotels.com 456 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
Командор ТД 11 1
Богучанский ЛПК - Богучанский лесопромышленный комплекс 1 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2746 1
Роснефть НК - нефтяная компания 536 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 219 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Walt Disney Company 639 1
Согласие СК - Согласие-Вита 43 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
КонсультантПлюс 149 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
Вятский фанерный комбинат 7 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 89 6
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Администрация Норильска - Норильский горсовет 8 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9475 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73946 24
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8835 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 19
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9616 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4032 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4857 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17209 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11203 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25584 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57612 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28969 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3926 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34078 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3336 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2973 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4073 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8956 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8516 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11346 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8218 4
Пропускная способность - Bandwidth 1833 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7201 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7706 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1619 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3984 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11505 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8480 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2218 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1221 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5199 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12372 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 2
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 189 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 4
МТС 3G-сеть 121 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 2
Apple iPhone 5 779 2
ZTE MF - серия роутеров 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 1
Amedia Premium HD 28 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 18 1
СКАУТ Платформа 24 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 184 1
Loymax ML - Loymax Machine Learning 1 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 25 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 891 1
Apple iPad 3945 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 289 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 1
Samsung Galaxy 996 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1915 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 335 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5932 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2904 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5210 1
Apple iPad mini 425 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 93 1
Аветисян Армен 47 8
Баженов Михаил 39 6
Егошин Сергей 98 4
Валенко Вадим 5 2
Королев Максим 31 1
Останина Мария 3 1
Кудрявцев Артем 26 1
Мудрецова Татьяна 16 1
Сафонов Анатолий 2 1
Силуянов Артем 1 1
Алексеева Ольга 3 1
Долгов Антон 20 1
Зданович Сергей 8 1
Амосов Владимир 7 1
Кубарев Владимир 7 1
Арендаренко Андрей 11 1
Ким Андрей 50 1
Кудрин Андрей 2 1
Трофимов Андрей 3 1
Полуянов Дмитрий 1 1
Катышев Дмитрий 1 1
Максимов Станислав 1 1
Северинов Виталий 1 1
Форостьянова Мария 1 1
Усатов Алексей 36 1
Огарков Борис 6 1
Усенкова Ирина 1 1
Гроо Александр 2 1
Знак Виталий 1 1
Лухтина Наталья 1 1
Трегубович Виктор 1 1
Иванов Сергей 399 1
Вахнин Павел 53 1
Кузнецов Александр 153 1
Федотов Алексей 9 1
Томенко Виктор 11 1
Соловенчук Александр 144 1
Левин Дмитрий 46 1
Петров Игорь 13 1
Агарков Виталий 1 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1573 53
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1841 41
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 98 31
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 129 23
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2708 22
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 51 20
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 79 20
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 69 20
Россия - Назарово 30 17
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 27 15
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 277 15
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 30 14
Россия - РФ - Российская федерация 158633 14
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 27 13
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 188 12
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 31 12
Россия - СФО - Хакасия Республика 562 10
Россия - СФО - Красноярский край - Боготол 22 9
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 48 8
Россия - Бородино 45 8
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 21 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 6
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 39 5
Россия - СФО - Красноярский край - Курагинский район - Курагино 30 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1649 5
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 22 4
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 45 4
Россия - СФО - Новосибирск 4710 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1275 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 315 4
Россия - СФО - Красноярский край - Мотыгинский район - Новоангарск 6 3
Россия - СФО - Красноярский край - Нижнеингашский район - Нижний Ингаш 19 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 557 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1696 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 53 2
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 31 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 79 2
Россия - СФО - Красноярский край - Северо-Енисейск 17 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55132 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32011 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7006 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2960 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2671 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26055 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6426 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7372 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5318 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6791 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1959 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5741 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51386 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8166 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1408 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10772 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2975 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 2
Образование в России 2572 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5428 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9714 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1810 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4687 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1658 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 934 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6150 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 1
Сон - Somnus 457 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1830 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1520 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 441 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Русский роман - телеканал 15 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 158 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 89 3
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 2
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 620 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
День молодёжи - 27 июня 1006 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420219, в очереди разбора - 726049.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще