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Индексная книга (каталог) CNews*
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Алексеева Ольга


19.03.2025 Kokoc Group и «Авито» объявили о партнерстве для развития комплексных маркетинговых решений 1
11.01.2023 «Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо» 1
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Алексеева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1961 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 155 1
SAP SE 5303 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 1
Вятский фанерный комбинат 7 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 790 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 812 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6736 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 946 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 556 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11525 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12165 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10381 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 765 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 135 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Microsoft Windows 15781 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Силуянов Артем 1 1
Вахнин Павел 53 1
Сафонов Анатолий 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2522 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 684 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 466 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 53 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1545 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1388 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7915 1
Энергетика - Energy - Energetically 5157 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 855 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7096 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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