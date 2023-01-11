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Цифровизация Импортонезависимость
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«Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо»

«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик платформы и линейки решений «Турбо», и консалтинговая компания BearingPoint подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместное продвижение и внедрение системы «Турбо ERP» и других функциональных и отраслевых решений на платформе «Турбо Х». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Турбо Х» предназначена для разработки высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов крупных и средних предприятий. Платформа является российским продуктом, на котором созданы и работают системы управления в категориях ERP, EAM, EPM, а также отраслевые и функциональные решения партнеров.

Компания BearingPoint более 20 лет реализует в России программы цифровизации и проекты внедрения ERP-решений и обладает экспертизой в области управленческого консалтинга, ИТ-стратегии, бизнес-консалтинга, архитектуры, цифровой трансформации, поддержки и развития реализованных ИТ-решений. У консультантов BearingPoint есть опыт реализации проектов для многих отраслей, включая энергетику, добычу и металлургию, автотранспорт, строительство, дискретную индустрию, нефтегазовую отрасль, лесную промышленность, ритейл, а также морской и речной флот.

«Мы не первый год сотрудничаем с “Консист бизнес групп” и с учетом актуальной задачи по переходу на отечественные продукты, которая стоит перед российским бизнесом, рады возможности диверсифицировать портфель решений, предлагаемый нашим клиентам. Считаем, что “Турбо ERP”, “Турбо ТОРО” и “Турбо имущественный комплекс” обладают большим потенциалом», — отметила Ольга Алексеева, директор BearingPoint.

«Уверены, что богатый экспертный опыт нашего партнера будет способствовать росту востребованности комплексных, методологически проработанных проектов внедрения российской ERP-системы “Турбо ERP” и других продуктов линейки в добывающей и нефтегазовой промышленности, производстве и других отраслях», — отметил Константин Новиков, вице-президент «Консист бизнес групп».

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Цифровизация

BearingPoint — независимая компания, оказывающая услуги в области бизнес- и ИТ-консалтинга, с европейскими корнями и глобальным охватом. В России BearingPoint присутствует с 2002 г.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 50 отраслевых партнерских разработок.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на ее основе. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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