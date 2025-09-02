Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Турбо ТОРО
УПОМИНАНИЯ
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 1
|ASF - Apache Software Foundation 217 1
|Егоров Владимир 85 5
|Тарасенко Владимир 36 5
|Чаркин Евгений 302 2
|Абакумов Евгений 211 2
|Горянский Павел 29 2
|Слышкин Василий 129 1
|Генс Георгий 76 1
|Генс Филипп 43 1
|Бобрецов Сергей 13 1
|Новиков Юлий 1 1
|Лебедев Антон 52 1
|Красикова Алена 1 1
|Новиков Константин 22 1
|Алексеева Ольга 3 1
|Голышкин Андрей 5 1
|Ушаков Сергей 2 1
|Порошин Тимур 30 1
|Русин Максим 5 1
|Нек Артур 4 1
|Костин Вячеслав 2 1
|Чунина Анна 4 1
|Житнушкина Ксения 1 1
|Сургунд Роман 5 1
|Бутов Максим 3 1
|Юдин Дмитрий 25 1
|Андрианов Павел 84 1
|Смирнов Максим 56 1
|Груздев Антон 21 1
|Карпов Евгений 53 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Каримов Руслан 31 1
|Дорожко Алексей 6 1
|Черникова Ксения 5 1
|Шадаев Максут 1098 1
|Врацкий Андрей 150 1
|Харитонов Вадим 31 1
|Калаев Дмитрий 23 1
|Аксенов Константин 41 1
|Нестеров Алексей 148 1
|Наймарк Александр 7 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3401 2
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 1
|CNews Инновация года - награда 129 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 62 1
|University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
|University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.