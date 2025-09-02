Разделы

Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Турбо ТОРО


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России 1
16.09.2024 «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп» объединят усилия в цифровизации ремонтов 1
15.05.2024 Представлено коробочное решение «Турбо» для быстрой автоматизации процессов ТОиР 1
12.03.2024 Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами 1
Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп»: «Мы планируем занять 20% российского рынка ERP» 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP 1
09.08.2023 Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО 1
21.06.2023 Решение «Турбо имущественный комплекс» включено в реестр отечественного ПО 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 2
11.01.2023 «Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии 1
11.01.2023 «Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо» 1
24.02.2022 Sciener и «Турбо» расширяют линейку решений для промышленности 2
13.09.2021 Sciener и #CloudMTS расскажут об управлении жизненным циклом активов предприятия 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
02.09.2020 Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами 1
14.01.2020 «Долгопрудненский исследовательский центр» расширил линейку бизнес-приложений «Турбо» 1
20.11.2019 ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z» 1
14.11.2019 ТУРБО представил бизнес-систему поколения Z на CNews Forum 2019 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

